Perú

Dina Boluarte contempla volver al Reniec o ser candidata en 2026: “No sé si diputada o senadora”, señala su abogado

El entorno jurídico de la expresidenta sostiene que aún no define si buscará regresar a un puesto en Reniec o presentarse como candidata en los próximos comicios generales

Por Luis Paucar

Guardar
Dina Boluarte, destituida por incapacidad
Dina Boluarte, destituida por incapacidad moral, considera reincorporarse al sector público mediante Reniec o postularse en las elecciones de 2026, según su abogado

La expresidenta Dina Boluarte, destituida por el Congreso por incapacidad moral permanente, analiza volver a la vida pública a través de su reincorporación al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) o como candidata en las elecciones generales de 2026, según declaró este jueves su abogado Juan Carlos Portugal.

“Conociendo lo activa que es, estoy absolutamente seguro que algo va a hacer y poco tiempo estará en casa. Quizás retornará a su derecho político, eventualmente a Reniec, donde trabajó cerca de 25 años“, afirmó en una entrevista con radio Exitosa.

Portugal recordó que la exmandataria inició allí su carrera y, tras empezar como practicante, alcanzó cargos de jefatura dentro de la entidad. Al consultarle sobre una eventual postulación al Congreso, respondió: “No sé si (podría lanzarse para) diputada o senadora. No he llegado a ese nivel de información como ella”.

Los comicios de 2026 determinarán al nuevo jefe de Estado y a los integrantes de un Parlamento que retomará la estructura bicameral, vigente hasta la Constitución de 1993.

El Poder Judicial rechazó una
El Poder Judicial rechazó una nueva solicitud de la Fiscalía para impedir la salida del país a la exmandataria

Portugal mencionó el artículo 3 de la Constitución para referirse tanto al derecho de desarrollo personal como a la libertad para volver a la política. “Finalmente, es el pueblo quien defina o no su decisión”, subrayó.

Las declaraciones del letrado ocurren el mismo día en que el Poder Judicial desestimó un nuevo pedido de la Fiscalía para impedir la salida del país a Boluarte, quien enfrenta una investigación por presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

“La presidenta no tiene la mínima intención de asilarse en ninguna embajada, ningún consulado en el país. Ni antes, ni durante, ni después. Siempre la va a encontrar en su casa de Surquillo”, aseguró Portugal, y manifestó su apoyo a cualquier decisión que su clienta adopte.

Boluarte asumió la presidencia tras la destitución del exgobernante Pedro Castillo, ocurrida luego del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El Congreso la removió hace dos semanas al imputarle que mantenía una “permanente incapacidad moral” para abordar la crisis de inseguridad ciudadana.

Además de acusaciones de corrupción,
Además de acusaciones de corrupción, enfrenta investigaciones por la muerte de 49 personas en protestas ocurridas tras su asunción

La Fiscalía activó dos investigaciones contra la exjefa de Estado tras su destitución. Una de las causas está vinculada al presunto lavado de activos durante la campaña electoral de 2021, en la que se postuló en la fórmula de Castillo.

La otra investigación es por supuesta negociación incompatible con el cargo, ya que habría gestionado el pago de beneficios sociales para un amigo del médico que le realizó operaciones estéticas durante su gestión como presidenta.

Boluarte también está bajo investigación por la muerte de cerca de 50 personas durante la represión de protestas registradas tras su llegada al poder en 2022, así como por abandono del cargo cuando se sometió a una operación de nariz sin notificar al Congreso.

Castillo permanece en prisión como parte de un proceso judicial por el delito de rebelión, además de otras causas en su contra. Luego de su destitución, Boluarte negó en un mensaje desde su vivienda que tuviera planes de solicitar asilo en otro país.

Temas Relacionados

Dina BoluarteReniecElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

EE.UU. emite alerta a sus ciudadanos por estado de emergencia en Lima y Callao: ¿qué dice el gobierno de Donald Trump sobre medida?

Washington recomendó a sus ciudadanos en Perú extremar precauciones tras la declaración de estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, una medida adoptada debido al aumento de la delincuencia organizada

EE.UU. emite alerta a sus

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación 52 piezas arqueológicas halladas durante las obras de ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez

Vasijas, esculturas y herramientas textiles evidencian la continuidad cultural en el valle del Rímac, donde hoy se levanta el principal terminal aéreo del país

Declaran Patrimonio Cultural de la

Delia Espinoza denuncia que buscan inhabilitarla y le tendieron una trampa: “La JNJ viene cometiendo un ramillete de ilegalidades”

La suspendida fiscal suprema apuntó contra la Junta Nacional de Justicia tras su negativa a restituirla en el cargo, calificando el proceso disciplinario como una estrategia para apartarla del Ministerio Público

Delia Espinoza denuncia que buscan

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas del viernes 24 de octubre

La ciudad andina se caracteriza por un clima seco con variaciones dependiendo de la estación del año

Clima en Ayacucho: el pronóstico

Perú Mucho Gusto Lima 2025: la feria gastronómica inicia este 30 de octubre con ingreso gratis en la Costa Verde

La feria más esperada del país ofrecerá platos típicos, bebidas artesanales, música, foros y una zona de artesanías durante cuatro días de celebración. Conoce cómo acceder al evento

Perú Mucho Gusto Lima 2025:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza denuncia que buscan

Delia Espinoza denuncia que buscan inhabilitarla y le tendieron una trampa: “La JNJ viene cometiendo un ramillete de ilegalidades”

¿Rastro de Vladimir Cerrón?: revelan una boleta emitida a su nombre en hotel de San Juan de Lurigancho

Gobierno de José Jerí no va a “evitar protestas” con el estado de emergencia en Lima y Callao, según premier

Congreso debatirá ley que autoriza a la Policía leer información de celulares incautados en penales para frenar extorsiones y redes criminales

Congreso propone que bancos, cajas y hasta Yape tomen medidas para prevenir extorsiones, secuestro y sicariato

ENTRETENIMIENTO

Jackson Mora y Tilsa Lozano

Jackson Mora y Tilsa Lozano enfrentan denuncia penal por presunta banda criminal, apropiación ilícita y coacción ante Fiscalía

¿Qué pasará con los conciertos de Myriam Hernández, Cristian Castro y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

Morat regresa al Perú con su tour ‘Asuntos Pendientes’: fecha, lugar y venta de entradas

Alexandra Hörler es internada por complicaciones en su embarazo: “Me hinché y tenía las piernas moradas”

Kathy Sheen pide ayuda económica para costear intervención de emergencia que podría salvar la vida de sus gemelas

DEPORTES

Universitario vs Sporting Cristal EN

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La dura indirecta de Néstor Gorosito sobre la Liga 1: “La cancha no está igual para todos, hay que imponerse a las injusticias”

Néstor Gorosito respondió si Paolo Guerrero y Hernán Barcos se quedarán en Alianza Lima: “Respetamos lo que lograron, pero el fútbol es actualidad”

Christian Cueva no descarta fichar por Universitario en 2026 tras mediación de Alfonso Barco: “Ya habla de cómo se vería vestido de crema”

Alianza Lima confirmó renovación de Néstor Gorosito y reveló las contundentes razones: “Fue un año internacional involvidable”