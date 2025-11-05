Migraciones lanza más de 20 vacantes de trabajo con sueldos de hasta S/ 9.264: conoce los puestos, requisitos y fechas límite

La Superintendencia Nacional de Migraciones abrió una nueva convocatoria laboral nacional para noviembre de 2025, ofreciendo más de 20 plazas bajo la modalidad de contrato CAS en diferentes regiones del país. Las vacantes están dirigidas a egresados técnicos, bachilleres y titulados universitarios, con remuneraciones que van desde S/ 2.264 hasta S/ 9.264, según el perfil y nivel del puesto.

Los empleos disponibles se distribuyen en Lima, Callao, Cusco, La Libertad, Ucayali y Madre de Dios, e incluyen cargos de asistentes administrativos, analistas, evaluadores, inspectores y especialistas en áreas legales, tecnológicas y de gestión pública. Los interesados deberán revisar con atención las bases específicas de cada plaza, ya que las fechas de cierre de postulación varían: algunas finalizan el 7 de noviembre, otras el 10, 12 o 17 de noviembre de 2025.

Puestos disponibles y requisitos según el nivel de estudios

Migraciones ha dividido las oportunidades según el grado académico requerido. A continuación, el detalle de las principales vacantes activas en esta convocatoria CAS noviembre 2025.

Las plazas disponibles se distribuyen en seis regiones del país:

Lima: 10 puestos

Callao: 4 puestos

La Libertad: 2 puestos

Madre de Dios: 2 puestos

Cusco: 1 puesto

Ucayali: 1 puesto

Para egresados técnicos

CAS N.º 411 – Asistente Administrativo(a) Requiere egreso técnico en Administración, Contabilidad, Economía, Computación o Secretariado Ejecutivo , o egreso universitario. Remuneración: S/ 3.264 Sede: Ucayali Cierre de postulación: 12 de noviembre de 2025

CAS N.º 405 – Asistente Administrativo II Se solicita egresado técnico en Computación e Informática, Contabilidad, Administración, Turismo o Ciencias de la Comunicación . Remuneración: S/ 4.264 Sede: Madre de Dios Cierre: 12 de noviembre de 2025

CAS N.º 416 – Orientador(a) de Atención al Usuario Dirigido a egresados técnicos en Secretariado Ejecutivo, Administración, Turismo, Hotelería o Computación . Remuneración: S/ 2.264 Sede: Callao Cierre: 17 de noviembre de 2025



Para bachilleres universitarios

CAS N.º 409 y N.º 404 – Evaluador(a) Ambos puestos requieren bachiller en Derecho o Ciencias Políticas . Remuneración: S/ 3.264 Sedes: Lima y La Libertad Cierre: 12 de noviembre de 2025

CAS N.º 408 – Analista en Monitoreo de Operaciones Migratorias Requiere bachiller en Administración, Economía, Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Industrial . Remuneración: S/ 6.264 Sede: Lima Cierre: 12 de noviembre de 2025

CAS N.º 415 – Analista en Cooperación Técnica Dirigido a bachilleres en Administración, Economía o Contabilidad . Remuneración: S/ 5.764 Sede: Lima Cierre: 17 de noviembre de 2025

CAS N.º 417 – Analista en Gestión de Servicios TI Se solicita bachiller en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software o Ingeniería Electrónica . Remuneración: S/ 5.264 Sede: Lima Cierre: 17 de noviembre de 2025

CAS N.º 419 – Asistente Operativo de Verificación y Fiscalización Migratoria Requiere bachiller en Administración, Derecho, Economía, Ciencias Políticas o Contabilidad . Remuneración: S/ 3.264 Sede: Cusco Cierre: 17 de noviembre de 2025



Para titulados universitarios

CAS N.º 398 – Especialista Legal en Materia Administrativa Se pide título en Derecho, colegiatura y habilitación vigente . Remuneración: S/ 9.264 Sede: Lima Cierre: 7 de noviembre de 2025

CAS N.º 399 – Especialista Legal en Materia Laboral y Contencioso Administrativo También exige título profesional en Derecho y habilitación vigente. Remuneración: S/ 8.264 Sede: Lima Cierre: 7 de noviembre de 2025

CAS N.º 403 – Especialista de Servicios Generales Abierto a titulados en Administración, Ingeniería Industrial o Ingeniería Civil . Remuneración: S/ 8.264 Sede: Lima Cierre: 10 de noviembre de 2025

CAS N.º 414 – Especialista en Gestión de Innovación de Procesos y Conocimiento Se solicita título en Economía, Administración, Sociología o Ingeniería Industrial . Remuneración: S/ 8.264 Sede: Lima Cierre: 17 de noviembre de 2025



¿Cómo postular a las convocatorias de Migraciones?

El proceso de postulación es virtual y gratuito. Los interesados deben seguir estos pasos:

Revisar las bases oficiales de la plaza a la que desean aplicar. Allí se especifican los documentos solicitados y anexos obligatorios. de la plaza a la que desean aplicar. Allí se especifican los requisitos mínimos, Verificar el plazo de postulación, ya que varía según la convocatoria. Por ejemplo, las primeras plazas cierran el 7 de noviembre, mientras que las últimas finalizan el 17 de noviembre de 2025. Completar el registro online a través del portal web institucional de Migraciones, siguiendo las indicaciones de cada base. Adjuntar los documentos solicitados (formato de hoja de vida, declaraciones juradas, copias de títulos o constancias de egreso). Esperar la publicación de resultados de evaluación curricular, que se difundirán en la misma plataforma.