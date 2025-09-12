Perú

Más de 1.3 millones de infecciones respiratorias en Perú durante 2025: sierra y selva con mayor incidencia

Cusco y Puno encabezan las estadísticas en la región andina, mientras que en la Amazonía destacan Loreto, San Martín y Amazonas

David Solar Silva

Infecciones respiratorias. (Foto: Andina)
En lo que va del 2025, Perú registra un millón 333 mil 18 casos de infecciones respiratorias agudas, de acuerdo con el Centro de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa). El titular de la entidad, César Munayco, informó que esta cifra es 5 % menor a la observada en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron un millón 407 mil 74 episodios.

“Tenemos menos casos en términos generales, pero con incrementos preocupantes en grupos específicos como niños menores de cinco años y adultos mayores”, detalló Munayco en diálogo con la Agencia Andina.

El especialista explicó que los departamentos de la sierra y la selva concentran la mayoría de episodios, junto con Lima, que acumula cerca de 100 mil casos en lo que va del año. Cusco y Puno encabezan las estadísticas en la región andina, mientras que en la Amazonía destacan Loreto, San Martín y Amazonas.

El funcionario sostuvo que los indicadores responden al comportamiento climático de este año, marcado por un invierno más prolongado que en temporadas anteriores, lo que ha favorecido la propagación de virus respiratorios.

Menores y adultos mayores en el foco

Infecciones respiratorias. (Foto: Andina)
Los niños menores de cinco años representan uno de los grupos más sensibles a estas infecciones. En 2025, los diagnósticos en este sector suman 21 mil 450, frente a 19 mil 469 registrados en 2024, lo que supone un incremento del 10 %.

Las defunciones en este grupo ascienden a 126, mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron 182. Si bien la cifra de muertes es menor, la vigilancia continúa siendo estricta, considerando que la neumonía sigue siendo una de las principales causas de mortalidad infantil.

En el caso de los adultos mayores, la situación también demanda atención. Los casos de neumonía aumentaron en 20 % respecto a 2024: se reportan 31 mil 846 episodios en 2025, frente a los 26 mil 523 del año anterior. Las defunciones en este grupo alcanzan las 1851, por debajo de las 2716 reportadas en 2024, aunque en promedio este rango de edad suele registrar entre 2000 y 2300 muertes anuales.

Munayco explicó que una de las razones del incremento es el fortalecimiento del monitoreo posterior a la pandemia de la Covid-19. “Antes de la pandemia, el control estaba centrado principalmente en los niños. Ahora también se vigila de manera sistemática a los adultos mayores, lo que amplía la información disponible y refleja una realidad que antes no era visible”, precisó.

Factores climatológicos

(Foto: Minsa)
El comportamiento de las infecciones respiratorias en el país está ligado directamente a las condiciones meteorológicas. Según Munayco, durante el 2025 se ha registrado un invierno con características más intensas que en años anteriores.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha señalado que las bajas temperaturas persistirán hasta la primera semana de octubre, prolongando el periodo de riesgo para la población.

Esta situación contrasta con lo ocurrido en 2023, cuando se registró un año cálido, y con el 2024, cuando el invierno fue corto. “El frío actual, sumado a la humedad en varias regiones, ha creado un escenario propicio para el aumento de casos”, puntualizó Munayco.

El especialista agregó que este fenómeno no es exclusivo de Perú. En distintos países del mundo se observa un incremento de infecciones respiratorias debido a virus como el sincicial respiratorio y la influenza, ambos responsables de cuadros graves en niños pequeños y adultos mayores.

