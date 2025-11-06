Perú

Hallan embarcación de hombre que lleva días desaparecido en el río Ucayali: solo su perrita permanecía a bordo

La mascota de Javier Zambrano (63) fue encontrada en el bote con el motor aún encendido. La familia del agricultor insiste en no abandonar la búsqueda

Guardar
Hallan a mascota de pescador desaparecido en río Ucayali: iba solo a bordo de embarcación

Javier Zambrano, de 63 años, continúa desaparecido tras presuntamente haber caído al río Ucayali cuando navegaba rumbo a su chacra en la comunidad de Santa Rosa, provincia de Requena (región Loreto). El percance se produjo mientras viajaba con su perrita, única compañía habitual en sus trayectos, según relataron familiares.

La embarcación de Zambrano fue hallada flotando la mañana del 3 de noviembre a la orilla del río con el motor “peque peque” encendido. Dentro del bote se encontraron una pequeña maleta azul, una galonera blanca vacía y la mascota, que permanecía a bordo, ilesa. Fue rescatada y entregada a la familia, conmocionada por el suceso.

“La relación de mi tío con su perro era única, siempre iban juntos, eran inseparables”, afirmó Cielo Ahuanari Macuyama, sobrina de Javier Zambrano, a medios locales. Explicó que su familiar recurría habitualmente a este tipo de bote para desplazarse hacia su chacra y para vender sus productos en la zona. La joven pidió a las autoridades que intensifiquen la búsqueda con el objetivo de encontrar a Zambrano, quien lleva alrededor de diez días desaparecido.

Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre habría caído accidentalmente mientras pilotaba la embarcación, ya que el motor permanecía funcionando y el bote avanzaba sin rumbo definido. Tanto la Policía, como brigadas fluviales y vecinos de Santa Rosa, mantienen la búsqueda, aunque hasta la fecha no se ha localizado a la víctima.

La mascota de un pescador
La mascota de un pescador desaparecido en el río Ucayali regresó a bordo de su embarcación pero sin su dueño | Foto captura.

¿Qué hacer si una persona está desaparecida?

En caso de desaparición de una persona en Perú, se recomienda seguir los siguientes pasos de manera inmediata:

  1. Contactar a las autoridades:Comuníquese de inmediato con la Policía Nacional del Perú (105) o acuda a la comisaría más cercana para reportar la desaparición. No es necesario esperar 24 horas para presentar la denuncia.
  2. Aportar información detallada:Proporcione datos precisos de la persona desaparecida: nombre completo, edad, descripción física, vestimenta al momento de la desaparición, fotografías recientes y circunstancias del hecho.
  3. Avisar a la Capitanía de Puerto:Si la desaparición ocurrió en un entorno acuático (mar, río o lago), informe sin demora a la Capitanía de Puerto correspondiente (0800-11-220) para activar las brigadas de búsqueda.
  4. Buscar en hospitales y centros de salud:Consulte en hospitales y posta médica, ya que la persona podría haber sido auxiliada sin documentos de identificación.
  5. Difundir la alerta:Comunique la desaparición a familiares, amigos, vecinos y comunidades cercanas. Utilice redes sociales, medios de comunicación y organizaciones como la Cruz Roja o el Ministerio de la Mujer (Línea 100) para ampliar la búsqueda.
  6. Conservar la calma y recopilar información:Anote todos los detalles y sucesos relevantes antes y después de la desaparición. Esto puede ayudar a las autoridades y agilizar la investigación.

Números de emergencia

A continuación, se presenta una lista de números de emergencia útiles en el Perú ante situaciones de naufragio, desapariciones y accidentes en el mar o ríos:

  • Policía Nacional del Perú (PNP): 105
  • Capitanía de Puerto / Autoridad Marítima (Dirección General de Capitanías y Guardacostas): 0800-11-220
  • Bomberos Voluntarios del Perú: 116
  • Sistemas de Atención Médica de Urgencia (SAMU): 106
  • Defensa Civil (INDECI): 119 (opción “0” para emergencias)
  • Cruz Roja Peruana: 01-266-0481
  • Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Línea gratuita para desapariciones: 100

Ante casos de desaparición o emergencia en el agua, se recomienda contactar de inmediato a la Capitanía de Puerto más cercana y a la Policía Nacional. Mantener la calma y proporcionar todos los detalles posibles facilitará una respuesta rápida y adecuada.

