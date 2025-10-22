Perú

Hija mayor de Christian Domínguez habría tenido enfrentamiento con los hijos de Karla Tarazona: “No había adultos en la casa”

Según Magaly Medina, Martínez confirmó que la hija mayor de Christian Domínguez discutió con los hijos de Karla Tarazona en una casa sin adultos presentes. El incidente habría desatado la furia del cantante con su primogénita

Melanie Martínez revela conflicto que alejó a la hija de Cristian Domínguez. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

La historia familiar de Christian Domínguez volvió a ocupar titulares, esta vez por una situación que involucra directamente a su hija mayor, Camila Domínguez, y a los hijos de Karla Tarazona. Todo salió a la luz luego de que Melanie Martínez, madre de la adolescente y expareja del cumbiambero, rompiera su silencio y contara detalles inéditos sobre el conflicto que habría desencadenado un fuerte enfrentamiento entre padre e hija durante el Día del Padre, justo en la casa donde el artista vive con la conductora de “Préndete”.

El tema fue expuesto en el programa “Magaly TV La Firme”, donde Magaly Medina dio voz a la versión de Melanie Martínez. Según explicó, el problema no habría surgido por comportamientos inapropiados de la joven, como afirmó Norka Ascue, amiga del cantante, sino por una situación distinta que involucró a los hijos de Karla Tarazona y Leonard León.

En la versión de él, mi hija es una villana y se portó mal, y todos los demás fueron víctimas. En la versión de mi hija, hay más autocrítica: ‘sí, yo me equivoqué acá, pero fulano también, y esto sucedió’. Encuentro más lógica en la versión de mi hija”, expresó Martínez, visiblemente afectada. La exbailarina aseguró que su expareja ha intentado responsabilizar únicamente a la adolescente, pese a que ella ha reconocido errores de ambas partes.

Uno de los puntos más preocupantes del relato de Melanie Martínez fue que, durante el momento del altercado, no había ningún adulto presente en la casa de Karla Tarazona. “Lo peor de todo es que cuando pasó todo esto no estaba ninguno de los dos adultos de esa casa”, remarcó.

Según relató, la discusión habría comenzado entre Camila Domínguez y los hijos de Karla Tarazona, mientras Christian Domínguez y la conductora estaban ausentes. Fue ese incidente el que, posteriormente, detonó la molestia del cantante hacia su hija, generando una pelea que se produjo en fechas muy sensibles: el Día del Padre y el cumpleaños del propio Domínguez.

Cuando pasó ese acontecimiento que ha degenerado en todo lo que hemos visto, dice Melanie Martínez, la mamá de la hija de Christian, que no habían adultos en la casa. Que estaban, supongo yo, los hijos, el problema fue entre Camila y los hijos de Karla, supongo yo, y ahí no supieron tomar las medidas respectivas”, explicó Magaly Medina durante su programa, revelando detalles que hasta ese momento no eran de conocimiento público.

Magaly Medina deja entrever que pelea entre los menores se dio sin adultos en casa

La periodista precisó que este enfrentamiento habría sido el detonante de una cadena de conflictos familiares que ahora salen a la luz. Christian Domínguez, según Melanie, habría reaccionado de forma desproporcionada contra su hija sin considerar el contexto completo de lo ocurrido.

Martínez también confesó que durante años se esforzó por encubrir las ausencias del cantante en la vida de su hija, intentando mantener una imagen positiva de su padre ante la adolescente. Sin embargo, dijo que esta vez no pudo seguir callando. “Yo siempre traté de justificarlo, de encubrir sus ausencias, pero mi hija ya no es una niña. Esta vez ella explotó, y lo hizo con razón”, contó.

La exbailarina también cuestionó la actitud de Domínguez al priorizar la estabilidad de su actual relación sobre el bienestar emocional de su hija. Según su versión, el cantante le habría asegurado a Camila que nunca volvería con Karla Tarazona, algo que finalmente no cumplió, lo que habría generado una profunda decepción en la joven.

Él le mintió. Le dijo que nunca más volvería con ella, sabiendo los problemas que hubo en el pasado entre ambas familias. Pero no se ha tomado la molestia de entender el origen de esos conflictos, ni de cuidar el vínculo con su propia hija”, sentenció Martínez, quien lamentó que el cantante no haya mostrado disposición para resolver la situación de forma madura.

Por su parte, Magaly Medina no dudó en remarcar la gravedad del hecho de que menores estuvieran solos y se produjera un enfrentamiento sin supervisión. “Si no había adultos en casa, ¿quién cuidaba a esos chicos?”, cuestionó la conductora, recordando que tanto Karla como Christian tienen responsabilidades parentales compartidas.

