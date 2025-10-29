Perú

Martín Vizcarra sufre revés: Corte Suprema rechaza recurso para anular su juicio por caso Lomas de Ilo

Juicio contra exmandatario por cohecho sigue en pie y todo apunta a que enfrentará un segundo juzgamiento por los mismos hechos, pero por colusión

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Corte Suprema rechazó recurso de Martín Vizcarra. | Canal N

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó la casación del vacado expresidente Martín Vizcarra con el que buscaba anular el juicio en su contra por cohecho por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El argumento de la defensa de Vizcarra era que el Juzgado de Investigación Preparatoria tenía que esperar que el fiscal Germán Juárez presente la acusación por colusión simple contra Vizcarra para continuar con la etapa intermedia. Esto a fin de que la acusación por cohecho y colusión se tramiten simultáneamente.

Sin embargo, ello no ocurrió. El control de la acusación por cohecho continuó y luego se formuló la de colusión. Por ello es que actualmente el exmandatario enfrenta un juicio por cohecho y, al mismo tiempo, se evalúa si va a un segundo juzgamiento por los mismos hechos, pero por colusión.

Antes del inicio del juicio por cohecho, la defensa de Vizcarra pidió al Juzgado Colegiado que declare nula la citación a juicio, pero fue rechazado. Esta decisión es la que la Corte Suprema ha revisado en última instancia.

Vizcarra sufre nuevo revés

El juez supremo César San Martín, presidente del tribunal, dijo que la casación de Martín Vizcarra no procede porque el mismo cuestionamiento ya había sido resuelto durante el control de acusación. El tribunal señaló que se intentaba volver a poner en debate.

La Sala Penal también cuestiona el tiempo entre la supuesta irregularidad y la presentación del pedido de nulidad por parte de la defensa de Vizcarra. Y es que la resolución que citó a juicio es de julio de 2024 y se planteó la nulidad contra esta 3 meses después.

“Lo que debió plantearse en sede intermedia, no puede plantearse en sede de enjuiciamiento, en consecuencia, el recurso de casación no puede prosperar”, resolvió el tribunal supremo.

El 30 de diciembre
El 30 de diciembre será cesado César San Martín al cumplir 70 años. Foto: captura Justicia TV

Por otro lado, la Sala Penal dejó en claro que no pueden pronunciarse si se vulneró algún derecho fundamental de Vizcarra al enfrentar un juicio y una acusación por los mismos hechos, pero por distintos delitos, al mismo tiempo.

“Debe esperarse, en todo caso, si se plantea en los alegatos finales como un supuesto de vicio de procedimiento en el desarrollo del juicio oral. Y si en caso de rechazo, forma parte del agravio en apelación. Este tribunal supremo no puede adelantar una decisión de mérito”, apuntó.

Así, el juicio oral contra Martín Vizcarra se mantiene en pie y la sentencia se daría en las próximas semanas. Por otro lado, el Juzgado de Investigación Preparatoria ya determinó que la acusación por colusión avanzará a un juicio oral.

Los recursos que la defensa de Vizcarra presentó para evitar que la segunda acusación sea archivada fueron rechazados. El último fue desestimado en setiembre último.

“Declarar infundada la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa de Martín Alberto Vizcarra Cornejo en el proceso que se le sigue por el delito de colusión simple en agravio del Estado. Disponer la continuación del proceso hacia la etapa de juicio oral donde deberán actuarse los medios probatorios ofrecidos por las partes y se determinará la responsabilidad penal del imputado”, resolvió el juez Víctor Alcocer.

Temas Relacionados

Martín VizcarraPoder JudicialLomas de IloCorte Supremaperu-politica

Más Noticias

Adulta mayor sufre fuerte caída en un ascensor de Barranco: mujer fue operada de emergencia

La paciente, de 77 años, fue sometida a una cirugía donde se le implantó una prótesis más larga que la anterior, medida necesaria para estabilizar la lesión

Adulta mayor sufre fuerte caída

Preocupación en Iquitos por muerte de delfines rosados: autoridades investigan las causas

Solo en lo que va del año, 13 delfines rosados fallecieron producto de la actividad humana en el Puerto de Productores de Iquitos

Preocupación en Iquitos por muerte

Renato Tapia volverá a quedar fuera de la convocatoria de Perú: Manuel Barreto no le mandó carta de reserva por este motivo

El mediocampista de Al-Wasl de Emiratos Árabes no participará de los partidos amistosos ante Rusia y Chile en Europa durante el mes de noviembre

Renato Tapia volverá a quedar

Roberto Burneo sostuvo que el JNE no compite ni gobierna, pero pide responsabilidad en el voto: “Que no sea un salto al vacío”

El presidente del JNE pidió unidad para recuperar la confianza en las urnas y frenar la desinformación antes de las elecciones de 2026

Roberto Burneo sostuvo que el

Pedro Gallese podría dejar Orlando City por diferencias salariales: ¿Inter Miami de Lionel Messi está interesado en el arquero peruano?

El guardameta nacional no ha alcanzado un acuerdo con los ‘leones’ para renovar su contrato y ha recibido propuestas de equipos de la Major League Soccer

Pedro Gallese podría dejar Orlando
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Burneo sostuvo que el

Roberto Burneo sostuvo que el JNE no compite ni gobierna, pero pide responsabilidad en el voto: “Que no sea un salto al vacío”

Caso Qali Warma: revocan prisión preventiva a seis investigados y enfrentarán investigación bajo comparecencia

“Al carajo los derechos humanos”, asegura Carlos Álvarez, cómico y precandidato presidencial

Elecciones 2026: presidente del JNE anunció que los partidos políticos firmarán el pacto ético

Ernesto Bustamante cuenta cómo Fuerza Popular decidió la vacancia de Dina Boluarte y admite que no fue por incapacidad moral

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo entre las favoritas

Karla Bacigalupo entre las favoritas del Miss Universo 2025, según missólogo internacional

Christian Cueva negó infidelidad con Nadeska Widausky y Pamela López muestra chats: “Te juro por mis hijos que no la conozco”

Lucinda Vásquez: así informaron medios internacionales sobre la congresista peruana acusada de usar a sus empleados para pedicure

Renuncia masiva en Son del Duke: tres integrantes de la orquesta dan un paso al costado

Magaly Solier reaparece tras hospitalización: fue homenajeada en la universidad de Huanta

DEPORTES

Pedro Gallese podría dejar Orlando

Pedro Gallese podría dejar Orlando City por diferencias salariales: ¿Inter Miami de Lionel Messi está interesado en el arquero peruano?

Renato Tapia volverá a quedar fuera de la convocatoria de Perú: Manuel Barreto no le mandó carta de reserva por este motivo

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV semifinal vuelta por la Liga Femenina 2025

Se filtró polémica medida que tomó FPV contra los clubes de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Jorge Fossati felicita a Alex Valera por su cambio temperamental y lo ejemplifica con el cruce con Hernán Barcos: “Estuvo y actuó notable”