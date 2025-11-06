Perú

Remedio casero para aliviar el dolor de garganta con solo dos ingredientes

Esta combinación, usada como enjuague o gárgara, es conocida por sus propiedades antisépticas y antiinflamatorias, y puede ayudar a calmar las molestias en poco tiempo

La irritación o inflamación de
La irritación o inflamación de la garganta puede deberse a virus, bacterias, alergias, exposición al humo o al uso excesivo de la voz (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de garganta es uno de los malestares más comunes, especialmente durante los cambios de clima, temporadas de gripe o por infecciones respiratorias. Según el Ministerio de Salud (Minsa), este síntoma es una de las principales causas de consulta médica en centros de salud, sobre todo durante los meses más fríos del año. Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) señala que la irritación o inflamación de la garganta puede deberse a virus, bacterias, alergias, exposición al humo o al uso excesivo de la voz, y aunque en la mayoría de los casos no representa una enfermedad grave, puede causar molestias al hablar, tragar o respirar.

Cuidar la garganta es fundamental, ya que forma parte del sistema respiratorio y digestivo, y actúa como una barrera de defensa contra microorganismos. Mantenerla hidratada, evitar los cambios bruscos de temperatura y no forzar la voz son medidas preventivas básicas. Sin embargo, cuando aparece el dolor, muchas personas buscan aliviarlo de manera natural antes de recurrir a medicamentos.

Entre los múltiples remedios caseros que se han utilizado a lo largo del tiempo, existe uno muy sencillo, económico y eficaz que se prepara solo con dos ingredientes: limón y sal. Esta combinación, usada como enjuague o gárgara, es conocida por sus propiedades antisépticas y antiinflamatorias, y puede ayudar a calmar las molestias en poco tiempo.

Cómo preparar este remedio casero para el dolor de garganta

Para preparar este remedio casero solo se necesitan medio limón y una cucharadita de sal. Este es el paso a paso:

  1. Exprime el jugo del medio limón en un vaso con agua tibia (aproximadamente 200 ml).
  2. Añade una cucharadita pequeña de sal y remueve hasta que se disuelva completamente.
  3. Usa esta mezcla para hacer gárgaras durante 30 segundos, sin tragarla.
  4. Repite el procedimiento tres veces al día, preferiblemente en la mañana, tarde y noche.
El limón ayuda a eliminar
El limón ayuda a eliminar el moco y limpiar la garganta (Freepik)

El agua debe estar tibia, no caliente, para no irritar la garganta. El limón, rico en vitamina C, contribuye a fortalecer el sistema inmunológico, mientras que la sal ayuda a reducir la inflamación y eliminar bacterias presentes en la zona.

Se recomienda no ingerir la mezcla, ya que su función es exclusivamente local: actúa directamente sobre la mucosa de la garganta, limpiándola y desinfectándola. Si las molestias persisten más de tres días o se acompañan de fiebre alta, dificultad para tragar o ganglios inflamados, es importante acudir a un médico para descartar infecciones bacterianas que requieran tratamiento antibiótico.

Por qué este remedio casero sirve para aliviar el dolor de garganta

El poder de este remedio radica en la acción combinada del limón y la sal. Ambos ingredientes tienen propiedades naturales que ayudan a aliviar la irritación, reducir la inflamación y combatir microorganismos.

  • El limón contiene ácido cítrico y vitamina C, conocidos por su efecto antibacteriano y antiviral. Ayuda a eliminar el moco, limpiar la garganta y fortalecer el sistema inmunitario para que el cuerpo pueda combatir mejor la infección. Además, su sabor ácido estimula la salivación, lo que contribuye a mantener la garganta hidratada, reduciendo la sensación de resequedad.
  • La sal, por su parte, tiene un efecto antiséptico y antiinflamatorio. Al disolverse en agua tibia, crea una solución que limpia la garganta y disminuye la hinchazón de los tejidos irritados. Las gárgaras con agua salada también facilitan la eliminación de bacterias y virus, así como de partículas que puedan estar causando irritación.
Esta combinación de limón y
Esta combinación de limón y sal, usada como enjuague o gárgara, es conocida por sus propiedades antisépticas y antiinflamatorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta combinación natural genera un efecto calmante casi inmediato. Aunque no sustituye un tratamiento médico en casos graves, puede ser un primer recurso eficaz y seguro para aliviar la incomodidad y prevenir complicaciones.

Otros beneficios de este remedio casero para la salud de la garganta

Además de aliviar el dolor de garganta, las gárgaras de limón y sal ofrecen otros beneficios para la salud bucal y respiratoria:

  • Previenen infecciones: al eliminar bacterias y virus de la cavidad oral, ayudan a prevenir infecciones de las amígdalas o faringitis.
  • Refrescan el aliento: el limón neutraliza olores y la sal reduce la presencia de bacterias que causan mal aliento.
  • Favorecen la cicatrización: en casos de pequeñas irritaciones o heridas en la garganta, esta mezcla puede acelerar el proceso de recuperación gracias a sus propiedades desinfectantes.
  • Hidratan las mucosas: mantener la garganta húmeda ayuda a aliviar la sensación de picazón y la tos seca.
  • Refuerzan la defensa natural: el aporte de vitamina C fortalece el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a responder mejor ante infecciones virales o bacterianas.

