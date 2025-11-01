Mario Vizcarra asegura que indultaría a su hermano Martín y a los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Ollanta Humala

PPK llama a Mario Vizcarra el "caballo de Troya" para que expresidente, Martín, regrese al poder. (Perú Primero)

Mario Vizcarra, el precandidato presidencial de Perú Primero, aseguró que indultaría a su hermano, el exmandatario Martín Vizcarra, de llegar a ser elegido en el Perú en las elecciones generales del 2026. En diálogo con el programa Brutalidad Política, mencionó que también tomaría esta decisión con los exjefe de Estados que se encuentran en el penal de Barbadillo, es decir, Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo.

“Si fuera a prisión iría injustamente, por lo tanto, yo de presidente, no solamente a él (...), yo indultaría a todos los presidentes que están ahí”, comentó. “Es una forma de reconciliarnos, pero también al mismo tiempo yo propondría unos proyectos de ley que endurecería tremendamente las penas a los futuros presidentes que delincan. Inclusive , la cadena perpetua , pero ya dejemos de estar insultándonos , separándonos cada día más”, afirmó.

Cuando fue cuestionado por el caso de Alejandro Toledo, mencionó que cuando visitó a su hermano en Barbadillo, pudo conocer “las condiciones en las que se encontraba” el exlíder de Perú Posible. “Él fue mi profesor en Esan en el año 85, quien puede negar los delitos que cometió Alejandro Toledo , acaso no hay tanto delincuente que camina por la calle libremente que deberían estar adentro”, explicó.

“También sería a motivo de un estudio concienzudo ,pero que sea condicionado también , puede ser una detención domiciliaria , en la cual no pueda salir de su vivienda. Hay varias formas, pero no podemos seguir con el mismo panfleto, el mismo discurso de odio y separación”, añadió.

Mario y Martín Vizcarra, los hermanos que competirán con Perú Primero para las Elecciones Generales 2026. (Perú Primero)

Vizcarra aborda posible indulto a Pedro Castillo

Martín Vizcarra, actual precandidato a la primera vicepresidencia por Perú Primero, se refirió a la posibilidad de indultar a Pedro Castillo, señalando que solo podría evaluarlo si es elegido en el 2026.

En una visita a Puno, afirmó que Castillo se encuentra detenido injustamente por no haber recibido derecho de defensa durante su vacancia, tras un intento de golpe de Estado en diciembre de 2022. Considera que, aunque el mensaje de Castillo fue golpista, no se ejecutó un golpe de Estado y que el Congreso actuó sin respetar el debido proceso.

Vizcarra enfrenta actualmente un proceso judicial por presuntas coimas cuando fue gobernador regional de Moquegua. La Fiscalía investiga supuestas entregas de dinero no declarado provenientes de empresas constructoras interesadas en licitaciones públicas. Su defensa asegura que la acusación carece de pruebas sólidas y que el caso busca dañar su imagen de cara a las próximas elecciones.

PPK reacciona a postulación

La postulación de Mario Vizcarra ha generado reacciones en la política nacional. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien confirmó su candidatura al Senado por Fuerza y Libertad, cuestionó la decisión del hermano de Martín Vizcarra, y afirmó que se trata de una “maniobra política” para intentar el retorno del exgobernante a la vida pública.

En diálogo con RPP, ‘PPK’ consideró que la postulación “responde a una estrategia diseñada por Perú Primero”, el partido fundado por los hermanos. “Yo creo que el hermano es un 'caballo de Troya’ que lo han puesto ahí para que Martín pueda entrar en algún momento. Es un truco. El hermano no tiene ninguna experiencia política, cero”, dijo.