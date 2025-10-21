Melanie Martínez reveló el conflicto que alejó a la hija de Christian Domínguez: “¿Cuándo voy a ser tu prioridad?”

Melanie Martínez revela conflicto que alejó a la hija de Christian Domínguez. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

En una reciente edición de su programa, Magaly Medina reveló una conversación íntima con Melanie Martínez, madre de Camila, la hija adolescente de Christian Domínguez, quien desde hace meses ha estado en el centro de una dolorosa ruptura familiar. El punto de quiebre entre padre e hija parece haber ocurrido durante un incidente en la casa de Cristian, que involucra también a Karla Tarazona, actual pareja del cantante, y sus hijos.

Según Melanie, el conflicto detonante ocurrió un fin de semana del Día del Padre, cuando la joven ya había tenido discusiones telefónicas con su padre y le reclamaba falta de atención y respaldo. “Camila ya le había reclamado muchas cosas. Por este mismo suceso, en la casa de Christian, tuvo un quiebre con su papá. Cada uno tenía su postura. Camila no se sintió apoyada, creyó que él defendía a otras personas antes que a ella”, declaró Melanie.

La adolescente habría sentido que, una vez más, no era la prioridad en la vida de su padre. Sus reclamos giraban en torno a una necesidad básica: pasar tiempo con él a solas, ser vista, escuchada y protegida. “¿Cuándo me va a tocar a mí?”, era una de las preguntas más recurrentes de Camila, según la madre.

“Este suceso que pasó en casa de Christian fue el quiebre de todo, esto fue el fin de semana para el Día del Padre y de ahí vino el cumpleaños del papá, ya habían discutido por teléfono. Camila le había reclamado muchas cosas por este mismo suceso en la casa, Camila tuvo un quiebre con su papá, cada uno tenía su postura”, comentó.

Christian Domínguez le había prometido no retomar la relación con Karla Tarazona

Melanie también aseguró que Christian Domínguez había hecho promesas en el pasado respecto a no retomar su relación con Karla Tarazona, sabiendo el malestar que eso generaba en su hija. “Mi hija le dijo: ‘No estarás pensando en volver, ¿no? Porque tú sabes lo que yo he pasado con ella’”, relató Melanie. Pese a su promesa, el regreso con Carla parece haber ocurrido, y eso terminó por quebrantar la confianza de Camila.

Lo más grave, sin embargo, habría ocurrido después. Melanie contó que en un podcast conducido por amigos de Christian, se insinuaron cosas inapropiadas sobre su hija, mencionándola con nombre y apellido, lo que ella considera una violación al respeto y protección que cualquier padre debe tener con sus hijos. “Permitió que hablaran mal de su hija sin poner límites. ¿Dónde está el amor que dice sentir? ¿Por qué no la defendió?”, cuestionó con firmeza.

La omisión de Domínguez en defender a Camila y el hecho de no haber aclarado públicamente lo ocurrido, sumado al silencio frente a las insinuaciones en el podcast, han aumentado la tensión. Melanie asegura que su hija “reventó” emocionalmente y que ha pasado demasiado tiempo preguntándose por qué su padre no está presente. “Yo tratando de limpiarle la cara, igual yo quedo mal”, expresó con resignación.

Magaly comentó que los padres debería manejar la situación de forma adecuada. “Los adultos tenemos derecho a rehacer nuestras vidas, pero no podemos dejar a nuestros hijos de lado. Hay que saber cuál es la prioridad. Si tus hijos están siendo afectados por una relación, hay que averiguar el porqué y actuar en consecuencia”, sostuvo.

La periodista coincidió con ella: “El manejo de las familias ensambladas no es sencillo, se necesita inteligencia emocional para evitar que los hijos de anteriores relaciones se sientan desplazados o heridos”. En este caso, Camila nunca habría tenido una buena relación con Karla Tarazona, lo que habría generado conflictos constantes y, finalmente, un alejamiento que parece definitivo.

En otro pasaje de la conversación, Martínez sugirió que el conflicto se originó en la casa de Cristian Domínguez —líder de la ‘Gran Orquesta’— en un momento en que no había adultos presentes, lo que llevó a Magaly Medina a inferir que el desencuentro habría sido entre la hija del cantante y los hijos de Karla Tarazona. Para Melanie, su hija no está mintiendo ni exagerando, como algunos podrían pensar. “En la versión de él, mi hija es una villana que se portó mal. En la de ella, hay errores, sí, pero hay lógica. Yo encuentro más creíble lo que me dice mi hija”.

