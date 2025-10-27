Presidente del JNE advierte que candidatura de Martín Vizcarra es inviable e invoca a Perú Primero a reemplazarlo

Presidente del JNE advierte a partido de Martín Vizcarra: "Evalúen bien sus candidaturas" | Canal N

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, advirtió que la candidatura de Martín Vizcarra es inviable y exhortó al partido Perú Primero a considerar su reemplazo en la plancha presidencial presentada para las elecciones generales de 2026. La advertencia surge luego de la inscripción provisional de la fórmula presidencial del partido, que incluye al exmandatario como primer vicepresidente, aunque enfrenta tres inhabilitaciones vigentes para ejercer cargos públicos.

En declaraciones recogidas por RPP Noticias, Burneo señaló que el JNE solo acepta candidaturas de personas habilitadas para ejercer función pública. Añadió que “si presentan candidaturas de personas inhabilitadas o con condenas, estas serán rechazadas en la etapa de calificación y probablemente ya no tengan la oportunidad de reemplazarlos”, por lo que invocó al partido evaluar el reemplazo del vacado expresidente previo a la fecha límite para la presentación de candidaturas oficiales.

“Aun las candidaturas se van a presentar ante el jurado el 23 de diciembre. Así que invocamos a los partidos políticos en general a que evalúen bien cada una de sus candidaturas para que no se les caiga, porque eventualmente, si es que, por ejemplo, están inhabilitados o tienen un registro de condenas de primera instancia, no van a pasar. Este es el momento en que todas las organizaciones políticas pueden filtrar sus candidatos para efecto de que eventualmente el jurado tome o no tome otra decisión”, expresó.

Miembro del Pleno del JNE contradijo a Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: Andina)

Respecto a la expectativa sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), reiteró el respeto del JNE por las decisiones de este organismo, aunque aclaró que el proceso de evaluación de admisión de postulaciones se guiara estrictamente por lo que establecen las normas nacionales. “Voy a calificar y actuar con independencia”, aseguró y agregó que la ciudadanía debe confiar en la aplicación del ordenamiento jurídico vigente.

El 24 de octubre, Perú Primero oficializó la inscripción de su fórmula presidencial para las internas electorales, incluyendo a Martín Vizcarra como precandidato a la primera vicepresidencia. La plancha la encabeza su hermano, Mario Vizcarra, como candidato presidencial, junto a Judith Mendoza Díaz como segunda vicepresidenta.

El registro fue consignado por la secretaria nacional de juventudes del partido y aceptado de manera provisional por el tribunal electoral interno de Perú Primero. La resolución interna condiciona la postulación de Martín Vizcarra al restablecimiento de sus derechos políticos y deja constancia de que actualmente se encuentra inhibido por tres sanciones parlamentarias diferentes.

Fórmula presidencial del partido político Perú Primero: Mario Vizcarra (presidencia), Martín Vizcarra (1era vicepresidencia), Judith Mendoza (2da vicepresidencia9.

El abogado de Vizcarra, Guido Croxatto, asegura que la defensa legal del expresidente ha solicitado a la Corte IDH una medida cautelar urgente para dejar sin efecto las inhabilitaciones. “Estamos planteando al Sistema Interamericano que el Perú está en una situación de crisis democrática”, afirmó en entrevista con RPP Noticias, agregando que existe antecedente de intervención internacional en situaciones electorales similares.

Cabe mencionar que aunque Perú Primero lo presenta como miembro de la plancha, Vizcarra tampoco figura como afiliado formal ante el Registro de Organizaciones Políticas. La organización partidaria sostiene que su situación será regularizada si obtiene un fallo favorable por parte de la instancia internacional antes de los plazos clave del proceso.

¿Cuáles son las inhabilitaciones de Martín Vizcarra?

Las tres inhabilitaciones que enfrenta el exmandatario fueron impuestas por el Congreso. La primera, de diez años, corresponde al caso “Vacunagate”. Una segunda sanción, por cinco años, deriva de presuntos vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Finalmente, la tercera sanción fue aprobada en junio de 2025 y también lo inhabilita por diez años, tras considerar que la disolución del Congreso en 2019 vulneró el orden constitucional.