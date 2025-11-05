Perú

Congresista Fernando Rospigliosi pidió una reforma del sistema judicial durante el CADE Ejecutivos 2025

El presidente del Congreso también pidió la aplicación de un estado de excepción. Propuesta coincide con una de las ideas del plan de gobierno de Fuerza Popular

Guardar
El presidente del Congreso, Fernando
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, pidió reformar el sistema judicial durante el CADE Ejecutivos 2025. (Foto: Congreso)

El primer día del CADE Ejecutivos tuvo como invitado al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien expuso ante empresarios de todo el Perú sus ideas sobre la necesidad de una reforma en el sistema de justicia para luchar contra la inseguridad ciudadana.

Rospigliosi advirtió que la inseguridad ciudadana ha superado la capacidad de respuesta de las instituciones y exigió que se realicen cambios significativos en el sistema judicial.

El congresista de Fuerza Popular expuso que tanto el sistema judicial como la Fiscalía de la Nación no solo han mostrado deficiencias para combatir la delincuencia, sino que, según su análisis, han agravado la crisis. “Tenemos un sistema judicial que se dedica a perseguir policías y militares y a liberar delincuentes y terroristas”, afirmó durante su intervención.

Secretario de Fuerza Popular respaldó
Secretario de Fuerza Popular respaldó permanencia de Fernando Rospigliosi. | Congreso

Rospigliosi también remarcó que la inseguridad ciudadana requiere soluciones fuera del marco habitual. “Para resolver los problemas de seguridad ciudadana, hoy día en el Perú se requieren soluciones radicales. Si pensamos que con métodos normales vamos a solucionar un problema que ha rebasado largamente la capacidad de las instituciones para enfrentarlo, estamos equivocados”, sostuvo el parlamentario.

La idea de Rospigliosi coincide con una que Miguel Torres, vocero de Fuerza Popular que indicó a Infobae Perú que una reforma judicial podría esperarse como parte del plan de gobierno del partido.

“De todas maneras (se puede esperar una reforma del sistema de justicia), pero no mirando desde el lado político, sino mirando desde la posición del ciudadano que necesita fiscales dedicados a la persecución del delito, a la persecución del crimen, de quienes están secuestrando la tranquilidad de nuestro país”, afirmó Torres durante una entrevista exclusiva.

Una “limpieza” del Poder Judicial

Durante su intervención, el primer vicepresidente del Congreso propuso una reforma estructural del sistema judicial como condición para enfrentar la delincuencia. Planteó que parte de estas acciones requiere la remoción de un porcentaje representativo de magistrados para transformar órganos clave y crear mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

En el Congreso han presentado
En el Congreso han presentado un proyecto de ley para elegir por voto popular a fiscales y jueces. Foto: Andina / Andina

Rospigliosi calificó el proceso como una “limpieza” del sistema judicial, argumentando que el esquema vigente favorece la impunidad y obstaculiza la lucha contra el crimen.

La propuesta incluyó como pilar el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú (PNP). Rospigliosi solicitó una política anticorrupción orientada a la PNP, filtros más estrictos para el ingreso, una formación de calidad, infraestructura adecuada y administración eficiente de recursos.

En cuanto al sistema penitenciario, Rospigliosi describió condiciones de hacinamiento, escasez de agentes y salarios bajos, factores que, a su juicio, alimentan la corrupción carcelaria. El congresista propuso construir nuevas cárceles y adoptar medidas transitorias para aliviar la sobrepoblación, junto al refuerzo en la vigilancia y mejora salarial del personal penitenciario.

Acciones drásticas contra la migración irregular

Rospigliosi abordó el impacto de la migración en la seguridad ciudadana. Mencionó que, según datos de la Policía recogidos por el Congreso, el aumento de homicidios y extorsiones se relacionaría con la llegada de entre 30.000 y 40.000 ciudadanos venezolanos calificados como “muy violentos”. El parlamentario criticó la gestión migratoria por considerarla negligente ante la magnitud del reto.

