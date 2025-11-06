Perú

CADE 2025: Presidente de IPAE critica ausencia de candidatos presidenciales y afirma que decisión ‘envía un mensaje’

Gonzalo Galdós cuestionó que cuatro de los seis candidatos a las elecciones 2026 invitados no asistan al CADE 2025 y afirmó que su ausencia envía “un mensaje claro” a los ciudadanos

Presidente de IPAE criticó ausencia de candidatos presidenciales al CADE 2025 | Canal N

El presidente de IPAE, Gonzalo Galdós, cuestionó la ausencia de la mayoría de precandidatos presidenciales convocados al Bloque Electoral del CADE Ejecutivos 2025, pese a que ocupan los primeros lugares en intención de voto. El líder empresarial afirmó que la decisión de no asistir debe interpretarse como un mensaje político hacia los empresarios y la ciudadanía, y lamentó que se pierda la oportunidad de escuchar propuestas de quienes aspiran a gobernar el país.

“La ausencia es un mensaje claro”

Galdós explicó que IPAE convocó a seis precandidatos siguiendo el criterio de las tres principales encuestas del país (CPI, IEP e Ipsos). El objetivo era que expongan sus planes de gobierno ante el sector empresarial y el público.

“Los seis candidatos que convocamos —de acuerdo con las normas que fijamos y por ser los que están adelante en las encuestas— debían asistir para que podamos escuchar sus propuestas. Eso es lo que nos hubiera gustado”, señaló.

Keiko Fujimori y Carlos Álvarez
Keiko Fujimori y Carlos Álvarez declinaron participar en el CADE 2025. - Crédito Composición Infobae/Reuters/Angela Ponce/Andina/Héctor Vinces.

Sin embargo, cuatro de ellos no estarán presentes. Para Galdós, esto no es un hecho menor:

“Su ausencia es un mensaje, y es un mensaje importante. Que la ciudadanía interprete cuál es ese mensaje que quieren dar. Las razones que han dado para no asistir también son un mensaje, y que la ciudadanía interprete si son válidas o tienen sustento”.

El presidente de IPAE sostuvo que algunos precandidatos estarían recurriendo a un discurso que usa a los empresarios “como pretexto para generar populismo, atacar a los empresarios o decir que no es importante venir a CADE”. Añadió que ese enfoque “está desconectado de lo que los ciudadanos sienten hoy”.

“No se puede construir desarrollo sin empresarios; no se puede crecer sin inversión; no se puede reducir pobreza sin inversión”, remarcó.

CADE EJECUTIVOS 2025
CADE EJECUTIVOS 2025

¿Quiénes asisten y quiénes no?

Los invitados ocupan los primeros lugares en intención de voto de las encuestas de CPI, IEP e Ipsos:

  • Rafael López Aliaga (10,7%)
  • Keiko Fujimori (7%)
  • Mario Vizcarra (5,3%)
  • Carlos Álvarez (4,8%)
  • Alfonso López Chau (1,8%)
  • César Acuña (1,8%)

De ellos, solo Rafael López Aliaga y Alfonso López Chau confirmaron asistencia. Mario Vizcarra, quien había confirmado su participación, canceló por razones médicas relacionadas a una cirugía ocular.

En cambio, Keiko Fujimori, Carlos Álvarez y César Acuña rechazaron participar.

Lideresa naranja confirmó su candidatura
Lideresa naranja confirmó su candidatura a la Presidencia en Trujillo. | Keiko Fujimori
  • Fuerza Popular, mediante su vocero Miguel Torres, argumentó que aún no se definió la candidatura presidencial y que priorizarán la culminación del proceso interno.
  • Carlos Álvarez justificó su ausencia alegando que el CADE representa a “una élite alejada de la realidad del país” y criticó: “Es fácil opinar de la pobreza mientras se toma champán, finos piscos, acompañado de tostaditas con caviar”.
  • César Acuña señaló que tiene compromisos previos agendados y agradeció la invitación.
JNE confirmó que César Acuña
JNE confirmó que César Acuña realizó campaña política cuando era aún gobernador.

¿Cómo será el Bloque Electoral en el CADE 2025?

El bloque, denominado “Elegir con responsabilidad”, se realizará el jueves 6 de noviembre, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en el Centro de Convenciones de Lima.

El orden de participación programado fue el siguiente:

  • 9:35 a. m.: Rafael López Aliaga
  • 10:20 a. m.: Alfonso López Chau
  • 11:40 a. m.: Mario Vizcarra (cancelado por salud)
Mario y Martín Vizcarra, los
Mario y Martín Vizcarra, los hermanos que competirán con Perú Primero para las Elecciones Generales 2026. (Perú Primero)

Los precandidatos serán entrevistados por Alfredo Bullard, Marisol Guiulfo, Pablo Bustamante, Liliana Rojas-Suárez, Carlos Gálvez y Aldo Mariátegui.

“Los empresarios seguiremos construyendo país”

Galdós aseguró que, pese a las ausencias, el sector privado continuará promoviendo desarrollo, inversión y soluciones para el país:

“Lamentamos su ausencia, pero aquí estamos los empresarios para seguir construyendo país, invirtiendo y apostando por ese Perú que todos queremos tener”.

