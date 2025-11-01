Perú

Mario Vizcarra asegura que indultaría a su hermano Martín y a los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Ollanta Humala

El hermano del expresidente Martín Vizcarra mencionó que indultaría a los exmandatarios que se encuentran internados en el penal de Barbadillo para “reconciliarnos” como país

Guardar
PPK llama a Mario Vizcarra
PPK llama a Mario Vizcarra el "caballo de Troya" para que expresidente, Martín, regrese al poder. (Perú Primero)

Mario Vizcarra, el precandidato presidencial de Perú Primero, aseguró que indultaría a su hermano, el exmandatario Martín Vizcarra, de llegar a ser elegido en el Perú en las elecciones generales del 2026. En diálogo con el programa Brutalidad Política, mencionó que también tomaría esta decisión con los exjefe de Estados que se encuentran en el penal de Barbadillo, es decir, Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo.

“Si fuera a prisión iría injustamente, por lo tanto, yo de presidente, no solamente a él (...), yo indultaría a todos los presidentes que están ahí”, comentó. “Es una forma de reconciliarnos, pero también al mismo tiempo yo propondría unos proyectos de ley que endurecería tremendamente las penas a los futuros presidentes que delincan. Inclusive , la cadena perpetua , pero ya dejemos de estar insultándonos , separándonos cada día más”, afirmó.

Cuando fue cuestionado por el caso de Alejandro Toledo, mencionó que cuando visitó a su hermano en Barbadillo, pudo conocer “las condiciones en las que se encontraba” el exlíder de Perú Posible. “Él fue mi profesor en Esan en el año 85, quien puede negar los delitos que cometió Alejandro Toledo , acaso no hay tanto delincuente que camina por la calle libremente que deberían estar adentro”, explicó.

“También sería a motivo de un estudio concienzudo ,pero que sea condicionado también , puede ser una detención domiciliaria , en la cual no pueda salir de su vivienda. Hay varias formas, pero no podemos seguir con el mismo panfleto, el mismo discurso de odio y separación”, añadió.

Mario y Martín Vizcarra, los
Mario y Martín Vizcarra, los hermanos que competirán con Perú Primero para las Elecciones Generales 2026. (Perú Primero)

Vizcarra aborda posible indulto a Pedro Castillo

Martín Vizcarra, actual precandidato a la primera vicepresidencia por Perú Primero, se refirió a la posibilidad de indultar a Pedro Castillo, señalando que solo podría evaluarlo si es elegido en el 2026.

En una visita a Puno, afirmó que Castillo se encuentra detenido injustamente por no haber recibido derecho de defensa durante su vacancia, tras un intento de golpe de Estado en diciembre de 2022. Considera que, aunque el mensaje de Castillo fue golpista, no se ejecutó un golpe de Estado y que el Congreso actuó sin respetar el debido proceso.

Vizcarra enfrenta actualmente un proceso judicial por presuntas coimas cuando fue gobernador regional de Moquegua. La Fiscalía investiga supuestas entregas de dinero no declarado provenientes de empresas constructoras interesadas en licitaciones públicas. Su defensa asegura que la acusación carece de pruebas sólidas y que el caso busca dañar su imagen de cara a las próximas elecciones.

PPK reacciona a postulación

La postulación de Mario Vizcarra ha generado reacciones en la política nacional. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien confirmó su candidatura al Senado por Fuerza y Libertad, cuestionó la decisión del hermano de Martín Vizcarra, y afirmó que se trata de una “maniobra política” para intentar el retorno del exgobernante a la vida pública.

En diálogo con RPP, ‘PPK’ consideró que la postulación “responde a una estrategia diseñada por Perú Primero”, el partido fundado por los hermanos. “Yo creo que el hermano es un 'caballo de Troya’ que lo han puesto ahí para que Martín pueda entrar en algún momento. Es un truco. El hermano no tiene ninguna experiencia política, cero”, dijo.

Temas Relacionados

Mario VizcarraPedro CastilloAlejandro ToledoOllanta Humalaperu-politica

Más Noticias

Corte de agua para este 03 de noviembre por más de 10 horas: conoce los distritos afectados

Varios sectores de la ciudad tendrán corte de agua debido a labores de mantenimiento y limpieza en los reservorios

Corte de agua para este

Sábado 1 de noviembre: Senamhi advierte fluctuaciones climáticas y máximos de humedad en Lima

Los diferentes sectores de Lima tendrán temperaturas mínimas de 15 ℃, máximas de 23 ℃ y condiciones de cielo cambiante durante todo el día

Sábado 1 de noviembre: Senamhi

Inflación de octubre: Maracuyá, tomate, palta y más alimentos subieron de precio en mercados

La inflación retrocedió en octubre, pero igual algunos alimentos empujaron e impactaron con su alza en el resultado final

Inflación de octubre: Maracuyá, tomate,

Comandante general de la PNP destaca avances del estado de emergencia impulsado por José Jerí: “Los resultados se han triplicado”

Hasta el momento, el presidente no ha presentado un balance sobre los resultados del estado de emergencia, ni ha definido una fecha para hacerlo

Comandante general de la PNP

“Ya no confiamos en José Jerí”: gremios del transporte se distancian del Gobierno ante ola de atentados

Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, y Miguel Palomino, titular de la Asociación Nacional de Conductores, manifestaron que hay acuerdos que hasta la fecha no se ha cumplido

“Ya no confiamos en José
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renuncia el jefe de la

Renuncia el jefe de la ATU y Gobierno designa nuevamente a David Hernández en el cargo

José Jerí sin fecha definida para el balance del estado de emergencia: Ministra Lesly Shica asegura que será “en estos días”

Casi 10 mil candidatos buscarán una curul en el Congreso: 6.162 desean ser diputados y 3.354 senadores

“Cualquier enfermedad simple se vuelve mortal”: así se vive sin Estado en la Amazonía, denuncia Olivia Bisa

Exministra de Justicia Marisol Pérez Tello anuncia su precandidatura a la presidencia del Perú

ENTRETENIMIENTO

Bill Orosco lamenta la ausencia

Bill Orosco lamenta la ausencia de Deyvis Orosco en las reuniones familiares y revela: “Mi primo no va a ver a mi abuela”

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas y abandona furioso su programa radial: “Tus chistes son una mier..”

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Paola Rubio se suma a sus excompañeros de ‘Son del Duke’ y renuncia: “Ya no se sentía como una familia”

El desgarrador pedido de Yiddá Eslava para que apoyen su película ‘La Habitación Negra’: “Necesito un milagro”

DEPORTES

Alianza Lima vs Wanka EN

Alianza Lima vs Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Juan Reynoso explotó porque cortaron conferencia de prensa en Alianza Lima vs Melgar: “¿No quieren que hable de lo que pasó?”

Partidos de hoy, sábado 1 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: canal TV online del partido por fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 EN VIVO: así marchan los equipos en el inicio de la fecha 2 del torneo nacional