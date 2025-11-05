Senamhi declara nivel de peligro extremo por posible activación de quebradas en el norte del Perú

(Mapfre)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso de nivel de peligro extremo (rojo) por la posible activación de quebradas en varias provincias del norte del país.

La medida responde a la persistencia de lluvias intensas que podrían generar flujos de lodo, deslizamientos y huaicos en zonas vulnerables. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) confirmó que la advertencia tendrá una duración de 24 horas y pidió a las autoridades locales que activen sus planes de contingencia y refuercen la vigilancia en puntos críticos.

Según el Senamhi, las lluvias acumuladas durante los últimos días han saturado los suelos y aumentado la probabilidad de deslizamientos en regiones con pendientes pronunciadas o antecedentes de huaicos. Los organismos de respuesta instaron a la población a mantenerse informada solo a través de canales oficiales y evitar cruzar quebradas o cauces de ríos durante los eventos de lluvia intensa.

Autoridades advierten nivel de peligro extremo de huaicos

El Aviso N.° 309-2025 del Senamhi advierte nivel de severidad extrema ante la posible activación de quebradas por lluvias intensas en el norte del país. Este aviso rige desde el miércoles 5 de noviembre a las 13:00 horas hasta el jueves 6 de noviembre a las 13:00 horas, como parte de un monitoreo de corto plazo que considera las precipitaciones acumuladas de los últimos siete días y la susceptibilidad del terreno a movimientos en masa.

Boletín del COEN.

El fenómeno, conocido también como huayco, corresponde a flujos rápidos de agua, lodo o detritos que se desplazan por quebradas o cuencas pequeñas, originados por lluvias persistentes y condiciones geológicas inestables. El COEN advirtió que estos flujos pueden causar daños significativos en viviendas, carreteras y zonas agrícolas.

El aviso recomienda revisar los procedimientos de emergencia, reprogramar actividades al aire libre en áreas de riesgo y proteger bienes y viviendas, especialmente en sectores donde se han registrado huaicos en años anteriores. También se pide a la población seguir las indicaciones de las autoridades y reportar cualquier emergencia a los servicios locales de defensa civil.

Provincias bajo alerta roja por riesgo extremo de activación de quebradas

El boletín N.° 219-2025-INDECI/COEN enumera las provincias bajo alerta roja de peligro extremo por posible activación de quebradas:

Cajamarca: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo.

La Libertad: Bolívar, Gran Chimú, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago De Chuco

Bolívar, Gran Chimú, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago De Chuco Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón.

Estas zonas tienen alta vulnerabilidad por la geografía accidentada y la acumulación de humedad tras las precipitaciones recientes. El COEN mantiene vigilancia constante para evaluar posibles deslizamientos o crecidas de quebradas.

Las intensas lluvias han provocado inundaciones. (Foto: Andina)

De acuerdo con el Senamhi, estas activaciones se relacionan directamente con la lluvia intensa prevista para las próximas 24 horas, que, sumada a la saturación de los suelos y la inestabilidad geológica, podría ocasionar flujos de lodo y detritos con impacto en carreteras, áreas agrícolas y centros poblados cercanos a las quebradas.

Senamhi mantiene alerta naranja en diversas provincias

De manera paralela, el Senamhi emitió un aviso de alerta naranja por peligro fuerte, asociado a posibles activaciones de quebradas en otros departamentos. Esta alerta se mantiene vigente del 5 al 6 de noviembre, en el mismo periodo que la alerta roja.

Las provincias bajo esta alerta son:

Amazonas: Bagua, Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza, Utcubamba.

Bagua, Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza, Utcubamba. Áncash: Asunción, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Sihuas, Yungay.

Asunción, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Sihuas, Yungay. Huánuco: Leoncio Prado, Marañón.

Leoncio Prado, Marañón. San Martín: Bellavista, Huallaga, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Rioja, Tocache.

Asimismo, Ferreñafe y Lambayeque, en el departamento de Lambayeque, así como Alto Amazonas, Datem Del Marañón, Ucayali, en Loreto, permanecen en alerta amarilla, considerada de riesgo leve.

La interrupción del tránsito obligó a numerosos pasajeros a tomar medidas improvisadas para continuar su trayecto. (Foto: Andina)

Recomendaciones del COEN y Senamhi ante la alerta roja

El COEN y el Senamhi exhortaron a la población en riesgo a mantener la calma, sin dejar de cumplir las recomendaciones oficiales:

No transitar ni acampar en quebradas, riberas de ríos o zonas propensas a deslizamientos.

Revisar los planes familiares de emergencia y tener lista una mochila para situaciones de evacuación.

Reprogramar actividades en áreas rurales o de ladera con riesgo de huaicos.

Seguir las actualizaciones oficiales del COEN-INDECI y los avisos meteorológicos del Senamhi.

Las autoridades locales y los equipos de defensa civil mantienen la alerta ante cualquier emergencia derivada de las precipitaciones extremas. El principal llamado es a no subestimar las lluvias y anteponer la seguridad personal y familiar.