Jorge Montoya busca que el Congreso aplique el polígrafo al designar a funcionarios del BCRP, Contraloría y más

Con ‘detector de mentiras’. “Se busca asegurar que las personas designadas cumplan con estándares éticos y de confianza necesarios para el ejercicio de funciones sensibles o estratégicas en el Estado”, sugiere el texto del proyecto de ley

El polígrafo, el conocido 'detector
El polígrafo, el conocido 'detector de mentiras', popularizado por el programa El valor de la verdad, podría aplicarse a los altos funcionarios que el Congreso designe. - Crédito Grupo Alfa

Un nuevo proyecto de ley presentado por el parlamentario Jorge Montoya y con las firmas de sus colegas de la bancada Honor y Democracia busca que el uso del polígrafo (el conocido ‘detector de mentiras’) sea obligatorio cuando al Congreso de la República le toque designar a altos funcionarios.

Como se sabe, el Congreso designa no solo a los jefes de la Contraloría General de la República y de la Defensoría del Pueblo, sino también al directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El proyecto de ley no lo especifica, pero al ratificar al Presidente del BCRP y la cabeza de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, estos podrían también ser parte de los considerados para aplicar el polígrafo.

“El examen poligráfico será de carácter obligatorio como parte de las pruebas de confianza en los procesos de selección y designación de altos funcionarios públicos a cargo del Poder Legislativo, conforme al mandato constitucional y de acuerdo con lo dispuesto en el literal a) del artículo 4 de la presente norma”, aprobaría la norma, en un paquete de medidas para regular y legitimar el uso del polígrafo en el ámbito laboral en el país.

Podría ser obligatorio que el
Podría ser obligatorio que el Congreso use el polígrafo al designar altos funcionarios del Estado. - Crédito Difusión

Uso del polígrafo estaría regulado

Hay un caso famoso en el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N.° 00273-2010-PA/TC, en el cual el TC reconoció que el uso del polígrafo no es, en sí mismo, inconstitucional. “En su análisis, precisó que bajo supuestos excepcionales y con garantías mínimas, su utilización podría ser constitucionalmente admisible, siempre que exista una base legal expresa que regule los casos, condiciones, procedimientos y salvaguardas necesarias para proteger los derechos fundamentales de la persona sometida a dicha prueba”, resalta la parte expositiva del proyecto de ley de Montoya.

A pesar de esto, uno de los magistrados sí consideró que mientras no exista una ley que regule expresamente el uso del conocido ‘detector de mentiras’ en el ámbito de las relaciones laborales, su uso debe considerarse prohibido, dado que la falta de un marco normativo genera un riesgo de arbitrariedad, discriminación o coacción en perjuicio de los trabajadores o postulantes a un empleo.

Es Jorge Montoya el que plantea establecer ese marco normativo, para delimitar también los usos de este en los trabajadores, en todo el ámbito laboral, sector público y privado; pero con esto también legítima su uso frente a la Ley peruana.

Los directores que se busquen
Los directores que se busquen designar en el BCRP podrían pasar esta prueba, si se aprueba la Ley. - Crédito ComexPerú

Su uso será obligatorio, sin embargo, solo en una partado. Cuando se trate del uso que le de el mismo Congreso para designar altos funcionarios, dentro de sus funciones especiales. “El examen poligráfico será de carácter obligatorio como parte de las pruebas de confianza en los procesos de selección y designación de altos funcionarios públicos a cargo del Poder Legislativo, conforme al mandato constitucional y de acuerdo con lo dispuesto en el literal a) del artículo 4 de la presente norma”, agrega.

Como se sabe, el Congreso designa a los siguientes altos funcionarios:

  • El Congreso designa a tres de los siete miembros del directorio del Banco Central de Reserva. También ratifica al Presidente del Banco, a propuesta del ejecutivo
  • El Congreso tiene la facultad de designar a los magistrados del Tribunal Constitucional
  • Designa al Contralor General de la República
  • Designa al Defensor del Pueblo.
Uso del polígrafo también podría
Uso del polígrafo también podría realizarse en el ámbito laboral. - Créditop Infobae/Imagen Ilustrativa

Resultados podrán guiar investigaciones

“Los resultados del examen poligráfico no constituyen prueba suficiente para establecer responsabilidad disciplinaria, civil o penal”, reconoce la propuesta, pero señala que estos resultados sí “podrán ser considerados como elemento referencial o indiciario para apertura de una investigación interna o judicial”.

“En cuanto la aplicación obligatoria de la prueba del polígrafo, se dispone que este se deberá realizar en todos los procesos de designación y selección de altos funcionarios públicos a cargo del Congreso de la República, como parte de las pruebas de confianza, en concordancia con lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional del expediente N° 00273 - 2010-PA/TC", aclara la parte expositiva del proyecto.

Esto justifica el uso del polígrafo en “la defensa y la seguridad nacional así como los poderes del Estado y el orden constitucional”. Así, el texto de Montoya explica que se busca asegurar que las personas designadas cumplan con estándares éticos y de confianza necesarios para el ejercicio de funciones sensibles o estratégicas en el Estado.

