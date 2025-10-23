Perú

Soda Stereo agota primera fecha de su concierto en Lima y anuncia segundo show en Arena 1

La banda argentina no solo tocará el próximo 22 de mayo del 2026, sino que acaba de abrir una nueva fecha de concierto en Perú.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar
Soda Stereo vuelve a Lima | Soda Stereo

El furor por Soda Stereo continúa intacto en el Perú. La legendaria banda argentina hizo historia al agotar en pocas horas las entradas para su primer concierto en Lima, programado para el próximo 22 de mayo en el Arena 1 de la Costa Verde, lo que motivó a la productora a anunciar una segunda función ante la enorme demanda de los fanáticos peruanos.

Segunda fecha confirmada en el Arena 1

Tras agotar su primera función, Soda Stereo anunció una segunda fecha para el sábado 23 de mayo de 2025, también en el Arena 1 de la Costa Verde, uno de los recintos más grandes y modernos del país.

La preventa exclusiva para clientes Interbank se realizará este hoy (23 de octubre) a las 4:30 p.m. a través de la plataforma Joinnus, con un 15% de descuento hasta agotar stock.

Una vez culminada la preventa, comenzará la venta general para el público en general.

Soda Stereo agota primera fecha
Soda Stereo agota primera fecha de su concierto en Lima y anuncia segundo show en Arena 1. IG

Precios de entradas

Preventa 15% dscto. con Interbank (23/10 al 24/10 o hasta agotar stock):

  • Platinum: S/ 289
  • VIP: S/ 196
  • Mezzanine: S/ 238

Precio regular (Del 25/10 al 22/05 o hasta agotar stock):

  • Platinum: S/ 340
  • VIP: S/ 231
  • Mezzanine: S/ 280

El éxito de la venta anticipada en Lima marca uno de los procesos de ticketing más rápidos de la región, comparable con lo ocurrido en Buenos Aires, donde “Ecos” agotó más de 100 mil entradas en cuestión de días.

Precios de entradas para Soda
Precios de entradas para Soda Stereo en Lima.

‘Ecos’: la gira que revive la esencia de Soda Stereo

El esperado espectáculo forma parte de la gira “Ecos”, una innovadora propuesta que reúne nuevamente a Charly Alberti, Zeta Bosio y Gustavo Cerati mediante un formato tecnológico que combina música en vivo y recursos digitales de última generación.

Esta experiencia inmersiva promete a los asistentes revivir los momentos más emblemáticos del trío más influyente del rock en español, permitiéndoles reconectarse con la energía y el legado de la banda que marcó a generaciones.

A diferencia de los tributos o homenajes tradicionales, “Ecos” no contará con invitados especiales ni vocalistas sustitutos. El espectáculo busca preservar la esencia original de Soda Stereo, ofreciendo una puesta en escena que recrea su clásica dinámica sobre el escenario.

“¡Hola hermoso Perú! Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario y con la misma energía de siempre. No es un tributo, no es una película, es un show en vivo. Soda = Vanguardia”, expresó la agrupación en su comunicado oficial.

Soda Stereo en Lima: Precios
Soda Stereo en Lima: Precios de entradas y preventa para el show que traerá de vuelta a Gustavo Cerati

El legado de Soda Stereo sigue vivo

Desde su formación en 1982, Soda Stereo se consolidó como la banda más influyente del rock en español, rompiendo fronteras con discos emblemáticos como “Signos”, “Doble Vida” y “Canción Animal”.

Tras la muerte de Gustavo Cerati en 2014, la banda ha mantenido vivo su legado a través de proyectos cuidadosamente curados que celebran su impacto artístico sin alterar su identidad sonora.

“Ecos” representa una nueva etapa en la historia de Soda Stereo, donde la tecnología se convierte en el puente que une a los fans con la esencia del trío, permitiendo disfrutar nuevamente de clásicos como “De música ligera”, “Persiana americana”, “En la ciudad de la furia” y “Trátame suavemente”.

Soda Stereo, fenómeno vigente en toda Latinoamérica

La respuesta del público peruano confirma que el fenómeno de Soda Stereo sigue más fuerte que nunca. En Argentina, Chile y México, los boletos también se agotaron rápidamente, consolidando a la gira “Ecos” como uno de los eventos más esperados del 2025.

