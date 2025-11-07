PJ anula proceso del Congreso con el que buscaba inhabilitar al expremier Salvador del Solar

Peru's new Prime Minister Salvador del Solar waves at a swearing-in ceremony in the government palace in Lima, Peru March 11, 2019. REUTERS/Guadalupe Pardo

El Poder Judicial declaró fundada en parte la demanda de amparo impuesta por el expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Por ello, se declara nulo el proceso por denuncia constitucional en su contra que emprendía el Congreso de la República.

“En consecuencia, nulo todo el procedimiento de juicio político seguido en su contra en mérito al Informe de Calificación de las Denuncias Constitucionales N.º 384, 400 y 466, que fue aprobado, por mayoría, por los congresistas integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República”, se lee en el documento.

El exministro de Cultura se pronunció en su cuenta personal de Twitter, donde dijo que “este caso nunca debió existir”.

“Tarda pero llega. Este caso nunca debió existir. Nunca se debió admitir a trámite denuncias por un asunto ya zanjado por el TC. Tampoco se debió presentar acusación ante el Pleno, habiendo caducado el plazo. Hoy, la Justicia nos da la razón de forma contundente: todo fue nulo”, escribió Del Solar en su cuenta personal de Twitter/X.

Por su parte, su abogado, Luciano López, contestó con: “Felicitaciones, Salvador del Solar. !La Primera Sala Constitucional de Lima, integrada por jueces valientes, te dieron la razón”. “Una gran satisfacción del bufete que dirijo de patrocinar tu caso y haber logrado este triunfo.Aún hay justicia en el Poder Judicial. Nada está perdido”, añadió.

Fotografía de archivo de una vista general del pleno del Congreso peruano. EFE/ Paolo Aguilar

¿De qué trataba el caso?

El informe final que reunía las denuncias constitucionales 384, 400 y 466 propone sanciones tanto para Salvador del Solar como para Martín Vizcarra y Vicente Zeballos, acusándolos de presuntas infracciones a la Constitución Política por acciones vinculadas al cierre del Congreso en 2019. Para Vizcarra, se solicita una inhabilitación de diez años, mientras que para Del Solar y Zeballos se plantea una suspensión de cinco años para ocupar cargos públicos.

En consecuencia, el expremier debió compareció en abril de este año ante el Congreso de la República para ejercer su defensa frente a la denuncia constitucional surgida por su participación en la disolución del Parlamento en 2019.

En su intervención, calificó los argumentos presentados por el Parlamento como una “falsedad evidente” y afirmó que no existen pruebas que sustenten el pedido de inhabilitación por cinco años para ejercer la función pública.

Del Solar argumentó que la acusación no solo carece de veracidad, sino que resulta inverosímil, pues, según indicó, no se ha presentado ninguna evidencia concreta sobre los hechos que se le imputan. Asimismo, criticó que la Comisión de Acusaciones Constitucionales se negara a recabar pruebas disponibles que demostrarían que el Poder Ejecutivo únicamente buscaba evitar la imposición de magistrados en el Tribunal Constitucional.

Durante la misma sesión, el expresidente Martín Vizcarra también se defendió ante el Pleno señalando que las causas en su contra son parte de una persecución política.

Cuestionó la baja asistencia de legisladores en el debate y denunció la actuación del Tribunal Constitucional como brazo político y judicial del Parlamento. Vizcarra expresó su confianza en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos revierta las decisiones en su contra, mencionando los casos vinculados al “Vacunagate” y “Obrainsa”.