Damián Ode y su peculiar ‘Carcochita’ representan al Perú en competencia internacional de Hot Wheels

El actor, conductor y coleccionista Damián Ode representará al Perú en la final internacional del Hot Wheels Legends Tour 2025, una competencia organizada por la icónica marca Mattel que premia la creatividad, el diseño y el espíritu “garage” de los automóviles modificados por sus dueños.

El país podría brillar nuevamente en el escenario internacional, esta vez no en el deporte ni en la gastronomía, sino en el apasionante mundo de los autos customizados.

Ode competirá con su célebre vehículo, 'La Carcochita’, una imponente Ford Rat Rod de 1928 que ha sido restaurada y personalizada a su estilo. El peruano buscará imponerse este miércoles 5 de noviembre frente a los campeones de México, Colombia, Brasil y Chile, con la posibilidad de convertir su creación en un juguete a escala Hot Wheels que se vendería en todo el mundo.

Un peruano al volante del sueño de Mattel

El Hot Wheels Legends Tour es una de las competencias más prestigiosas del mundo del automovilismo de colección. Nacida en Estados Unidos, busca reconocer a los autos más originales y con mayor carácter “legendario”, aquellos que combinan ingeniería, diseño e historia.

Hace unas semanas, Damián Ode se coronó ganador nacional del concurso en Perú, superando a más de 100 competidores que presentaron sus propios modelos customizados.

Con ese triunfo, obtuvo el derecho de representar al país en la fase internacional, donde un jurado de expertos de Mattel y diseñadores de Hot Wheels decidirán cuál será el auto que pasará a formar parte del catálogo oficial de la marca.

“Este es un sueño hecho realidad”, comenta Ode con entusiasmo. “Nunca imaginé que un carro que empezó como un proyecto personal llegaría tan lejos. Representar al Perú en algo tan especial es una emoción enorme”.

La historia detrás de ‘La Carcochita’

Más que una máquina, ‘La Carcochita’ es una historia familiar. El vehículo fue originalmente propiedad del tío de Damián, Alfredo Nieves, un especialista en autos antiguos.

“El origen de este carro es que mi tío lo estaba preparando antes de la pandemia. Cuando lo vi, le dije: ‘¡Tío, necesito ese carro, quiero que sea mío!’. Pasó el tiempo, hablamos, hicimos una especie de apuesta, y finalmente el carro llegó a mis manos”, recuerda el actor.

Desde entonces, Ode se encargó de personalizarlo pieza por pieza, adaptándolo a su estilo y a su manera de manejar. “Lo he ido modificando a mi medida, con detalles únicos. Quería que sea algo que refleje mi personalidad, mi gusto por lo clásico, pero también por lo auténtico”, explica.

El resultado es un Ford Rat Rod de 1928 que no solo deslumbra por su diseño vintage y artesanal, sino también por su esencia criolla y su espíritu libre, algo que ha conquistado a los jurados de la competencia.

Damián Ode y su promesa de ganar competencia internacional de Hot Wheels

Orgullo y representación nacional

Para Damián Ode, este logro va mucho más allá de un concurso automovilístico. “Siento mucha emoción, como la siente cualquier deportista cuando representa al Perú”, asegura. “Este carro, si bien es mío, lo pongo a disposición del país. Ya se convierte en un objeto que esperamos sea un orgullo para todos”.

El conductor también se refirió al impacto positivo que este tipo de reconocimientos puede generar en la imagen del Perú.

“A algunos les puede parecer una tontería un concurso de autos, pero siempre que destacamos en algo, crecemos como país. Mira lo que pasó con el pan con chicharrón: muchos pensaron que era una broma y hoy tenemos un día nacional y un trofeo gastronómico”, comenta entre risas.

Hot Wheels Legends Tour: Un reto que podría hacer historia

El Hot Wheels Legends Tour no solo reconoce la creatividad, sino también la autenticidad y el “alma” de cada vehículo. Los jueces buscan autos que representen la cultura y la pasión de sus creadores, y en ese sentido, “La Carcochita” tiene una gran historia que contar.

Si gana, el auto de Ode será reproducido a escala por Mattel como parte de su línea Hot Wheels, lo que convertiría al modelo en un embajador del Perú en vitrinas y colecciones de todo el mundo.

“Sería un orgullo enorme. Imagínate ver una Carcochita peruana convertida en un Hot Wheels, en manos de niños y coleccionistas de todos los países”, señala emocionado.

Los resultados se conocerán mediante las redes sociales de Hot Wheels Official.

Damián Ode y la promesa de una celebración

Damián Ode ya tiene planes para celebrar si logra el ansiado título. “Si ganamos, haré una fiesta en La Peña del Carajo para que todos puedan conocer el carro en vivo. Vamos a hacer sorteos, paseos y que la gente disfrute de esta nave por las calles de Lima”, adelantó con humor.

El presentador asegura que, gane o no, la experiencia ya lo ha marcado profundamente. “Ha sido un proceso hermoso. He conocido gente increíble, apasionada por los autos, por la historia y por el diseño. Me quedo con eso y con la satisfacción de representar al Perú con algo hecho con amor y esfuerzo”.