Soda Stereo agota primera fecha de su concierto en Lima y anuncia segundo show en Arena 1

El furor por Soda Stereo continúa intacto en el Perú. La legendaria banda argentina hizo historia al agotar en pocas horas las entradas para su primer concierto en Lima, programado para el próximo 22 de mayo en el Arena 1 de la Costa Verde, lo que motivó a la productora a anunciar una segunda función ante la enorme demanda de los fanáticos peruanos.

Segunda fecha confirmada en el Arena 1

Tras agotar su primera función, Soda Stereo anunció una segunda fecha para el sábado 23 de mayo de 2025, también en el Arena 1 de la Costa Verde, uno de los recintos más grandes y modernos del país.

La preventa exclusiva para clientes Interbank se realizará este hoy (23 de octubre) a las 4:30 p.m. a través de la plataforma Joinnus, con un 15% de descuento hasta agotar stock.

Una vez culminada la preventa, comenzará la venta general para el público en general.

Precios de entradas

Preventa 15% dscto. con Interbank (23/10 al 24/10 o hasta agotar stock):

Platinum: S/ 289

VIP: S/ 196

Mezzanine: S/ 238

Precio regular (Del 25/10 al 22/05 o hasta agotar stock):

Platinum: S/ 340

VIP: S/ 231

Mezzanine: S/ 280

El éxito de la venta anticipada en Lima marca uno de los procesos de ticketing más rápidos de la región, comparable con lo ocurrido en Buenos Aires, donde “Ecos” agotó más de 100 mil entradas en cuestión de días.

‘Ecos’: la gira que revive la esencia de Soda Stereo

El esperado espectáculo forma parte de la gira “Ecos”, una innovadora propuesta que reúne nuevamente a Charly Alberti, Zeta Bosio y Gustavo Cerati mediante un formato tecnológico que combina música en vivo y recursos digitales de última generación.

Esta experiencia inmersiva promete a los asistentes revivir los momentos más emblemáticos del trío más influyente del rock en español, permitiéndoles reconectarse con la energía y el legado de la banda que marcó a generaciones.

A diferencia de los tributos o homenajes tradicionales, “Ecos” no contará con invitados especiales ni vocalistas sustitutos. El espectáculo busca preservar la esencia original de Soda Stereo, ofreciendo una puesta en escena que recrea su clásica dinámica sobre el escenario.

“¡Hola hermoso Perú! Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario y con la misma energía de siempre. No es un tributo, no es una película, es un show en vivo. Soda = Vanguardia”, expresó la agrupación en su comunicado oficial.

El legado de Soda Stereo sigue vivo

Desde su formación en 1982, Soda Stereo se consolidó como la banda más influyente del rock en español, rompiendo fronteras con discos emblemáticos como “Signos”, “Doble Vida” y “Canción Animal”.

Tras la muerte de Gustavo Cerati en 2014, la banda ha mantenido vivo su legado a través de proyectos cuidadosamente curados que celebran su impacto artístico sin alterar su identidad sonora.

“Ecos” representa una nueva etapa en la historia de Soda Stereo, donde la tecnología se convierte en el puente que une a los fans con la esencia del trío, permitiendo disfrutar nuevamente de clásicos como “De música ligera”, “Persiana americana”, “En la ciudad de la furia” y “Trátame suavemente”.

Soda Stereo, fenómeno vigente en toda Latinoamérica

La respuesta del público peruano confirma que el fenómeno de Soda Stereo sigue más fuerte que nunca. En Argentina, Chile y México, los boletos también se agotaron rápidamente, consolidando a la gira “Ecos” como uno de los eventos más esperados del 2025.

La posibilidad de revivir en vivo la magia de Cerati junto a sus compañeros ha despertado una profunda nostalgia colectiva, convirtiendo cada función en un homenaje cargado de emoción y memoria.

En Lima, los fanáticos ya se preparan para vivir una experiencia sin precedentes. Los comentarios en redes reflejan la expectativa: “Qué emoción será cantar con miles de personas los himnos de Soda, después de tantos años”, escribió una usuaria en X (antes Twitter).

