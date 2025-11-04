Examen Beca 18 2026: horario, fecha y dónde es la prueba que rendirán los preseleccionados

Publican lista de 97 mil postulantes aptos para el Examen de Beca 18| Andina

La publicación de la lista de aptos para rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18 2026-I ya fue publicada este 4 de noviembre de 2025. De esta manera, se conoce quiénes podrán pasar esta prueba que será clave y definirá la fase final para acceder a este beneficio de la entidad adscrita al Ministerio de Educación.

¿Cuándo se realizará el examen de Beca 18?

Los seleccionados deberán rendir la prueba el domingo 16 de noviembre, en el horario comprendido entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, en todas las regiones del país.

El examen tiene una duración total de dos horas y la calificación se basa únicamente en las respuestas consignadas en la Ficha de Respuestas. El cuadernillo de preguntas podrá ser retirado por el participante una vez finalizada la evaluación. Para la obtención del puntaje final se considerarán tanto el resultado obtenido en el ENP como la acreditación de condiciones.

Este puntaje determinará la posibilidad de acceder a una de las 20 mil becas integrales que cubrirán la totalidad de los gastos académicos de una carrera universitaria.

Beca 18 crece

¿Dónde se realizará el examen de Beca 18?

Estas pruebas se rinden en colegios y universidades, como en anteriores ediciones, por lo que Pronabec brindará a cada preseleccionado los datos de dónde se deberán acercar para que rindan la evaluación.

El ENP consiste en 60 preguntas de opción múltiple enfocadas en evaluar competencias en matemáticas y comprensión lectora. Cada pregunta tiene un valor asignado de 2 puntos y no se descontarán puntos por respuestas incorrectas. El temario completo de la prueba se puede consultar en la página web oficial.

La Beca 18 está dirigida para personas de bajos recursos que quieren estudiar una carrera - crédito Andina

¿Dónde ver los resultados de Beca 18?

La lista de los resultados de los jóvenes que fueron preseleccionados a Beca 18 se han publicado hoy martes 4 de noviembre. De esta manera, puedes ingresar a la página oficial de la entidad para ver específicamente tu nombre.

Puedes ingresar a la página oficial de Beca 18

Otra opción es ingresar directamente a este enlace , donde podrás visualizar a todos los aspirantes que buscan lograr una beca.

Cronograma de Beca 18

La fase de preselección comenzó con la publicación de resultados el 4 de noviembre de 2025, seguida del Examen Nacional de Preselección programado para el 16 de noviembre de 2025. Posteriormente, la asignación de puntajes y publicación de la lista de preseleccionados se realizará entre el 9 y el 22 de diciembre de 2025.

Durante la etapa de selección, el proceso se dividirá en dos momentos. El primer momento comprende la fase de postulación, del 23 de diciembre de 2025 al 17 de febrero de 2026; la validación y subsanación de postulaciones, del 23 de enero al 24 de febrero de 2026; y la asignación de puntajes y selección del 4 al 12 de marzo de 2026. La lista de seleccionados será publicada el 13 de marzo, y la aceptación de la beca se efectuará hasta el 20 de marzo de 2026.

Canales de ayuda

Ante cualquier consulta o para obtener información adicional sobre el Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18-2026, los interesados pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

Página web: www.pronabec.gob.pe/beca-18/

Canal de Facebook: www.facebook.com/PRONABEC

WhatsApp: 914 121 106

Línea gratuita: 0800 000 18