Perú

Nueva ley ‘anti extorsión’ propone la incautación de cuentas bancarias y bienes sin necesidad de pruebas, advierte penalista

En conversación con Infobae Perú, el abogado penalista Carlos Caro indicó que la norma aprobada desde el Congreso comete “horrores legislativos” que afectan a cualquier ciudadano, incluso a personas inocentes

Guardar
En conversación con Infobae Perú,
En conversación con Infobae Perú, el abogado penalista Carlos Caro indicó que la norma aprobada desde el Congreso comete “horrores legislativos” que afectan a cualquier ciudadano, incluso a personas inocentes

La promulgación de una nueva ‘ley anti extorsión’ desde el Congreso ha generado un grave inconveniente que podría afectar directamente a las cuentas bancarias o a los bienes de los ciudadanos de todo el país.

En un intento de agilizar procesos penales, la norma dispone que se incauten cuentas bancarias, billeteras electrónicas y otros bienes vinculados a delitos como la extorsión y el sicariato, sin necesidad de pruebas ni apertura de proceso penal. La norma permite a las autoridades proceder basadas únicamente en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú).

En entrevista exclusiva con Infobae Perú, el abogado penalista Carlos Caro advirtió sobre los riesgos y vacíos de esta medida y señaló que la segunda disposición complementaria de la ley permite la extinción de dominio sobre bienes y cuentas con solo un reporte de la UIF-Perú, lo que habilita al fiscal a solicitar la incautación ante el Poder Judicial, sin requerir un proceso penal ni garantías.

En conversación con Infobae Perú,
En conversación con Infobae Perú, el abogado penalista Carlos Caro indicó que la norma aprobada desde el Congreso comete “horrores legislativos” que afectan a cualquier ciudadano, incluso a personas inocentes | Foto composición: Infobae Perú

El punto central de esta nueva forma de luchar contra el crimen es que la ley no genera un proceso exprés necesario para que los afectados puedan ejercer su defensa. “La medida tenía que estar sujeta a un proceso. No es que el juez automáticamente dice ‘fiscal, te creo’. Tiene que haber un proceso (...)”, afirmó el abogado. Insistió en que la ausencia de cualquier procedimiento permitiría que los bienes de cualquier ciudadano puedan incautarse exclusivamente con un informe de la UIF-Perú y sin oportunidad real de defensa.

En su análisis, Caro alertó sobre el peligro de abusos causados por potenciales “falsos positivos” en los informes de la UIF-Perú. Explicó que una persona cuya billetera digital fuese utilizada por delincuentes tras un robo podría perder sus activos sin vínculo alguno con el delito. “Lo que implica que tiene que haber un debido proceso, aunque sea un proceso simplificado, exprés, como lo quieras llamar, pero tiene que haber... Porque, de lo contrario, ¿cómo te defiendes?”, advirtió.

“El fiscal tiene que probar, no puede ir al tribunal a decirle: “Congele estos bienes”, sin una indagación mínima de que la cuenta es propiedad de tal persona que hubiera estado vinculado a un hecho delictivo potencialmente”, indicó.

En conversación con Infobae Perú,
En conversación con Infobae Perú, el abogado penalista Carlos Caro indicó que la norma aprobada desde el Congreso comete “horrores legislativos” que afectan a cualquier ciudadano, incluso a personas inocentes. Foto: Andina / Andina

Para el sector transporte y ciudadanía, la norma promete proteger a empresas y víctimas a través de la restitución de bienes y la creación de fondos de garantía. Sin embargo, la falta de regulación procesal adecuada puede afectar a personas inocentes y sobrecargar los tribunales con procesos adicionales difíciles de resolver. El propósito oficial es garantizar la continuidad y seguridad del servicio de transporte, pero la implementación actual podría tener consecuencias imprevistas si no se corrigen estos vacíos.

En la aplicación de la norma, la UIF-Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial cumplen roles fundamentales. La UIF-Perú genera las alertas, el Ministerio Público actúa sobre ellas y el Poder Judicial ejecuta las incautaciones y extinciones de dominio.

