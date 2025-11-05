Perú

Senamhi declara nivel de peligro extremo por posible activación de quebradas en el norte del Perú

Por su parte, el COEN de Indeci indicó cuáles son las provincias en riesgo de huaicos durante las próximas horas, tras las fuertes precipitaciones registradas en el norte del país

(Mapfre)
(Mapfre)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso de nivel de peligro extremo (rojo) por la posible activación de quebradas en varias provincias del norte del país.

La medida responde a la persistencia de lluvias intensas que podrían generar flujos de lodo, deslizamientos y huaicos en zonas vulnerables. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) confirmó que la advertencia tendrá una duración de 24 horas y pidió a las autoridades locales que activen sus planes de contingencia y refuercen la vigilancia en puntos críticos.

Según el Senamhi, las lluvias acumuladas durante los últimos días han saturado los suelos y aumentado la probabilidad de deslizamientos en regiones con pendientes pronunciadas o antecedentes de huaicos. Los organismos de respuesta instaron a la población a mantenerse informada solo a través de canales oficiales y evitar cruzar quebradas o cauces de ríos durante los eventos de lluvia intensa.

Autoridades advierten nivel de peligro extremo de huaicos

El Aviso N.° 309-2025 del Senamhi advierte nivel de severidad extrema ante la posible activación de quebradas por lluvias intensas en el norte del país. Este aviso rige desde el miércoles 5 de noviembre a las 13:00 horas hasta el jueves 6 de noviembre a las 13:00 horas, como parte de un monitoreo de corto plazo que considera las precipitaciones acumuladas de los últimos siete días y la susceptibilidad del terreno a movimientos en masa.

Boletín del COEN.
Boletín del COEN.

El fenómeno, conocido también como huayco, corresponde a flujos rápidos de agua, lodo o detritos que se desplazan por quebradas o cuencas pequeñas, originados por lluvias persistentes y condiciones geológicas inestables. El COEN advirtió que estos flujos pueden causar daños significativos en viviendas, carreteras y zonas agrícolas.

El aviso recomienda revisar los procedimientos de emergencia, reprogramar actividades al aire libre en áreas de riesgo y proteger bienes y viviendas, especialmente en sectores donde se han registrado huaicos en años anteriores. También se pide a la población seguir las indicaciones de las autoridades y reportar cualquier emergencia a los servicios locales de defensa civil.

Provincias bajo alerta roja por riesgo extremo de activación de quebradas

El boletín N.° 219-2025-INDECI/COEN enumera las provincias bajo alerta roja de peligro extremo por posible activación de quebradas:

  • Cajamarca: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo.
  • La Libertad: Bolívar, Gran Chimú, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago De Chuco
  • Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón.

Estas zonas tienen alta vulnerabilidad por la geografía accidentada y la acumulación de humedad tras las precipitaciones recientes. El COEN mantiene vigilancia constante para evaluar posibles deslizamientos o crecidas de quebradas.

Las intensas lluvias han provocado
Las intensas lluvias han provocado inundaciones. (Foto: Andina)

De acuerdo con el Senamhi, estas activaciones se relacionan directamente con la lluvia intensa prevista para las próximas 24 horas, que, sumada a la saturación de los suelos y la inestabilidad geológica, podría ocasionar flujos de lodo y detritos con impacto en carreteras, áreas agrícolas y centros poblados cercanos a las quebradas.

Senamhi mantiene alerta naranja en diversas provincias

De manera paralela, el Senamhi emitió un aviso de alerta naranja por peligro fuerte, asociado a posibles activaciones de quebradas en otros departamentos. Esta alerta se mantiene vigente del 5 al 6 de noviembre, en el mismo periodo que la alerta roja.

Las provincias bajo esta alerta son:

  • Amazonas: Bagua, Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza, Utcubamba.
  • Áncash: Asunción, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Sihuas, Yungay.
  • Huánuco: Leoncio Prado, Marañón.
  • San Martín: Bellavista, Huallaga, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Rioja, Tocache.

Asimismo, Ferreñafe y Lambayeque, en el departamento de Lambayeque, así como Alto Amazonas, Datem Del Marañón, Ucayali, en Loreto, permanecen en alerta amarilla, considerada de riesgo leve.

La interrupción del tránsito obligó
La interrupción del tránsito obligó a numerosos pasajeros a tomar medidas improvisadas para continuar su trayecto. (Foto: Andina)

Recomendaciones del COEN y Senamhi ante la alerta roja

El COEN y el Senamhi exhortaron a la población en riesgo a mantener la calma, sin dejar de cumplir las recomendaciones oficiales:

  • No transitar ni acampar en quebradas, riberas de ríos o zonas propensas a deslizamientos.
  • Revisar los planes familiares de emergencia y tener lista una mochila para situaciones de evacuación.
  • Reprogramar actividades en áreas rurales o de ladera con riesgo de huaicos.
  • Seguir las actualizaciones oficiales del COEN-INDECI y los avisos meteorológicos del Senamhi.

Las autoridades locales y los equipos de defensa civil mantienen la alerta ante cualquier emergencia derivada de las precipitaciones extremas. El principal llamado es a no subestimar las lluvias y anteponer la seguridad personal y familiar.

