Melanie Martínez arremete contra Christian Domínguez por su hija: “Ella no miente, él maquilla la situación para quedar bien”

La madre de la joven no dudó en respaldar públicamente a su hija, asegurando que sus declaraciones reflejan un malestar real y no una simple reacción impulsiva (ATV)

El conflicto entre Christian Domínguez y su hija mayor volvió a ocupar el centro de la atención pública. La joven había expresado su dolor en una transmisión en vivo, donde mencionó sentirse afectada por las acciones de su padre.

Ante la repercusión, Melanie Martínez, madre de la adolescente, salió a defenderla con firmeza. Desde su posición de madre, negó que la reacción de su hija fuera un capricho o una forma de llamar la atención, y señaló directamente al cantante de intentar manipular la versión de los hechos.

“Mi hija no miente”, afirmó. Sus palabras reabrieron un capítulo que parecía cerrado, trayendo al presente una historia marcada por rupturas, silencios y viejos conflictos sentimentales.

Las palabras de Melanie Martínez que remecieron las redes

La madre de la hija mayor de Christian Domínguez habló con contundencia: su hija no busca atención, sino justicia emocional. “Si él maquilla la situación, que lo siga tomando así”, señaló. (Instagram)

Melanie Martínez rompió su silencio con un mensaje contundente tras ver el sufrimiento de su hija. “Me rompe el corazón que mi hija sufra. Eso no es una pataleta mía. Mi hija no miente”, declaró. Sus palabras, cargadas de frustración y tristeza, fueron interpretadas como un directo mensaje hacia Christian Domínguez, a quien acusó de distorsionar los hechos. “Si él está queriendo maquillar la situación, que lo siga tomando de ese lado”, añadió, evidenciando la tensión que persiste entre ambos.

El conflicto se intensificó luego de que la hija de la pareja apareciera en un video en vivo, llorando y afirmando sentirse víctima del pasado de su padre. La transmisión, que se volvió viral en cuestión de horas, expuso el lado más íntimo de una relación familiar deteriorada. Ante ello, Melanie decidió alzar la voz y respaldar públicamente a la adolescente, subrayando que sus palabras reflejan una verdad que durante años había permanecido oculta.

En redes sociales, numerosos usuarios manifestaron su apoyo a la madre y a la joven, destacando la valentía de ambas al enfrentarse a una figura pública con amplia exposición mediática. La reacción de Melanie no solo fue vista como una defensa maternal, sino también como una forma de poner límites a los intentos de manipulación emocional dentro del entorno familiar.

Un pasado de rupturas y controversias

La historia entre Melanie Martínez y Christian Domínguez comenzó hace varios años, cuando ambos mantenían una relación sentimental en el contexto del espectáculo. Fruto de ese vínculo nació su primera hija, hoy adolescente. Sin embargo, la relación terminó en medio de rumores de infidelidad y enfrentamientos públicos.

Melanie llegó a mencionar en su momento que la separación estuvo marcada por la aparición de una tercera persona. Se trataba de Julissa Vásquez, conocida en televisión como “Tulita”, quien participó junto a Domínguez en un reality de baile. Aquel episodio marcó el fin del vínculo sentimental entre ambos y el inicio de un distanciamiento que con el tiempo se volvió irreconciliable.

El vínculo entre Melanie y Christian nació en la televisión y terminó entre escándalos. Años después, el pasado vuelve a perseguirlos, esta vez con la voz de su hija como protagonista del conflicto. (Magaly TV)

Desde entonces, la relación entre el cantante y su hija ha sido intermitente. En diversas oportunidades se mencionó que intentaron reconstruir el lazo familiar, pero las diferencias personales y las circunstancias del entorno público siempre complicaron ese proceso. Los episodios mediáticos que involucraron al artista, sumados a su exposición constante en programas de entretenimiento, generaron un clima de desconfianza en el que la adolescente habría terminado afectada emocionalmente.

La aparición de Melanie no solo reaviva viejos recuerdos, sino que también devuelve la atención a la forma en que las figuras públicas manejan sus conflictos personales. Para muchos, sus declaraciones fueron una defensa legítima de una madre que busca proteger a su hija de un entorno mediático hostil, donde la exposición puede aumentar el sufrimiento emocional.

Tras la difusión del mensaje de Melanie Martínez, el silencio de Christian Domínguez ha llamado la atención. Hasta el momento, el cantante no ha emitido ninguna respuesta pública ni a las declaraciones de su ex pareja ni al testimonio de su hija. Esa ausencia de pronunciamiento ha generado interpretaciones diversas, entre ellas la posibilidad de que esté evaluando una reacción mediática o legal.