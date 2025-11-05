Perú

Migraciones lanza más de 20 vacantes de trabajo con sueldos de hasta S/ 9.264: conoce los puestos, requisitos y fechas límite

Los empleos disponibles se distribuyen en Lima, Callao, Cusco, La Libertad, Ucayali y Madre de Dios, e incluyen cargos de asistentes administrativos, analistas, evaluadores, tecnológicas y de gestión pública

La Superintendencia Nacional de Migraciones abrió una nueva convocatoria laboral nacional para noviembre de 2025, ofreciendo más de 20 plazas bajo la modalidad de contrato CAS en diferentes regiones del país. Las vacantes están dirigidas a egresados técnicos, bachilleres y titulados universitarios, con remuneraciones que van desde S/ 2.264 hasta S/ 9.264, según el perfil y nivel del puesto.

Los empleos disponibles se distribuyen en Lima, Callao, Cusco, La Libertad, Ucayali y Madre de Dios, e incluyen cargos de asistentes administrativos, analistas, evaluadores, inspectores y especialistas en áreas legales, tecnológicas y de gestión pública. Los interesados deberán revisar con atención las bases específicas de cada plaza, ya que las fechas de cierre de postulación varían: algunas finalizan el 7 de noviembre, otras el 10, 12 o 17 de noviembre de 2025.

Puestos disponibles y requisitos según el nivel de estudios

Perú intervino a más de 91 mil extranjeros por estatus migratorio - Migraciones

Migraciones ha dividido las oportunidades según el grado académico requerido. A continuación, el detalle de las principales vacantes activas en esta convocatoria CAS noviembre 2025.

Las plazas disponibles se distribuyen en seis regiones del país:

  • Lima: 10 puestos
  • Callao: 4 puestos
  • La Libertad: 2 puestos
  • Madre de Dios: 2 puestos
  • Cusco: 1 puesto
  • Ucayali: 1 puesto

Para egresados técnicos

  • CAS N.º 411 – Asistente Administrativo(a)Requiere egreso técnico en Administración, Contabilidad, Economía, Computación o Secretariado Ejecutivo, o egreso universitario.
    • Remuneración: S/ 3.264
    • Sede: Ucayali
    • Cierre de postulación: 12 de noviembre de 2025
  • CAS N.º 405 – Asistente Administrativo IISe solicita egresado técnico en Computación e Informática, Contabilidad, Administración, Turismo o Ciencias de la Comunicación.
    • Remuneración: S/ 4.264
    • Sede: Madre de Dios
    • Cierre: 12 de noviembre de 2025
  • CAS N.º 416 – Orientador(a) de Atención al UsuarioDirigido a egresados técnicos en Secretariado Ejecutivo, Administración, Turismo, Hotelería o Computación.
    • Remuneración: S/ 2.264
    • Sede: Callao
    • Cierre: 17 de noviembre de 2025

Para bachilleres universitarios

Más de 70 mil citas disponibles para tramitar el pasaporte electrónico en octubre - Migraciones
  • CAS N.º 409 y N.º 404 – Evaluador(a)Ambos puestos requieren bachiller en Derecho o Ciencias Políticas.
    • Remuneración: S/ 3.264
    • Sedes: Lima y La Libertad
    • Cierre: 12 de noviembre de 2025
  • CAS N.º 408 – Analista en Monitoreo de Operaciones MigratoriasRequiere bachiller en Administración, Economía, Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Industrial.
    • Remuneración: S/ 6.264
    • Sede: Lima
    • Cierre: 12 de noviembre de 2025
  • CAS N.º 415 – Analista en Cooperación TécnicaDirigido a bachilleres en Administración, Economía o Contabilidad.
    • Remuneración: S/ 5.764
    • Sede: Lima
    • Cierre: 17 de noviembre de 2025
  • CAS N.º 417 – Analista en Gestión de Servicios TISe solicita bachiller en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software o Ingeniería Electrónica.
    • Remuneración: S/ 5.264
    • Sede: Lima
    • Cierre: 17 de noviembre de 2025
  • CAS N.º 419 – Asistente Operativo de Verificación y Fiscalización MigratoriaRequiere bachiller en Administración, Derecho, Economía, Ciencias Políticas o Contabilidad.
    • Remuneración: S/ 3.264
    • Sede: Cusco
    • Cierre: 17 de noviembre de 2025

Para titulados universitarios

  • CAS N.º 398 – Especialista Legal en Materia AdministrativaSe pide título en Derecho, colegiatura y habilitación vigente.
    • Remuneración: S/ 9.264
    • Sede: Lima
    • Cierre: 7 de noviembre de 2025
  • CAS N.º 399 – Especialista Legal en Materia Laboral y Contencioso AdministrativoTambién exige título profesional en Derecho y habilitación vigente.
    • Remuneración: S/ 8.264
    • Sede: Lima
    • Cierre: 7 de noviembre de 2025
  • CAS N.º 403 – Especialista de Servicios GeneralesAbierto a titulados en Administración, Ingeniería Industrial o Ingeniería Civil.
    • Remuneración: S/ 8.264
    • Sede: Lima
    • Cierre: 10 de noviembre de 2025
  • CAS N.º 414 – Especialista en Gestión de Innovación de Procesos y ConocimientoSe solicita título en Economía, Administración, Sociología o Ingeniería Industrial.
    • Remuneración: S/ 8.264
    • Sede: Lima
    • Cierre: 17 de noviembre de 2025

¿Cómo postular a las convocatorias de Migraciones?

Crear un currículum vitae (CV)
Crear un currículum vitae (CV) bien estructurado es crucial para sobresalir en el dinámico y competitivo mercado de trabajo en Perú.

El proceso de postulación es virtual y gratuito. Los interesados deben seguir estos pasos:

  1. Revisar las bases oficiales de la plaza a la que desean aplicar. Allí se especifican los requisitos mínimos, documentos solicitados y anexos obligatorios.
  2. Verificar el plazo de postulación, ya que varía según la convocatoria. Por ejemplo, las primeras plazas cierran el 7 de noviembre, mientras que las últimas finalizan el 17 de noviembre de 2025.
  3. Completar el registro online a través del portal web institucional de Migraciones, siguiendo las indicaciones de cada base.
  4. Adjuntar los documentos solicitados (formato de hoja de vida, declaraciones juradas, copias de títulos o constancias de egreso).
  5. Esperar la publicación de resultados de evaluación curricular, que se difundirán en la misma plataforma.