Temas Relacionados

río UcayaliJavier ZambranoLoretodesaparecidosperu-noticias

Más Noticias

CADE 2025: Presidente de IPAE critica ausencia de candidatos presidenciales y afirma que decisión ‘envía un mensaje’

Gonzalo Galdós cuestionó que cuatro de los seis candidatos a las elecciones 2026 invitados no asistan al CADE 2025 y afirmó que su ausencia envía “un mensaje claro” a los ciudadanos

CADE 2025: Presidente de IPAE

Extorsionadores atacan colegio nacional en construcción de SJL y hieren a vigilante

Una serie de disparos sorprendió a transeúntes en la zona Huáscar, donde motociclistas atacaron el colegio nacional Francisco Bolognesi, en obras de reconstrucción, e hirieron a un vigilante en medio del avance de casos de extorsión en el distrito

Extorsionadores atacan colegio nacional en

Arrancó el Festival de Cine Europeo de Lima: 20 películas gratuitas en 20 sedes del país

La edición 37 del festival trae producciones de 16 países, funciones gratuitas en Lima y regiones, invitados internacionales y un ciclo especial dedicado a Ucrania

Arrancó el Festival de Cine

Familiares de asesinados en protestas rechazan proyecto de ley que ‘borra’ responsabilidad del Estado por muertes

Con la iniciativa de Rospigliosi, efectivos implicados en operativos del 2022–2023 quedarían libres de sanción y sin obligación de reparar a las familias, advierten colectivos

Familiares de asesinados en protestas

Alejandro Cavero se siente orgulloso de lo logrado en el Congreso a pesar de que el 94% de los empresarios desaprueba el Parlamento

El legislador sostiene que en otros países sus Congresos tampoco son populares y que se debería preguntar a la ciudadanía si está contenta con la labor de los políticos por los que votaron

Alejandro Cavero se siente orgulloso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

CADE 2025: Presidente de IPAE

CADE 2025: Presidente de IPAE critica ausencia de candidatos presidenciales y afirma que decisión ‘envía un mensaje’

Familiares de asesinados en protestas rechazan proyecto de ley que ‘borra’ responsabilidad del Estado por muertes

Alejandro Cavero se siente orgulloso de lo logrado en el Congreso a pesar de que el 94% de los empresarios desaprueba el Parlamento

Pedro Castillo pierde los papeles y se niega a obedecer a los jueces: Tuvieron que apagar su micrófono

Censura a Fernando Rospigliosi por uso de cámara en mitin de Keiko Fujimori no cuenta con respaldo

ENTRETENIMIENTO

Mr. Nawat canceló cena exclusiva

Mr. Nawat canceló cena exclusiva en Miss Universo tras polémica con Fátima Bosh, Miss México

Hija de Christian Domínguez terminó afectada tras careo con su padre en audiencia

Mr. Nawat se defiende y asegura que nunca insultó a Miss México, Fátima Bosh

Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron en emotiva ceremonia civil: “Oficialmente señora Coloma”

Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo hizo su presentación oficial en la ceremonia de bienvenida

DEPORTES

Agustín Lozano confirmó que los

Agustín Lozano confirmó que los partidos de Universitario y Sport Boys no pasarán por GOLPERU en el 2026: “Tienen que alinearse a la FPF”

Alex Valera cumplió promesa y se hizo corte de cabello de Ronaldo Nazário tras tricampeonato con Universitario

Mr Peet reveló la incertidumbre de Alianza Lima con Paolo Guerrero y Hernán Barcos: “No puedes asegurar que se queden los dos”

Presidente José Jerí ayudó a Jean Ferrari a tramitar el DNI de Fabio Gruber para los amistosos de Perú, según Phillip Butters

Agustín Lozano desmintió a Ricardo Gareca por su salida de la selección peruana y apuntó: “No ha dicho la verdad, hice lo imposible para que siga”