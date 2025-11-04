Toys “R” Us llegará a Perú: famosa juguetería estadounidense confirma su fecha oficial de apertura

La marca estadounidense abrirá su primer espacio en Perú a mitad de noviembre 2025. Foto: composición Infobae Perú/Toys "R" Us

El esperado arribo de Toys “R” Us a Perú ya tiene día y lugar confirmados, marcando un hito para el sector retail infantil del país. La icónica marca estadounidense, con más de 70 años en la industria del entretenimiento y los juguetes, prepara su ingreso oficial como parte de una renovada estrategia para conquistar mercados latinoamericanos.

Luego de su quiebra en el 2018 y posterior adquisición por WHP Global, la compañía ha retomado su expansión internacional. Hoy opera en más de 30 países y supera ventas anuales por encima de USD 2.000 millones, consolidando un renacimiento que ahora incluye su desembarco en territorio peruano.

Apertura en Perú y formato comercial

La compañía abrirá su primer espacio en Perú el sábado 15 de noviembre de 2025, desde las 11:00 horas, mediante un formato “shop-in-shop” dentro de Ripley en el Jockey Plaza. Este modelo permitirá integrar el universo Toys “R” Us dentro del retailer, acompañado de una plataforma digital adaptada al público local. Con ello, la empresa busca combinar venta física y online para generar experiencias más completas para las familias.

La llegada de la marca responde al crecimiento del mercado infantil y a la tendencia de incorporar experiencias interactivas en el comercio minorista. La apuesta incluye propuestas innovadoras y áreas temáticas diseñadas para potenciar el juego y la exploración, alineadas a las nuevas preferencias de consumo.

El Toys "R" Us estará dentro de Ripley de Jockey Plaza. Foto: FashionNetwork

Voces oficiales y expectativas

El vicepresidente ejecutivo de WHP Global, Jamie Uitdenhowen, destacó la relevancia de este lanzamiento para la región. “En estos mercados se valora profundamente la calidad, la innovación y los lazos familiares. Estamos encantados de llevar nuestra experiencia de compra única a las familias de la región, mientras seguimos celebrando la magia del juego”.

Desde Ripley también expresaron entusiasmo por la alianza. “Estamos emocionados de traer la magia de Toys “R” Us a Perú. Queremos que cada visita sea un momento único para las familias, donde padres e hijos disfruten juntos del juego y el descubrimiento de nuevos productos”, dijo Zina Aramburu, ejecutiva de la cadena.

Expansión simultánea en Chile

El crecimiento regional de la marca también incluye Chile, donde debutará el sábado 8 de noviembre de 2025 en Ripley del Parque Arauco Kennedy, seguido por una segunda apertura en Viña del Mar. La fórmula de integración en tiendas por departamento ha sido clave para su regreso al mercado global tras su crisis financiera, permitiendo llegar a nuevas audiencias con menor estructura operativa propia.

Con su llegada a Perú y Chile, Toys “R” Us fortalece su apuesta por Latinoamérica y busca posicionarse como referente en el segmento infantil. La marca combina venta tradicional, innovación digital y espacios dedicados a experiencias familiares, reforzando su objetivo de conectar con nuevas generaciones, manteniendo la esencia que la hizo mundialmente conocida.

Mientras tanto, en Chile, Toys "R" Us estará en Ripley del Parque Arauco Kennedy. Foto: FashionNetwork

¿Por qué Toys “R” Us es tan popular en Estados Unidos?

La popularidad de Toys “R” Us en Estados Unidos se cimentó en una combinación de visión comercial y timing histórico. Su fundador, Charles P. Lazarus, entendió que tras la Segunda Guerra Mundial la población infantil crecía y las familias estaban dispuestas a gastar en juguetes; en 1957 convirtió su tienda en un espacio dedicado únicamente a ellos, pasando de muebles infantiles a juguetes, una apuesta innovadora en ese momento.

El formato de “mega-tienda” que ofrece un surtido masivo de productos para niños fue otro factor clave: los consumidores encontraban en un solo lugar montones de opciones, algo poco habitual en aquel momento. Además, la marca logró posicionarse como destino obligado gracias a precios competitivos y una rotación rápida de juguetes populares, lo que reforzó su imagen de líder del juguete en varias generaciones de estadounidenses.