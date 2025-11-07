Hombre desapareció en la represa Aguada Blanca, Arequipa, mientras cumplía su rutina laboral: búsqueda continúa pese a obstáculos

Arequipa: Trabajador de Autodema desaparece en represa de Aguada Blanca. Fuente: RPP Noticias

Un empleado de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) fue reportado como desaparecido mientras realizaba tareas de operación y vigilancia en la represa de Aguada Blanca, situada en el distrito de Yanahuara, provincia de Arequipa.

El incidente ocurrió la mañana del miércoles 6 de noviembre, durante una jornada rutinaria de supervisión, informó la institución. La ausencia del trabajador se produjo mientras cumplía funciones en el embalse, que pertenece al sistema hídrico del Proyecto Especial Majes Siguas, pieza fundamental para el abastecimiento de agua en la región. Sus compañeros notaron su falta tras varias horas sin noticias y, ante la situación, se implementó de inmediato un operativo de búsqueda en la zona.

Actualmente, la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Autodema mantienen operativos conjuntos por tierra, aire y agua. La institución señaló que los protocolos de emergencia se pusieron en marcha de forma inmediata y que los trabajos continúan de forma ininterrumpida para ubicar al trabajador desaparecido. Las tareas se desarrollan sin pausa ante la preocupación de trabajadores y familiares.

Continúa la búsqueda de Félix Choque Flores. foto: Autodema

Trabajador no regresó tras iniciar su rutina matutina

Según la denuncia presentada en la comisaría de Yanahuara, Lourdes Rodríguez Ayala, trabajadora social de Autodema, notificó la desaparición de su compañero Félix Choque Flores después de ser alertada por Juan Chamber, otro empleado. Chamber llamó desde el sector de Aguada Blanca para avisar que Choque Flores había salido a cumplir sus labores habituales, pero no volvió ni respondió a los intentos de contacto.

Los trabajadores de la zona iniciaron una búsqueda inmediata en los alrededores del área designada para Choque, logrando encontrar únicamente su chaleco institucional con el logotipo de Autodema, una pieza parte del uniforme oficial. Posteriormente, la PNP fue alertada para que iniciara el operativo de localización en la zona.

Comunicado de Autodema.

De acuerdo con testimonio recogido por Diario Correo, Rodríguez Ayala explicó que nunca antes se había reportado una desaparición similar en la represa, un reservorio donde el personal realiza labores técnicas de mantenimiento, monitoreo y control del nivel de agua. La noticia causó conmoción entre trabajadores y familiares del desaparecido.

Por su parte, RPP Noticias indicó que Choque Flores tenía dos años trabajando en la represa, dedicado a recolectar datos sobre el caudal y la capacidad del embalse. El miércoles dejó de responder a sus compañeros durante la mañana, momento a partir del cual se desplegó la búsqueda en el terreno y en el agua.

Búsqueda continúa sin resultado en la represa de Aguada Blanca

A través del comunicado n.º 030-2025-PEIMS, el Proyecto Especial Integral Majes Siguas – Autodema informó de manera oficial a la ciudadanía sobre la desaparición y afirmó que los protocolos de emergencia y búsqueda se activaron de inmediato en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

“Las operaciones de búsqueda y localización continúan de manera ininterrumpida, priorizando la seguridad y la integridad del personal involucrado”, afirmó la institución en su comunicación oficial.

Autodema aseguró el contacto permanente con la familia del trabajador, proporcionando acompañamiento y apoyo durante todo el proceso. Del mismo modo, solicitó a la población y los medios de comunicación manejar la información con discreción y evitar difundir datos no confirmados.

Simultáneamente, cinco agentes de salvataje de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la PNP colaboran en el operativo por agua y aire. Los efectivos recorren el embalse a bordo de una pequeña embarcación, mientras uno de ellos desciende varias veces con equipos especializados, según informó RPP Noticias.

La tarea enfrenta retos debido a la presencia de lodo en el fondo de la represa, lo que complica la visibilidad y el acceso de los rescatistas. Para optimizar la búsqueda, personal de Autodema utiliza drones que sobrevuelan las zonas de difícil acceso, reforzando la exploración desde el aire.

Personal especializado, junto a buzos privados, continúa el rastreo en la superficie e interior del embalse.. Foto: Autodema

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han confirmado el hallazgo del trabajador. Las acciones de rastreo prosiguen de manera ininterrumpida este jueves siete de noviembre, con la participación conjunta de la Policía Nacional del Perú, personal técnico de Autodema y autoridades locales. La entidad regional reiteró su compromiso con la transparencia y la seguridad del personal, garantizando la difusión de cualquier avance por medio de sus canales oficiales.

Gerente de Autodema supervisa búsqueda de trabajador

El siete de noviembre, el gerente ejecutivo de Autodema, Duberly Otazú García, acudió a la represa Aguada Blanca para dirigir personalmente la búsqueda de Félix Santos Choque Flores, trabajador desaparecido durante el cumplimiento de sus funciones.

Durante la jornada, se estableció coordinación con la Policía de Alta Montaña y se incorporaron buzos privados especializados con cobertura de seguros para fortalecer las operaciones subacuáticas en el embalse. Estas medidas buscan ampliar el alcance y la seguridad de los equipos, tanto en la superficie como en el interior de la represa.

Familiares del trabajador desaparecido reciben apoyo de Autodema mientras se desarrollan las operaciones de rescate. Foto: Autodema

Otazú García sostuvo un encuentro con los familiares del trabajador, ofreciendo apoyo continuo y solicitando calma mientras los equipos profesionales prosiguen con el rastreo y rescate. Autodema garantiza asistencia constante a la familia, que incluye transporte, alimentación y acompañamiento durante todo el proceso.

Actualmente, la búsqueda continúa en todos los frentes, bajo la supervisión directa del gerente ejecutivo, con la expectativa de dar con el paradero del trabajador desaparecido.