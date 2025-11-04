Perú

Paro de transportista en Puente Nuevo y Atocongo: pasajeros esperan varios minutos para poder abordar una unidad

Decenas de usuarios permanecieron en paraderos ante la disminución de unidades de transporte tras la paralización de choferes. Asimismo, reportan que el costo de pasaje se ha incrementado

Situación del transporte en Puente Nuevo: pasajeros esperan varios minutos en los paraderos| Latina NOticias

El paro de transportistas convocado hoy 4 de noviembre generó largas esperas y calles repletas de pasajeros en puntos críticos como Puente Nuevo y Atocongo, donde usuarios reportaron demoras de hasta una hora para conseguir movilidad, según registraron Latina Noticias y América Noticias.

En Puente Nuevo, se constató aglomeraciones y personas que corrían, se empujaban y esperaban en los paraderos desde primeras horas de la mañana. Miguel Samaniego, trabajador proveniente del Callao, narró ante el medio que esperó una hora sin poder tomar ninguna unidad, pese a que llegó a las cinco de la mañana y debía ingresar a trabajar antes de las seis.

“En el Callao estuvo normal, pero aquí es el problema: no hay ni un carro, ni colectivo. Los que pasan, pasan llenos”, explicó. Samaniego indicó que normalmente paga entre seis y siete soles por los dos vehículos que necesita, pero ahora debe pagar el doble.

PNP ayuda a madre con niño trasplantado a trasladarse a hospital para su cita | América TV

La mayoría de los vehículos circulan al máximo de su capacidad y los pasajeros deben decidir si esperan, abordan en condiciones precarias o buscan rutas alternativas.

Otra pasajera relató que debía llegar a Santa Anita y, aunque no llevaba mucho tiempo esperando, observó que las unidades disponibles recorrían llenas. Una madre detalló que necesitaba asistir con su hijo —paciente trasplantado— al Hospital del Niño San Borja para una prueba de nefrología con horario estricto.

“Tengo que llegar sí o sí porque son exámenes impostergables”, manifestó la madre, alertando sobre el riesgo de perder la cita que consiguió con antelación y precisó que le habían otorgado 30 minutos de tolerancia.

Minedu cambia postura en la madrugada y activa clases virtuales por paro de transporte en Lima

Situación en Atocongo

La situación en Atocongo resultó similar. Según lo reportado por América Noticias, miles de personas aguardaron la llegada de vehículos frente a la imposibilidad de trasladarse al centro y sur de la ciudad.

“Estoy aquí desde hace media hora y no pasaba ningún medio de transporte”. La concurrencia se intensificó desde las 6 de la mañana, hora para la cual los escolares y trabajadores acumulaban demoras notorias. Asimismo, la PNP ayudó a la progenitora a trasladarse.

El citado medio precisó que la mayoría de las unidades con recorrido hacia Villa El Salvador circularon llenas y los asientos disponibles desaparecieron en minutos.

El paro, impulsado por empresas y gremios de transporte, dividió sus acciones en dos principales métodos: el apagado de motores de las compañías que suspendieron operaciones y la realización de una llamada “marcha hombre-máquina”, modalidad que ya se había ejecutado en anteriores protestas del sector.

Paro de transportistas deja largas
Paro de transportistas deja largas filas y demoras para pasajeros en Puente Nuevo y Atocongo|Latina Noticias

En tanto, se observa la presencia policial en diversos puntos de Lima para que los usuarios puedan ser trasladados a su centro de labores. Cabe precisar que esta protesta se da inicio desde hace más de un año por la ola de delincuencia que existe en el país, siendo las principales víctimas de extorsiones los choferes y conductores.

En la víspera de la jornada, el Ministerio de Educación difundió un comunicado anunciando que algunas clases pasarían a la modalidad remota para reducir riesgos y complicaciones a los estudiantes, tanto en instituciones públicas como privadas. Esto luego de que más temprano hayan señalado que se serán presencial.

