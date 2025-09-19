Perú

Crisis en EsSalud: ¿Qué propone la Asociación de Clínicas Particulares del Perú para reducir demoras en citas?

Infobae Perú conversó con Hernán Ramos, gerente general de la ACP, quien explicó la propuesta que deberá ser trasladada al Congreso de la República para un proyecto de ley y ser evaluada

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Asociación de Clínicas Particulares del
Asociación de Clínicas Particulares del Perú plantea libre elección de prestadores para asegurados de EsSalud| Andina

A pesar de los intentos por mejorar el Seguro Social de Salud (EsSalud) en los últimos años, la situación sigue siendo difícil para los asegurados, quienes esperan meses para acceder a una cita médica y hasta años para una cirugía programada.

En días recientes, la huelga de más de 14 mil enfermeras agravó la crisis al paralizar las atenciones, mientras la institución aún no logra acuerdos con el personal, según reportes de la Defensoría del Pueblo y el Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud (Siness).

Los reclamos del gremio incluyen el incumplimiento de compromisos laborales, retrasos en el pago de beneficios, la necesidad de reparar equipos clínicos y la mejora de las condiciones hospitalarias en Lima y otras regiones.

Ante estos problemas, la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP) propuso un modelo alternativo para reducir los tiempos de espera en EsSalud. Aseguran que la propuesta permitiría a los asegurados escoger entre establecimientos públicos o privados bajo un sistema de cobertura compartida.

Luz cuenta su batalla contra
Luz cuenta su batalla contra el cáncer de lengua gracias a que cirugía reconstructiva en Hospital Almenara de EsSalud le devolvió el habla

Hernán Ramos, gerente general de la ACP, señaló que este sistema ya opera en países como Chile, donde los afiliados al Fondo Nacional de Salud (FONASA) pueden optar por atención pública o privada y el fondo cubre parte de los costos, mientras el usuario asume la diferencia.

“La libre elección de prestadores existe, por ejemplo, en Chile, en donde pacientes de la aseguradora pública más grande, que es el FONASA, pueden acudir por elección a la institución privada o pública que deseen”, explicó Ramos a Infobae Perú.

El acceso limitado para los asegurados de EsSalud no solo responde a deficiencias de infraestructura. Según la ACP, incluso quienes viven cerca de un establecimiento no siempre logran obtener citas o beneficios completos debido a la falta de continuidad en la atención. Algunos pacientes esperan hasta ciento cincuenta días para una consulta médica general, a pesar de que el plazo recomendado no debería superar cinco días.

Una adulta mayor denuncia que
Una adulta mayor denuncia que perdió su consulta de gastroenterología luego de seis meses de espera | Radio Yaraví

Funcionamiento y financiamiento del modelo propuesto

La ACP plantea reemplazar el actual sistema de intercambio prestacional —donde se deriva a pacientes solo bajo ciertos convenios— por un esquema que permita al ciudadano elegir “libremente” dónde atenderse. Para viabilizar esta medida, se requeriría un proyecto legislativo que establezca mecanismos financieros seguros, como la creación de un fideicomiso, para garantizar el pago puntual a hospitales y clínicas privadas.

La propuesta no busca eliminar aportes a EsSalud ni modificar el fondo solidario. Se propone que el usuario, al optar por una clínica privada, no asuma el costo total del servicio; en su lugar, el seguro cubriría un porcentaje del valor, dependiendo de la tarifa del centro elegido. Así, EsSalud podría financiar entre el setenta y el cien por ciento del costo del procedimiento, según corresponda.

“El ciudadano escogerá, seguramente por la calidad, la recepción o la especialidad de los médicos, en qué clínica atenderse. Y según dónde decida hacerlo, los costos que EsSalud reconoce pueden cubrir 100 %, 80 % o 70 %. Eso dependerá del módulo de atención”, comentó Ramos.

Crisis en EsSalud por huelga
Crisis en EsSalud por huelga de enfermeras: miles de pacientes siguen sin poder atenderse y pierden citas| Andina

Estado y desafíos de la iniciativa

Para concretar la libre elección de prestadores, la ACP considera indispensable una ley del Congreso que ofrezca mecanismos de financiamiento confiables, mediante fideicomisos o impuestos específicos para cubrir los servicios.

