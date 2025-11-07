250 mil becas para docentes con certificación para la Carrera Pública Magisterial: LINK de postulación

El Ministerio de Educación ha lanzado una convocatoria de 250 mil becas, con certificación oficial, dirigida a docentes que busquen fortalecer sus competencias y ascender en la Carrera Pública Magisterial en Perú.

El Ministerio de Educación (Minedu), en alianza con la Fundación Romero, pone a disposición un total de 250 mil becas gratuitas para que los docentes peruanos accedan a cursos virtuales orientados a mejorar sus habilidades socioemocionales y habilidades digitales. Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer acceso a formación oficial y válida para procedimientos de ascenso dentro de la Carrera Pública Magisterial (CPM).

Cursos virtuales con certificación universitaria

La convocatoria permite a los maestros inscribirse en programas totalmente en línea y sin costo. Quienes cumplan los requisitos y realicen la carga horaria establecida recibirán una certificación otorgada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Este documento es reconocido oficialmente y sirve como respaldo para la participación en concursos internos, además de posibilitar avances en la estructura profesional de la CPM.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, invitó de forma abierta al magisterio nacional a aprovechar este beneficio, indicando que los docentes son “elemento fundamental del servicio educativo” en el país. Desde el Minedu, la política pública apunta a revalorar la función docente y fortalecer la formación continua para impactar en la calidad educativa.

Programas y contenidos de las becas

El plan de formación aborda dos grandes áreas. El Programa de actualización en Habilidades Socioemocionales comprende 113 horas de estudio y despliega contenidos sobre desarrollo personal integral, comunicación estratégica organizacional y estrategias para una mayor eficiencia profesional. En paralelo, el Programa de actualización en Habilidades Digitales ofrece 123 horas de formación, focalizándose en innovación y desarrollo de negocios, procesos de transformación digital ágil y gestión financiera para no financieros.

Ambos programas buscan impulsar la actualización profesional de quienes ejercen la docencia en todas las regiones de Perú.

¿Qué es la Carrera Pública Magisterial?

La Carrera Pública Magisterial constituye el sistema de crecimiento profesional que organiza el acceso, la permanencia y la promoción de los docentes nombrados en las instituciones educativas estatales del país. Esta estructura establece evaluaciones, concursos y procesos meritocráticos para determinar ascensos y progresos salariales, además del reconocimiento de méritos laborales y capacitación.

La certificación que se obtiene al culminar estos cursos representa, así, un valor agregado tangible para quienes buscan mejores oportunidades dentro del magisterio y cumple con los requisitos establecidos oficialmente para el ascenso dentro de la CPM.

Acceso y requisitos de postulación

El acceso a la beca es gratuito y abierto para los docentes nombrados y contratados de escuelas públicas. Para iniciar el proceso de postulación, los interesados deben ingresar al vínculo oficial https://www.becasgruporomero.pe/becas-docentes/. Allí encontrarán información detallada sobre los programas, cronogramas y lineamientos para la inscripción.

Un total de 250.000 cupos se encuentra disponible, marcando uno de los planes de capacitación docente de mayor cobertura registrados en la región.

Las autoridades educativas resaltaron que esta iniciativa responde a la necesidad de fortalecer capacidades sociales y tecnológicas del profesorado frente a las exigencias de la educación contemporánea, así como a la demanda de una actualización constante reconocida oficialmente.