Se establece, además, la formación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), que coordinará acciones entre las distintas entidades involucradas. No obstante, la dependencia exclusiva de los reportes de la UIF-Perú y la ausencia de un trámite sumarísimo dejan abierta la posibilidad de graves afectaciones a derechos fundamentales.

Temas Relacionados

ExtorsiónSicariatoInseguridad CiudadanaCongresoperu-noticias

Más Noticias

CADE Ejecutivos 2025 EN VIVO: presidente José Jerí dio inicio al foro empresarial

Bajo el lema “Firmes en la acción, ¡por la patria!”, el foro empresarial más importante del Perú vuelve a la capital, reuniendo a líderes nacionales e internacionales para debatir sobre los desafíos del país en un contexto de elecciones y desconfianza institucional

CADE Ejecutivos 2025 EN VIVO:

Mario Hart juega ping pong y da concierto, pero guarda silencio por viaje de Korina Rivadeneira: “Se aceptan retadores serios”

Mientras Korina se aleja del país por motivos personales y de salud, el piloto sorprende al aparecer disfrutando de una tarde de ping pong sin mencionar a su esposa

Mario Hart juega ping pong

México rechaza ruptura diplomática con Perú y defiende asilo a Betssy Chávez: “Actuamos conforme al derecho internacional”

La Secretaría de Relaciones Exteriores respondió al Perú y aseguró que el asilo diplomático concedido a Betssy Chávez se hizo conforme a la Convención de Caracas de 1954 y no representa “un acto inamistoso”

México rechaza ruptura diplomática con

Korina Rivadeneira llegó a Venezuela tras dejar el Perú y vive emotivo reencuentro con su familia y amigos: “Después de 10 años”

En medio de rumores de crisis matrimonial, la exchica reality compartió su regreso al país llanero y un reencuentro familiar lleno de nostalgia y ternura

Korina Rivadeneira llegó a Venezuela

Perú gana el Campeonato Mundial de la Carne 2025 en Buenos Aires y se impone a potencias como Argentina, Brasil e Irlanda

Con más de 5 millones de bovinos y un estatus sanitario libre de fiebre aftosa, el país refuerza su reputación internacional en calidad y sostenibilidad

Perú gana el Campeonato Mundial
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú y México: los impasses

Perú y México: los impasses diplomáticos que marcaron sus relaciones desde la caída de Pedro Castillo

Funcionario de México defiende asilo a Betssy Chávez y dice que “la amistad con el pueblo peruano continúa”

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

Pedro Castillo intenta hacer un espectáculo sobre el asilo de Betssy Chávez, pero jueza lo detiene

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart juega ping pong

Mario Hart juega ping pong y da concierto, pero guarda silencio por viaje de Korina Rivadeneira: “Se aceptan retadores serios”

Korina Rivadeneira llegó a Venezuela tras dejar el Perú y vive emotivo reencuentro con su familia y amigos: “Después de 10 años”

¿Quién es Helen Ballón, actual pareja de Claudio Pizarro y madre de su bebé de siete meses?

Flor Polo se niega a responder sobre funciones de diputados y Gigi Mitre explota: “Necesitamos representantes con formación”

Gianella Ydoña revela que Josimar aún la busca: “Siempre me dice que soy su esposa”

DEPORTES

Fabio Gruber no sale de

Fabio Gruber no sale de su asombro por el ritmo creciente de su carrera que lo llevará a la selección peruana: “Es un regalo del cielo”

“Siempre me han subestimado”: Aldo Corzo reflexionó sobre la falta de confianza hacia su rendimiento en la selección peruana

Piero Quispe quedó dolido con Óscar Ibáñez por dejarlo fuera de la selección peruana: “Cuando vi la lista, había cinco jugadores sin continuidad”

Dónde ver Real Madrid vs Liverpool HOY: canal tv online del duelo en Anfield por Champions League 2025/2026

Pablo Bueno con Infobae Perú: la pasión alrededor de Los Chankas, por qué se fue de Sport Boys y la amistad con Williams Riveros