Ramos sostuvo que “este sistema permitiría superar las fallas del actual modelo de intercambio de servicios, que no ha funcionado en el país por falta de decisiones por parte de las autoridades”.

El avance de la propuesta requerirá un debate legislativo que asegure la aprobación de los instrumentos necesarios para garantizar pagos puntuales a todos los prestadores de salud.

Temas Relacionados

EsSaludClínicas en PerúAsociación de Clínicas Particularesperu-noticias

Más Noticias

8 de cada 10 niños en Ayacucho muestran señales de ludopatía infantil, señala el Colegio de Psicólogos

Juegos, pantallas y falta de control parental contribuyen al desarrollo de conductas compulsivas y a un creciente aislamiento social en los menores

8 de cada 10 niños

Conoce el pronóstico del clima de la ciudad de Ayacucho de este sábado 20 de septiembre

Ayacucho cuenta con diferentes atractivos turísticos y conocer el clima puede ayudarte a evitar inconvenientes en tu visita

Conoce el pronóstico del clima

FPF oficializó a Manuel Barreto como DT interino de la selección peruana para amistosos tras salida de Óscar Ibáñez

La ‘Muñeca’ dejará su cargo como jefe de la Unidad Técnica de Menores y pasará a ser el entrenador de la ‘bicolor’ para los encuentros ante Rusia y Chile

FPF oficializó a Manuel Barreto

“No debió anularse”: la rotunda postura de exárbitro FIFA sobre el gol de Alianza Lima vs U. de Chile en Copa Sudamericana 2025

Winston Reátegui señaló que el referí brasileño Ramón Abatti se equivocó en invalidar el tanto de Fernando Gaibor tras mano de Kevin Quevedo en Matute

“No debió anularse”: la rotunda

Cajamarca registra la mayor cantidad de incendios forestales en 2025, según Defensa Civil

Defensa Civil atribuye la alta frecuencia de incendios en la provincia a prácticas como la quema de pastizales e insta a reforzar la prevención entre los habitantes

Cajamarca registra la mayor cantidad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza critica defensa del

Delia Espinoza critica defensa del Gobierno a Fuerza Popular: “¿Por qué no hicieron lo mismo con el partido de Antauro Humala?"

Federación Latinoamericana de Fiscales expresa su “profunda preocupación” por la destitución de la procuradora Silvana Carrión

Fiscal de la Nación Delia Espinoza no acudió a la JNJ y la suspensión quedó al voto

PJ anula resolución que negó medida cautelar a Delia Espinoza para suspender proceso disciplinario en la JNJ

“No tiene nada que ver con mejorar la educación”: CNE rechaza creación de más de 20 universidades aprobada por el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo arremete contra Rosángela

Ethel Pozo arremete contra Rosángela Espinoza por insinuar beso entre Onelia Molina y Patricio Parodi: “Eres agresiva”

Imitadora de Dua Lipa de ‘Yo Soy’, genera polémica y es eliminada en las primeras galas: “No daba la talla”

Roberto Artigas y Carlos Orozco se enfrentan y descalifican el trabajo de los peruanos con polémicos comentarios: “Pobre diablo”

Gustavo Salcedo y su reacción ante la renuncia de Maju Mantilla a su programa: “Pido respeto a mi familia”

Manolo Rojas no deja atrás su faceta musical y rinde homenaje a Centeno, el ‘Patrón de la cumbia’

DEPORTES

FPF oficializó a Manuel Barreto

FPF oficializó a Manuel Barreto como DT interino de la selección peruana para amistosos tras salida de Óscar Ibáñez

“No debió anularse”: la rotunda postura de exárbitro FIFA sobre el gol de Alianza Lima vs U. de Chile en Copa Sudamericana 2025

Tabla de posiciones del Sudamericano Sub 17 de vóley EN VIVO: así marcha Perú en el Grupo A del certamen

A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol en Perú: partido por la fecha 5 de LaLiga

Alianza Lima enfrentará a Barcelona y jugaría ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo: fecha de los amistosos internacionales