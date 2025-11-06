Examen de Beca 18: conoce tu sede para la evaluación y el horario de cierre de puertas

Publican lista de 97 mil postulantes aptos para el Examen de Beca 18| Andina

El Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2026 se llevará a cabo el próximo domingo 16 de noviembre, convocando a 97 528 aspirantes aptos que buscan acceder a una de las 20 mil becas ofrecidas por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Esta edición marca un récord de asistencia y de alcance territorial, ya que el Ministerio de Educación (Minedu) ha dispuesto 180 sedes en todas las regiones del país, un 50 % más que el año anterior, incluyendo distritos de frontera.

¿Cómo conocer mi sede para dar el examen?

Para conocer el lugar exacto donde deberás rendir el examen de Beca 18, el Pronabec ha habilitado un procedimiento digital. Debes ingresar a tu casilla electrónica del Sistema Integrado de Becas (Sibec) a través del botón de inscripción en el sitio oficial https://www.pronabec.gob.pe/beca-18/.

Accede con tu usuario y contraseña registrados en la postulación, dirígete al ícono de la campana y revisa tus notificaciones, donde aparecerá el local de evaluación y su dirección.

Se recomienda que revises la información con anticipación, así como la mejor ruta y tiempo estimado para llegar antes del horario de ingreso.

El operativo logístico incluye coordinación interinstitucional para ofrecer apoyo de traslado a los asistentes, sobre todo en zonas rurales.

Las sedes consisten en instituciones educativas autorizadas y adaptadas para recibir de manera segura y ordenada a todos los postulantes, garantizando un proceso transparente, según lo comunicó Pronabec.

El rango de ingreso a los locales comienza a las 7:00 a. m. y se extiende hasta las 8:20 a. m.; cumplido ese plazo, no se permitirá el acceso. Se recalca la importancia de presentarse con suficiente anticipación y llevar únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico, requisito indispensable para la prueba, evitando portar objetos adicionales.

Este domingo 5 de octubre vence el plazo para inscribirse al Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2026. Foto: Composición Infobae Perú

Características del examen

La prueba nacional organizada por el Pronabec está compuesta por 60 preguntas de opción múltiple, orientadas a medir competencias en lectura y matemáticas.

Cada respuesta correcta suma dos puntos y no existe penalidad por error, lo que permite resolver sin riesgo de descuentos en el puntaje final. El tiempo establecido para el examen es de dos horas, desde las 9:00 a. m. hasta las 11:00 a. m.

El temario detallado puede consultarse en línea, mediante el enlace https://www.pronabec.gob.pe/temario-examen-preseleccion/.

El proceso busca identificar a estudiantes de alto rendimiento y en situación de vulnerabilidad, quienes continuarán en la competencia por una beca para cursar una carrera superior.

Esta convocatoria se consolida como la más extensa en la historia del programa, lo cual implica un despliegue sin precedentes en cuanto a seguridad, acceso y cobertura.

Para evacuar dudas o recibir orientación adicional, los interesados pueden comunicarse a través del Facebook institucional, el WhatsApp 914 121 106, la línea gratuita 0800 000 18 o la central telefónica (01) 612 8230. Toda la información relevante se halla publicada en https://www.pronabec.gob.pe/beca-18/.

El Pronabec recuerda que la asistencia, documentación y puntualidad son esenciales para participar correctamente en esta etapa del proceso de Beca 18. La expectativa por este examen crece en cientos de regiones, con miles de sueños detrás de cada inscripción.