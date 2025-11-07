Perú

Lima: cuál es el precio de la gasolina hoy

El precio de los combustibles cambia todos los días, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Guardar
Ya sea Premium, Regular o
Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)

El precio de los combustibles se actualiza todos los días, por lo que es importante conocer los costos por galón y llenar el tanque en la mejor opción.

Aquí están los precios promedios de las gasolinas en la ciudad de Lima para este viernes 7 de noviembre, según la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), detallando las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

Es importante mencionar que los costos publicados por la Facilito son reportados por los mismos operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

Lima: ¿Cuánto cuesta el galón de gasolina y diésel?

El gasohol regular en la ciudad registró un precio máximo de 17,2 soles el galón, mientras que su valor mínimo llegó a los 12,29 soles el galón.

Por su parte, el gasohol premium se ubicó en 18,1 soles el galón en su costo más alto y llegó a los 12,79 soles el galón en su precio más barato en la capital.

En tanto, el diésel registró en Lima un valor máximo de 19,1 soles el galón, así como un costo mínimo de 13,99 soles el galón.

Facilito: Qué es y cómo funciona

El precio de la gasolina
El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer el costo de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer la tarifa de los combustibles, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

¿Cómo se determina el precio de la gasolina?

Distintos factores son los que definen el valor de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores más importantes que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es grande y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos relacionados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el valor de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

gasolinagasoholperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Megaoperativo en Polvos Azules: Policía incauta 40 celulares con IMEI adulterado y cierra más de 70 locales

Más de 250 agentes participaron en la operación dirigida contra la comercialización de equipos móviles robados y productos de procedencia ilícita

Megaoperativo en Polvos Azules: Policía

San Ernesto y el santoral completo de este viernes 7 de noviembre

Consulta la lista del santoral para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

San Ernesto y el santoral

Efemérides 7 de noviembre: nacimiento de Hongjoong y otros personajes

Hechos diplomáticos, conflictos y logros individuales ocurridos en este día ilustran cómo fechas singulares pueden condensar procesos de cambio

Efemérides 7 de noviembre: nacimiento

Partidos de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Universitario celebrará su tricampeonato en su estadio, Sporting Cristal buscará levantarse con Cienciano, Cusco FC saldrá a recuperar el segundo lugar, y mucho más

Partidos de hoy, viernes 7

Alfonso López Chau promete “propiciar” la derogación de las ‘leyes pro crimen’ aprobadas en el Congreso

El precandidato de Ahora Nación, espera que José Jerí “garantice” unas elecciones “limpias, transparentes y creíbles para todo el mundo”

Alfonso López Chau promete “propiciar”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfonso López Chau promete “propiciar”

Alfonso López Chau promete “propiciar” la derogación de las ‘leyes pro crimen’ aprobadas en el Congreso

Rafael López Aliaga insiste en volver al Congreso unicameral, aunque Renovación Popular votó por la bicameralidad

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori: “El Congreso no es el premio menor, es cruz y sacrificio”

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

Cuellos Blancos: implican a César Acuña en supuestas gestiones para favorecer a Tomás Gálvez, fiscal de la Nación

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martinez revela motivo del

Melanie Martinez revela motivo del quiebre de la relación entre Christian Domínguez y su hija: “Él le dio autorización al enamorado”

La historia de amor y dolor entre Melanie Martínez y Christian Domínguez: del romance adolescente, la infidelidad y el conflicto legal actual

Melanie Martínez contó que Christian Domínguez ignoró a su hija tras audiencia, pese a que ella lo abrazó: “Ahí se quiebra”

Melanie Martínez expone los mensajes de Christian Domínguez y sus padres a su hija adolescente: “No tenemos nada de que hablar”

Melanie Martínez llora por lo vivido en audiencia con Christian Domínguez: “¿Cuándo me voy a librar de este hombre?”

DEPORTES

Partidos de hoy, viernes 7

Partidos de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Sporting Cristal vs Cienciano HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025