Perú

Trámite de DNI electrónico gratis para este 10 y 11 de noviembre: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

El objetivo de estas campañas es garantizar que más personas puedan obtener su identificación oficial, promover la actualización del registro ciudadano y acercar los servicios del Estado a comunidades que enfrentan dificultades geográficas, económicas o personales para tramitar estos documentos

Guardar
Es una gran oportunidad para
Es una gran oportunidad para que los vecinos obtengan este documento de identidad - Créditos: Andina.

Las autoridades municipales, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), organizan nuevas campañas para que habitantes de sectores vulnerables accedan al DNI electrónico gratis.

Niñas, niños, adultos mayores, miembros de comunidades indígenas y personas en situación de pobreza serán los principales beneficiarios de estas jornadas, que tendrán lugar el 10 y 11 de noviembre.

Con estas acciones, los gobiernos locales buscan garantizar que más ciudadanos cuenten con un documento oficial que facilita su identificación y la realización de trámites indispensables.

Contar con DNI permite acceder a servicios básicos, ejercer derechos y cumplir obligaciones, además de simplificar el acceso a salud, educación y gestiones ante organismos públicos y entidades privadas.

DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas
DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec. (Foto: Agencia Andina)

Ica

La Municipalidad Provincial de Palpa en Ica anunció la organización de una campaña gratuita para este lunes 10 y martes 11 de noviembre desde las 9 hasta las 15 horas en la sede de la entidad edil. Este evento va a dirigido a menores de 0 a 17 años.

Esta iniciativa fomenta la tenencia
Esta iniciativa fomenta la tenencia responsable de las mascotas - Créditos: Municipalidad Provincial de Palpa.

Además, se realizará la entrada de DNIe de campañas anteriores y no olvides traer tu documento original o copia.

Áncash

La Municipalidad Provincial de Corongo, en Áncash, comunicó que el próximo 10 de noviembre se llevará a cabo una jornada exclusiva para trámites de documento nacional de identidad (DNI) en el auditorio de la institución, entre las 8 y las 16 horas.

La campaña estará disponible en
La campaña estará disponible en dos jornadas - Créditos: Municipalidad Provincial de Corongo.

Los servicios que se ofrecerán en esta fecha son los siguientes:

  • Renovación de DNI por caducidad
  • Rectificación de datos y fotografías
  • Trámite de DNI para recién nacidos
  • Inscripción por primera vez para personas de todas las edades
  • Canje de libreta electoral por DNI
  • Gestión de DNI para personas con discapacidad

Para la entrega de documentos, quienes tengan entre 0 y 16 años podrán autorizar la recolección mediante carta poder. Las personas mayores de 17 deberán recoger el DNI de manera personal sin excepción.

Cusco

La Municipalidad Distrital de Maranura en la provincia de Concepción de Cusco anunció que el lunes 10 y martes 11 de noviembre llevará a cabo campañas gratis que van destinadas a niños y jóvenes de 0 a 17 años, adultos de 60 a más, personas con discapacidad acreditada por Conadis y personas entre 18 y 59 con condición de pobre y pobreza extrema (Sisfoh).

La campaña estará disponible en
La campaña estará disponible en dos jornadas - Créditos: Municipalidad Distrital de Maranura.

El lugar es en el auditorio de Seguridad Ciudadana en dos horarios: 8:30 a. m. - 1 p. m. y 2 p. m. - 5 p. m. El único requisito es llevar DNI.

Ventajas de usar el DNI electrónico

  • Permite identificarse de forma segura y rápida en trámites presenciales y digitales.
  • Facilita el acceso a servicios en línea de entidades públicas y privadas.
  • Reduce el riesgo de suplantaciones de identidad gracias a mecanismos de verificación biométrica.
  • Almacena firma digital, posibilitando la realización de gestiones sin necesidad de desplazarse.
  • Brinda mayor protección y confidencialidad de los datos personales.
  • Agiliza procedimientos administrativos, bancarios y de salud.
  • Favorece la inclusión digital, especialmente para personas en zonas rurales.
  • Permite la actualización eficiente de información, evitando largas filas y pérdidas de tiempo.

Temas Relacionados

DNI electrónicoDNIReniecperu-noticias

Más Noticias

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para obtener el segundo lugar en la Liga 1 2025?: su camino en busca del boleto a la Copa Libertadores 2026

Los ‘blanquiazules’ se medirán con Los Chankas hoy, miércoles 5 de noviembre, en Andahuaylas con la misión de recuperar el segundo lugar de la tabla acumulada

¿Qué resultados necesita Alianza Lima

Mr. Nawat rompe en llanto tras escándalo con Miss México y pide perdón en Miss Universo 2025

El dueño de Miss Grand International no pudo con sus emociones luego de ser duramente criticado por la forma en la que se enfrentó a la concursante

Mr. Nawat rompe en llanto

Entradas de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo

La tercera jornada tendrá duelos imperdibles y hoy, miércoles 5 de noviembre, arrancará las venta de boletos para acudir en el Coliseo Miguel Grau del Callao

Entradas de la fecha 3

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico final ida por la Liga Femenina 2025

Las ‘leonas’ recibirán a las ‘blanquiazules’ en Campo Mar en el primer duelo que definirá al campeón de la competencia nacional. Conoce todos los detalles del vibrante duelo

Universitario vs Alianza Lima: día,

Beca 18 - 2026: descarga los exámenes resueltos anteriores y prepárate para la prueba de noviembre

El acceso gratuito a las “Fijas” y el temario oficial en línea impulsa la preparación de postulantes que buscan obtener financiamiento completo para estudios superiores mediante el Examen Nacional de Preselección

Beca 18 - 2026: descarga
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Impulsan censura contra Fernando Rospigliosi

Impulsan censura contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en el lanzamiento de campaña de Keiko Fujimori

Gobierno de Perú decidirá este viernes 7 si otorga salvoconducto a Betssy Chávez para viajar a México

Congresista Fernando Rospigliosi pidió una reforma del sistema judicial durante el CADE Ejecutivos 2025

Pedro Castillo señala que la ruptura diplomática entre Perú y México es una “estupidez del fujicerronismo y la derecha”

Canciller Hugo de Zela acusa al gobierno de México de “constante intervención” en los asuntos internos del Perú

ENTRETENIMIENTO

Mr. Nawat rompe en llanto

Mr. Nawat rompe en llanto tras escándalo con Miss México y pide perdón en Miss Universo 2025

Melanie Martínez asegura que nunca le habló mal de Christian Domínguez a su hija Camila: “Siempre tapé todo”

Guns N’ Roses en Lima: accesos, horarios, setlist y más para su concierto en el Estadio Nacional

Tilsa Lozano arremete contra el ‘Loco’ Vargas y Florcita Polo por su posible postulación política: “Una payasada, una falta de respeto”

Josimar anuncia su separación con María Fe Saldaña, pero borra el comunicado minutos después: “De mutuo acuerdo”

DEPORTES

Entradas de la fecha 3

Entradas de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico final ida por la Liga Femenina 2025

Los fuertes mensajes del DT brasileño tras no continuar en Géminis, pese a ganar a Regatas en Liga Peruana de Vóley 2025

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Pedro Gallese no vio venir su salida de Orlando City: quedó en shock al enterarse de su inminente adiós