Examen de Beca 18: LINK oficial para visualizar la lista de los postulantes aptos que rendirán la evaluación

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) anunció que 97 mil 528 postulantes han sido calificados como aptos para rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18-2026. Desde este momento, los participantes pueden revisar su condición accediendo al enlace oficial proporcionado por el programa.

Publican lista de 97 mil postulantes aptos para el Examen de Beca 18| Andina

¿Cómo ingresar al link de Beca 18?

La lista de personas autorizadas a participar incluye a los inscritos en alguna de las diez modalidades de Beca 18 dispuestas para este ciclo.

Primero deberás ingresas a este LINK

Aquí podrás buscar tu nombre con el buscador para facilitar el proceso

Además, cada inscrito recibirá el resultado de la evaluación directamente en su casilla electrónica del Sistema Integrado de Becas (Sibec) y al correo electrónico registrado durante la postulación. En esta parte también podrás visualizar en qué lugar deberás rendir tu examen.

¿Cuándo será la fecha del examen de Beca 18?

Los aspirantes que figuren entre los aptos tendrán la posibilidad de presentarse el domingo 16 de noviembre, fecha establecida para la aplicación simultánea de la prueba en todas las regiones del país. Asimismo, la publicación de los aptos marca el inicio de la fase final del proceso de selección para quienes buscan obtener el beneficio educativo este año.

Pronabec, que depende del Ministerio de Educación, explicó que el registro de concursantes resulta de una verificación de documentos que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria. Ningún inscrito con impedimentos administrativos o documentarios fue habilitado para el examen, puntualizó la entidad a través de los canales oficiales.

Beneficios de Beca 18

La Beca 18 incluye financiamiento integral que cubre tanto gastos académicos como no académicos, según lo establecido en las bases del concurso publicadas por el Ministerio de Educación.

En lo académico, la beca asume el pago de la matrícula, el costo correspondiente al examen o carpeta de admisión y abarca el financiamiento de las pensiones de estudios. Además, contempla la cobertura para la obtención de grado, título o equivalentes al culminar satisfactoriamente la formación.

Para quienes accedan a estudios universitarios, la beca prevé la posibilidad de cursar un idioma extranjero, generalmente inglés, siempre que no forme parte de la malla curricular y a partir del segundo año académico.

Dentro de los beneficios no académicos, Pronabec ofrece recursos para alimentación, alojamiento, así como la provisión de materiales de estudio, vestimenta y uniformes cuando resulte necesario. El paquete también incluye movilidad local para desplazamientos diarios y transporte interprovincial en casos autorizados por el programa.

Los estudiantes seleccionados, además, pueden acceder a la entrega de útiles de escritorio y una computadora portátil o equipo equivalente que facilite el cumplimiento de las exigencias formativas.

El objetivo de Beca 18 es garantizar que los beneficiarios cuenten con todas las condiciones materiales y académicas para culminar su educación superior.

Canales de ayuda

Pueden ingresar o comunicarse a los siguientes canales disponibles para los aspirantes

Página web: www.pronabec.gob.pe/beca-18/

Canal de Facebook: www.facebook.com/PRONABEC

Escribir al WhatsApp: 914 121 106

Comunicarse a través de la línea gratuita: 0800 000 18