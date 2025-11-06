Perú

Campaña veterinaria gratis para el 08 de noviembre en este distrito: conoce los servicios disponibles

Estas acciones mejoran el bienestar de las mascotas, disminuyen el riesgo de contagio de enfermedades, contribuyen al control poblacional y fortalecen la responsabilidad de la comunidad en el cuidado animal

Guardar
La campaña veterinaria es importante
La campaña veterinaria es importante porque promueve la salud y bienestar de las mascotas, especialmente en zonas vulnerables - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de San Juan de Miraflores desarrollará una campaña veterinaria gratuita dirigida a perros y gatos del distrito el 8 de noviembre. La jornada está programada desde las 8 hasta las 13 horas en el local comunal de la urbanización Entel Perú, Ca. Los Cactus Mz. Q Lote 18, ubicado a espaldas de la parroquia San Daniel Combonni.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar la salud de los animales domésticos y fomentar la tenencia responsable entre la población.

Durante la actividad, se dará atención sin costo para los residentes que lleven a sus mascotas. El acceso a estos servicios busca beneficiar especialmente a las familias que, por diferentes motivos, no han podido ofrecer cuidados preventivos a sus engreídos. La campaña se convierte en un espacio para promover el cuidado integrado y responsable, así como fortalecer la convivencia saludable en el distrito.

La campaña veterinaria iniciará desde
La campaña veterinaria iniciará desde las 8 horas - Créditos: Municipalidad de San Juan de Miraflores.

¿Cuáles son los servicios gratuitos?

Los servicios gratuitos que se ofrecerán en esta campaña incluyen los siguientes

  • Vacuna antirrábica: Este procedimiento resulta esencial para proteger a perros y gatos frente al virus de la rabia y prevenir que la enfermedad se transmita entre animales y personas. La aplicación de la vacuna reduce la incidencia de brotes y corta posibles cadenas de contagio.
  • Desparasitación: El control de parásitos internos mantiene la salud y el desarrollo adecuado de las mascotas. Estas infestaciones pueden provocar enfermedades en perros y gatos, afectar su nutrición y, en ocasiones, llegar a representar un riesgo para los integrantes del hogar. Durante la campaña se entregarán tratamientos antiparasitarios de manera gratuita.
  • Tratamiento antipulgas: Las pulgas constituyen uno de los principales parásitos externos que afectan a los animales domésticos. La aplicación de productos específicos contribuye a eliminar estos agentes, evitando molestias y reduciendo la posibilidad de infecciones cutáneas.
  • Charlas sobre tenencia responsable: Estas actividades educativas ofrecen a los propietarios información sobre los compromisos y obligaciones que asume quien tiene una mascota, reforzando la importancia de brindar cuidados médicos periódicos y promover el bienestar animal en el entorno familiar y comunitario.
Estas campañas están orientadas a
Estas campañas están orientadas a la prevención de enfermedades, el control de la población de mascotas y la promoción de la tenencia responsable en la comunidad - Créditos: Freepik.

Las autoridades locales han reiterado la importancia de mantener un registro actualizado de los animales en el distrito, lo que facilita futuras intervenciones y campañas veterinarias. Por eso, durante la jornada se organizará un registro gratuito de canes mestizos, que permitirá la identificación y el seguimiento responsable de perros sin raza definida.

Como recomendación, para recibir atención, las mascotas deben llegar bajo supervisión de sus propietarios, provistas de correa o transportadora y en condiciones de higiene adecuadas.

Beneficios de la desparasitación

  • Elimina parásitos internos que afectan a perros y gatos.
  • Previene enfermedades gastrointestinales y problemas de absorción de nutrientes.
  • Mejora el desarrollo y crecimiento saludable de las mascotas.
  • Disminuye el riesgo de transmisión de parásitos a los humanos, especialmente a niños y personas vulnerables.
  • Reduce síntomas como vómitos, diarrea, pérdida de peso y debilidad.
  • Fortalece el sistema inmunológico y la calidad de vida del animal.
  • Facilita el control sanitario en el entorno familiar.

Temas Relacionados

campaña veterinariaSan Juan de MirafloresSJMperu-noticias

Más Noticias

Resultados de La Tinka: jugada ganadora del sorteo del domingo 2 de noviembre de 2025

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Descubra si se rompió el pozo millonario

Resultados de La Tinka: jugada

Samahara Lobatón confiesa que vive frente a Melissa Klug y le advierte a Bryan Torres: “Se porta mal y salen mis hermanas”

La pareja contó cómo su fe y la cercanía familiar ayudaron a sanar su relación. “Vivimos a una esquina de mi mamá y estamos todos cerca”, reveló la modelo

Samahara Lobatón confiesa que vive

Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron en emotiva ceremonia civil: “Oficialmente señora Coloma”

La actriz sorprendió al anunciar que contrajo boda civil con el padre de su hijo. La unión llega en un momento emotivo de su vida, mientras continúa enfrentando con valentía su lucha contra el cáncer

Natalia Salas y Sergio Coloma

Técnico Otávio Machado desmiente a presidente de Géminis tras ser despedido: “No creen en mi trabajo, otros comentarios son mentiras”

Luis Linares señaló que las jugadoras del club de Comas pidieron la salida del brasileño y la llegada de Natalia Málaga para afrontar la Liga Peruana de vóley 2025

Técnico Otávio Machado desmiente a

Betssy Chávez se queda sin abogados en pleno juicio: PJ le asigna un defensor público

Golpista expremier designó a Raúl Noblecilla como su único abogado, pero este no podrá ejercer su defensa porque fue expulsado

Betssy Chávez se queda sin
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

CADE 2025: Presidente de IPAE

CADE 2025: Presidente de IPAE critica ausencia de candidatos presidenciales y afirma que decisión ‘envía un mensaje’

Familiares de asesinados en protestas rechazan proyecto de ley que ‘borra’ responsabilidad del Estado por muertes

Alejandro Cavero se siente orgulloso de lo logrado en el Congreso a pesar de que el 94% de los empresarios desaprueba el Parlamento

Pedro Castillo pierde los papeles y se niega a obedecer a los jueces: Tuvieron que apagar su micrófono

Censura a Fernando Rospigliosi por uso de cámara en mitin de Keiko Fujimori no cuenta con respaldo

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón confiesa que vive

Samahara Lobatón confiesa que vive frente a Melissa Klug y le advierte a Bryan Torres: “Se porta mal y salen mis hermanas”

Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron en emotiva ceremonia civil: “Oficialmente señora Coloma”

¿Por qué Korina Rivadeneira abandonó el Perú? Las razones de la modelo para dejar el país y regresar a Venezuela

Mr. Nawat canceló cena exclusiva en Miss Universo tras polémica con Fátima Bosh, Miss México

Hija de Christian Domínguez terminó afectada tras careo con su padre en audiencia

DEPORTES

Técnico Otávio Machado desmiente a

Técnico Otávio Machado desmiente a presidente de Géminis tras ser despedido: “No creen en mi trabajo, otros comentarios son mentiras”

Agustín Lozano confirmó que los partidos de Universitario y Sport Boys no pasarán por GOLPERU en el 2026: “Tienen que alinearse a la FPF”

Alex Valera cumplió promesa y se hizo corte de cabello de Ronaldo Nazário tras tricampeonato con Universitario

Mr Peet reveló la incertidumbre de Alianza Lima con Paolo Guerrero y Hernán Barcos: “No puedes asegurar que se queden los dos”

Presidente José Jerí ayudó a Jean Ferrari a tramitar el DNI de Fabio Gruber para los amistosos de Perú, según Phillip Butters