Perú intervino a más de
Perú intervino a más de 91 mil extranjeros por estatus migratorio - Migraciones

Entre las medidas propuestas, Rospigliosi exhortó al próximo gobierno a asumir decisiones drásticas. El congresista planteó declarar el estado de excepción, aplicar redadas masivas y establecer prisiones provisionales mientras se edifican nuevos centros penitenciarios.

Para justificar la urgencia de estas propuestas, Rospigliosi reivindicó la experiencia de décadas anteriores, en las que el país luchó contra el terrorismo mediante una estrategia integral que comprendió la judicatura, fiscalía, policía, migración y sistema penitenciario.

Temas Relacionados

Fernando RospigliosiFuerza PopularCADE 2025Cade Ejecutivos 2025peru-politica

Más Noticias

Impulsan censura contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en el lanzamiento de campaña de Keiko Fujimori

Ruth Luque, la parlamentaria que impulsa la moción, considera que la permanencia del fujimorista en el cargo no garantiza un proceso electoral imparcial y transparente

Impulsan censura contra Fernando Rospigliosi

¿Se cancela el paro de mercados para mañana 6 de noviembre? Esta es la decisión final del gremio

El Frente de Defensa de los Mercados y autoridades acordaron medidas temporales que incluyen la revisión de sanciones y la participación directa de comerciantes

Infobae

Se confirmó horario de la final de la Copa Libertadores 2025: programación completa del duelo Palmeiras vs Flamengo

La definición del campeón del torneo internacional ya tiene hora oficial, así lo dio a conocer la Conmebol. El partidazo se jugará este sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental

Se confirmó horario de la

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por fecha pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo de Néstor Gorosito buscará asegurar el segundo lugar en Andahuaylas. Solo le sirve un triunfo de cara a los ‘play offs’ para la Copa Libertadores 2026. Conoce los horarios del crucial cotejo

A qué hora juega Alianza

Más trabajadores recibirían utilidades: Dictamen obliga a empresas a dar hasta 10% de sus ganancias

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social ha aprobado una medida que beneficiaría a los trabajadores de sectores agrarios y de hidrocarburos

Más trabajadores recibirían utilidades: Dictamen
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Impulsan censura contra Fernando Rospigliosi

Impulsan censura contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en el lanzamiento de campaña de Keiko Fujimori

Pedro Castillo señala que la ruptura diplomática entre Perú y México es una “estupidez del fujicerronismo y la derecha”

Canciller Hugo de Zela acusa al gobierno de México de “constante intervención” en los asuntos internos del Perú

César Acuña: JNE rechaza su apelación y confirma que vulneró la neutralidad electoral por hacer proselitismo en Piura

Proponen crear protocolo para personas con discapacidad desaparecidas e incluirlas en la Alerta Amber para menores de edad

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martínez asegura que nunca

Melanie Martínez asegura que nunca le habló mal de Christian Domínguez a su hija Camila: “Siempre tapé todo”

Guns N’ Roses en Lima: accesos, horarios, setlist y más para su concierto en el Estadio Nacional

Tilsa Lozano arremete contra el ‘Loco’ Vargas y Florcita Polo por su posible postulación política: “Una payasada, una falta de respeto”

Josimar anuncia su separación con María Fe Saldaña, pero borra el comunicado minutos después: “De mutuo acuerdo”

Hija de Christian Domínguez indignada tras demanda de violencia psicológica contra su madre: “Dijo, ¿Qué es esto?”

DEPORTES

Se confirmó horario de la

Se confirmó horario de la final de la Copa Libertadores 2025: programación completa del duelo Palmeiras vs Flamengo

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por fecha pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Los fuertes mensajes del DT brasileño tras no continuar en Géminis, pese a ganar a Regatas en Liga Peruana de Vóley 2025

Santiago Acasiete y Cristhian Tizón se reconcilian después de desafortunado cruce con Juan Pablo II en Liga 1 2025