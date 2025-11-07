Perú

Crisis en EsSalud: Mujer de 84 años espera más de dos semanas en emergencias de Rebagliati para una operación urgente

Desde el 19 de octubre, Felicitas Maguiña aguarda una cirugía por pancreatitis mientras el hospital posterga su traslado a sala. “Solo le dan calmantes”, denuncia su familia

Guardar
Adulta mayor espera más de
Adulta mayor espera más de dos semanas por operación de pancreatitis | Foto composición: Infobae Perú

La situación que atraviesa Felicitas Vilma Maguiña Martínez, de 84 años, expone nuevamente el colapso en la atención del sistema de salud público de EsSalud. La adulta mayor aguarda más de dos semanas en el área de emergencias del Hospital Edgardo Rebagliati Martins a la espera de ser operada por una pancreatitis.

Su hijo, Hugo Minaya Maguiña, reveló en RPP que desde el 19 de octubre la señora permanece internada en el área de emergencia, a la espera de ser llevada a piso y de que le programen una intervención quirúrgica para extraerle la vesícula. Hasta el momento, solo recibe medicamentos para calmar el dolor, sin que se avance en el tratamiento de fondo.

Demoras en la cirugía habrían empeorado su salud

El año pasado, Felicitas ya había sufrido complicaciones por cálculos en la vesícula que derivaron en una pancreatitis. Gracias a una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), pudo recuperarse y continuar con un seguimiento a través del Programa de Atención Domiciliaria (Padomi). Sin embargo, la falta de gestión de la familia para programar la cirugía definitiva ocasionó que la emergencia se repitiera este 2025, y ahora deben retirarle la vesícula lo antes posible.

Pacientes esperan horas en camillas
Pacientes esperan horas en camillas y sillas de ruedas en la sala de emergencias del Rebagliati. | Captura: Cuarto Poder

Actualmente, además del problema biliar, la paciente padece dolores en la columna debido a un tumor, lo que incrementa el riesgo de nuevas complicaciones. Según su familia, los intentos para obtener atención a domicilio han resultado infructuosos, y la programación de la operación sigue demorándose a pesar de la gravedad del cuadro.

El caso de Felicitas Maguiña refleja la crisis estructural de EsSalud, marcada por desabastecimiento de insumos, demoras en la atención y falta de coordinación entre servicios, tal como ha advertido la Contraloría General en sus informes recientes. Además, la Confiep ha señalado que la institución enfrenta una grave crisis de gestión y transparencia, con largas listas de espera que afectan a más de doce millones de asegurados en el país.

Frente a este panorama, la familia solicita que las autoridades aceleren los trámites para que la paciente reciba la cirugía que necesita sin más dilaciones.

Piden reforma estructural de Essalud

Durante el panel Salud y Educación: ¿Qué hacemos diferente? en el CADE Ejecutivos 2025, Ángela Flores, presidenta del Comité Estratégico de Salud de IPAE Acción Empresarial y directora ejecutiva de Alafarpe, subrayó la urgencia de transformar estructuralmente el Seguro Social de Salud (EsSalud) para garantizar atención médica de calidad.

Flores remarcó que no es necesaria una unificación del sistema de salud, sino lograr su interoperabilidad para mejorar el servicio, especialmente en EsSalud. Además, criticó que la falta de gestión limita la eficiencia y calidad de la atención a los asegurados.

Aguilar advirtió: “No puede ser posible que un emprendedor diga: ‘no quiero estar en planilla, porque como informal tengo SIS’. Transformar EsSalud debe ser un cambio de fondo y no solo de sus directivos”, afirmó.

Sobre la Digemid, Flores cuestionó su escasa autonomía y mencionó que afronta más de 500 revisiones pendientes por esta razón. Aguilar también alertó sobre la baja calidad del servicio público de salud y cifras preocupantes: tasa elevada de enfermedades prevenibles y 43% de niños de seis a 35 meses con anemia.

Pese a este contexto, Flores resaltó logros: en dos décadas, el 97% de la población peruana está asegurada y la esperanza de vida aumentó en 13 años. Aun así, la inversión en salud permanece en 6% del PBI, lejos del 9% recomendado.

Temas Relacionados

crisis en EsSaludHospital Rebagliatiperu-noticias

Más Noticias

Sujeto fue capturado más de 50 veces por robar en negocios en Miraflores, San Isidro, San Borja y otros distritos

Un hombre de 31 años fue arrestado tras una nueva denuncia por robo en una tienda mientras suman decenas de reportes en su contra por sustracción de productos en diversos distritos limeños

Sujeto fue capturado más de

Harvey Colchado advierte que el nuevo reglamento de la PNP limita a la Diviac: no podrá investigar casos de corrupción

Según explicó el coronel en retiro, hasta abril de 2024 se tenía previsto que la Diviac se elevara al rango de Dirección, una propuesta que, incluso, contaba con el respaldo del alto mando policial

Harvey Colchado advierte que el

Informe final propone inhabilitar 10 años a Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta por el golpe

Congresista Ana Zegarra considera que golpista expresidente y premier tienen responsabilidad política por los hechos del 7 de diciembre de 2022

Informe final propone inhabilitar 10

Jorge Montoya busca que el Congreso aplique el polígrafo al designar a funcionarios del BCRP, Contraloría y más

Con ‘detector de mentiras’. “Se busca asegurar que las personas designadas cumplan con estándares éticos y de confianza necesarios para el ejercicio de funciones sensibles o estratégicas en el Estado”, sugiere el texto del proyecto de ley

Jorge Montoya busca que el

Madre del ‘Maldito Cris’ entra en contradicciones: cambia versión sobre vínculo con Wanda del Valle

Keyes González Astudillo cambió su declaración sobre dónde conoció a la acusada, mientras un policía ratificó la existencia de un plan para asesinar al coronel Víctor Revoredo

Madre del ‘Maldito Cris’ entra
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Denuncian irregularidades en proceso de

Denuncian irregularidades en proceso de ascenso en Cancillería: “Se ha instaurado una cultura de racismo”

Harvey Colchado advierte que el nuevo reglamento de la PNP limita a la Diviac: no podrá investigar casos de corrupción

Informe final propone inhabilitar 10 años a Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta por el golpe

Presidente de la Confemin a Rafael López Aliaga: “Es una pena que una persona que pretende ser presidente sea un reverendo mentiroso”

Fiscalía pide al PJ dictar prisión preventiva contra Betssy Chávez tras huir de la justicia

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona responde si motivó

Karla Tarazona responde si motivó a Christian Domínguez para que denuncie a Melanie Martínez: “Ella sale en plan de víctima”

Melanie Martinez revela motivo del quiebre de la relación entre Christian Domínguez y su hija: “Él le dio autorización al enamorado”

La historia de amor y dolor entre Melanie Martínez y Christian Domínguez: del romance adolescente, la infidelidad y el conflicto legal actual

Melanie Martínez contó que Christian Domínguez ignoró a su hija tras audiencia, pese a que ella lo abrazó: “Ahí se quiebra”

Melanie Martínez expone los mensajes de Christian Domínguez y sus padres a su hija adolescente: “No tenemos nada de que hablar”

DEPORTES

Fechas confirmadas de los ‘play

Fechas confirmadas de los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: programación de partidos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC

Se conoció contundente razón por la que Oliver Sonne no fue convocado en Perú para duelos con Rusia y Chile

Partidos de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025