Campaña veterinaria gratis para el 08 de noviembre en este distrito: conoce los servicios disponibles

La campaña veterinaria es importante porque promueve la salud y bienestar de las mascotas, especialmente en zonas vulnerables - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de San Juan de Miraflores desarrollará una campaña veterinaria gratuita dirigida a perros y gatos del distrito el 8 de noviembre. La jornada está programada desde las 8 hasta las 13 horas en el local comunal de la urbanización Entel Perú, Ca. Los Cactus Mz. Q Lote 18, ubicado a espaldas de la parroquia San Daniel Combonni.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar la salud de los animales domésticos y fomentar la tenencia responsable entre la población.

Durante la actividad, se dará atención sin costo para los residentes que lleven a sus mascotas. El acceso a estos servicios busca beneficiar especialmente a las familias que, por diferentes motivos, no han podido ofrecer cuidados preventivos a sus engreídos. La campaña se convierte en un espacio para promover el cuidado integrado y responsable, así como fortalecer la convivencia saludable en el distrito.

La campaña veterinaria iniciará desde las 8 horas - Créditos: Municipalidad de San Juan de Miraflores.

¿Cuáles son los servicios gratuitos?

Los servicios gratuitos que se ofrecerán en esta campaña incluyen los siguientes

Vacuna antirrábica : Este procedimiento resulta esencial para proteger a perros y gatos frente al virus de la rabia y prevenir que la enfermedad se transmita entre animales y personas. La aplicación de la vacuna reduce la incidencia de brotes y corta posibles cadenas de contagio.

Desparasitación : El control de parásitos internos mantiene la salud y el desarrollo adecuado de las mascotas. Estas infestaciones pueden provocar enfermedades en perros y gatos, afectar su nutrición y, en ocasiones, llegar a representar un riesgo para los integrantes del hogar. Durante la campaña se entregarán tratamientos antiparasitarios de manera gratuita.

Tratamiento antipulgas : Las pulgas constituyen uno de los principales parásitos externos que afectan a los animales domésticos. La aplicación de productos específicos contribuye a eliminar estos agentes, evitando molestias y reduciendo la posibilidad de infecciones cutáneas.

Charlas sobre tenencia responsable: Estas actividades educativas ofrecen a los propietarios información sobre los compromisos y obligaciones que asume quien tiene una mascota, reforzando la importancia de brindar cuidados médicos periódicos y promover el bienestar animal en el entorno familiar y comunitario.

Estas campañas están orientadas a la prevención de enfermedades, el control de la población de mascotas y la promoción de la tenencia responsable en la comunidad - Créditos: Freepik.

Las autoridades locales han reiterado la importancia de mantener un registro actualizado de los animales en el distrito, lo que facilita futuras intervenciones y campañas veterinarias. Por eso, durante la jornada se organizará un registro gratuito de canes mestizos, que permitirá la identificación y el seguimiento responsable de perros sin raza definida.

Como recomendación, para recibir atención, las mascotas deben llegar bajo supervisión de sus propietarios, provistas de correa o transportadora y en condiciones de higiene adecuadas.

Beneficios de la desparasitación

Elimina parásitos internos que afectan a perros y gatos.

Previene enfermedades gastrointestinales y problemas de absorción de nutrientes.

Mejora el desarrollo y crecimiento saludable de las mascotas.

Disminuye el riesgo de transmisión de parásitos a los humanos, especialmente a niños y personas vulnerables.

Reduce síntomas como vómitos, diarrea, pérdida de peso y debilidad.

Fortalece el sistema inmunológico y la calidad de vida del animal.

Facilita el control sanitario en el entorno familiar.