La posibilidad de revivir en vivo la magia de Cerati junto a sus compañeros ha despertado una profunda nostalgia colectiva, convirtiendo cada función en un homenaje cargado de emoción y memoria.

En Lima, los fanáticos ya se preparan para vivir una experiencia sin precedentes. Los comentarios en redes reflejan la expectativa: “Qué emoción será cantar con miles de personas los himnos de Soda, después de tantos años”, escribió una usuaria en X (antes Twitter).

Soda Stereo vuelve a Lima:
Soda Stereo vuelve a Lima: fecha, lugar y entradas para el show que reunirá a Charly, Zeta y Gustavo Cerati

Temas Relacionados

JoinnusGustavo CeratiSoda Stereoconciertos en Limaperu-entretenimiento

Más Noticias

Inadmisible protesta del régimen chino contra Perú: presiona por un viaje oficial a Taiwán

El régimen de Xi Jinping endureció sus presiones sobre la Defensoría del Pueblo por el acercamiento a Taiwán y la recepción de sus autoridades en Lima, mientras exige disculpas públicas y busca incidir en decisiones internas del país

Inadmisible protesta del régimen chino

Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas recibieron la ‘wild card’ del Lima Challenger 2: tres peruanos disputarán el cuadro principal

La segunda y tercera edición anual del torneo capitalino contará con dos de los tres mejores tenistas nacionales en el ranking ATP

Ignacio Buse y Juan Pablo

Descubren ductos subterráneos prehispánicos en el sitio arqueológico Ollape que revelan el manejo hidráulico de la cultura Chachapoya

Durante la temporada 2025 del Proyecto de Investigación Arqueológico Xalca Grande se identificaron ductos de piedra y mortero integrados a recintos habitacionales, evidencia del manejo técnico y simbólico del agua en la sierra amazónica

Descubren ductos subterráneos prehispánicos en

Arcángel visitará Machu Picchu como parte de su recorrido por las siete maravillas del mundo

El artista puertorriqueño iniciará un viaje de 18 días para visitar las siete maravillas del mundo. Entre ellas figura el santuario cusqueño, destino que eligió por su conexión espiritual, cultural y natural con la historia de América

Infobae

Carlos Orozco critica el polémico video de Lemon Pay y denuncia su actitud con los adultos mayores: “Me pareció perverso”

El creador de contenido generó indignación al grabar a personas mayores recogiendo billetes del suelo, provocando un fuerte rechazo de figuras como Orozco y miles de usuarios en plataformas digitales

Carlos Orozco critica el polémico
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Inadmisible protesta del régimen chino

Inadmisible protesta del régimen chino contra Perú: presiona por un viaje oficial a Taiwán

“No iba hace tiempo [a discotecas por Plaza Norte]”: los inusuales tuits de José Jerí en medio del estado de emergencia

Delia Espinoza denuncia que buscan inhabilitarla y le tendieron una trampa: “La JNJ viene cometiendo un ramillete de ilegalidades”

Dina Boluarte contempla volver al Reniec o ser candidata en 2026: “No sé si diputada o senadora”, señala su abogado

¿Rastro de Vladimir Cerrón?: revelan una boleta emitida a su nombre en hotel de San Juan de Lurigancho

ENTRETENIMIENTO

Arcángel visitará Machu Picchu como

Arcángel visitará Machu Picchu como parte de su recorrido por las siete maravillas del mundo

Carlos Orozco critica el polémico video de Lemon Pay y denuncia su actitud con los adultos mayores: “Me pareció perverso”

¿Qué pasará con los conciertos de Myriam Hernández, Cristian Castro y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

Lesly Castillo celebró fastuoso cumpleaños de su hija de más de 80 mil soles: “No hubo canje, mi esposo pagó todo”

Mamá de Jesús Barco rompe su silencio y pide reconciliación con Melissa Klug: “Espero que se arreglen”

DEPORTES

Ignacio Buse y Juan Pablo

Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas recibieron la ‘wild card’ del Lima Challenger 2: tres peruanos disputarán el cuadro principal

Alineaciones de Universitario vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para choque pendiente del Torneo Clausura 2025

Grace Kelly, prometedora voleibolista estadounidense que buscaba brillar en Perú, se rompió los ligamentos: “Una desgracia”

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del duelo pendiente del Torneo Clausura de Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY: partido pendiente por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025