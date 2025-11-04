Perú

Ataque a balazos contra bus de la empresa ETUL4SA en Chorrillos antes del paro de transportistas

El vehículo de la línea E recibió varios disparos en pleno tránsito por Chorrillos, situación que agrava la tensión en el sector público por la falta de seguridad que reclaman

Guardar
Atacan a balazos a bus de ETUL4SA Ruta E en Chorrillos| Exitosa

Un bus de la empresa ETUL4SA fue blanco de un ataque a balazos mientras circulaba por el distrito de Chorrillos, a pocas horas del inicio del paro de transportistas convocado para este martes 4 de noviembre. Este nuevo ataque se suma a los pedidos de diversos gremios que han reportado semanas marcadas por actos de violencia y amenazas contra conductores.

Según describió Exitosa Noticias, el atentado se produjo mientras el vehículo circulaba con pasajeros dentro, específicamente en la avenida Guardia Civil, cerca del mercado Santa Rosa en la urbanización La Campiña. El bus, identificado con la ruta San Juan de Lurigancho – Chorrillos (línea E), recibió al menos tres impactos de bala, dos de los cuales quedaron marcados en el parabrisas a la altura del conductor.

Testigos indicaron que los disparos se dirigieron directamente hacia la cabina del chofer. Uno de los delegados del gremio de transportistas advirtió: “Mira, donde están los disparos, están justamente a la altura del pecho y la cabeza del conductor. Terrible”, indicó, pero hasta el momento no sabía si el chofer estaba herido.

Ataque a balazos contra bus
Ataque a balazos contra bus de transporte público en Chorrillos a horas del paro nacional de transportistas|La República/Roger García

RPP Noticias precisó que el hecho se registró cerca de las 20:30 horas, dejando la unidad con varias lunas laterales y el parabrisas destrozados. Imágenes difundidas por el medio mostraron cómo uno de los proyectiles rompió el vidrio lateral próximo a la puerta de acceso, también se observaron los orificios de bala justo frente al asiento del conductor.

Al momento del ataque, los pasajeros salieron en busca de refugio y el chofer optó por avanzar su ruta. Instantes después, personal de Serenazgo, la Policía Nacional del Perú (PNP) y militares del Ejército se aproximaron a la zona, hallando tres casquillos de arma de fuego. No se reportaron heridos ni víctimas mortales, aunque la preocupación entre los conductores y usuarios se hizo evidente.

Dirigentes del sector denunciaron la escasa presencia policial pese al estado de emergencia vigente en varias regiones de Lima y recordaron que, durante las últimas semanas, dos conductores del Callao habían perdido la vida en circunstancias similares. Este nuevo ataque ocurre en un clima de fuerte reclamo por parte de los gremios de transporte, que exigen al Gobierno peruano mayores garantías de seguridad.

Paro de transportistas hoy 4 de noviembre: esta es la situación de los pasajeros en el Callao (Créditos: Buenos días Perú)

Comunicado de la empresa

Horas antes del ataque, la empresa de transporte ETUL4 S.A. anunció mediante un comunicado que este martes 4 de noviembre suspenderá sus servicios por 24 horas. La medida se adopta en señal de duelo y solidaridad por los recientes atentados sufridos por algunos de sus conductores.

En la misiva, la empresa exige justicia y solicita la captura de los responsables de los ataques. Asimismo, demanda una pensión mensual y beneficios para las madres e hijos de los conductores que perdieron la vida a causa de la violencia ejercida por organizaciones criminales. Un acuerdo que habían tenido en una reunión con el Gobierno, pero aseguran que hasta el momento no se ha cumplido.

Hace días también se reportó otro ataque a balazos contra el transporte de la línea 52-T en el mismo distrito. La situación se registra en pleno estado de emergencia en Lima y Callao.

Temas Relacionados

paro de transportistasperu-noticiasChorrillosGuardia Civil

Más Noticias

Paro de transportistas EN VIVO: Situación del transporte en Lima, Callao y otros distritos por asesinatos y extorsiones a empresas

Empresas de transporte acatan medida de fuerza afectando el traslado de miles de usuarios que esperan sus unidades en los principales paraderos. Ministerio de Trabajo dio tolerancia de dos horas a trabajadores, mientras que clases en colegios y universidades son virtuales

Paro de transportistas EN VIVO:

Paro de transportistas hoy: situación en SJM, VES, VMT y otros distritos de Lima Sur

En el paradero final de la empresa Etupsa, chóferes de la Línea 73 harán un recorrido.

Paro de transportistas hoy: situación

Essalud anuncia reprogramación de citas ante paro de transportistas

La institución informó que se están implementando varias acciones de contingencia para asegurar la continuidad de la atención

Essalud anuncia reprogramación de citas

Hoy el PJ decide si ordena la ubicación y captura de Betssy Chávez tras recibir asilo de México

Sala Penal Especial también deberá definir si el juicio contra la expremier puede continuar o si se archiva provisionalmente

Hoy el PJ decide si

Queman llantas en la avenida Túpac Amaru para bloquear la vía: paro afecta a cientos de usuarios en Lima norte

Un grupo de supuestos transportistas intentó la mañana de este 4 de noviembre tomar la vía con la quema de llantas. El personal policial tuvo que intervenir

Queman llantas en la avenida
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hoy el PJ decide si

Hoy el PJ decide si ordena la ubicación y captura de Betssy Chávez tras recibir asilo de México

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

El plan que Betssy Chávez quiso ejecutar el 7 de diciembre del 2022 y concretó casi tres años después: pedir asilo a México para evadir la justicia

José Jerí prepara medidas extra al estado de emergencia y advierte a criminales: “Sabemos dónde están, viene el contraataque”

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

ENTRETENIMIENTO

Rosalía confiesa que Santa Rosa

Rosalía confiesa que Santa Rosa de Lima fue parte de su inspiración para su nuevo álbum ‘Lux’

Leslie Moscoso se quiebra al hablar del abuso que vivió su hija en manos de su expareja: “No me lo perdonaré jamás”

El Valor de la Verdad de Leslie Moscoso: la actriz cómica reveló los duros episodios de violencia que marcaron su vida amorosa

Christian Cueva habría regalado a Pamela Franco una pulsera de acero de menos de 90 soles por su aniversario y no de oro, según vendedora

Magaly Medina por declaraciones de Leslie Moscoso sobre Pedro Loli: “Típico de un maltratador psicológico”

DEPORTES

Alexi Gómez y Carlos Ascues

Alexi Gómez y Carlos Ascues reaparecieron en ‘pichanga’ del streamer Neutro tras ser despedidos de Alianza Universidad por indisciplina

Dónde ver PSG vs Bayern Múnich HOY: canal tv online del duelo en el Parque de Los Príncipes por Champions League 2025/2026

Dónde ver Real Madrid vs Liverpool HOY: canal tv online del duelo en Anfield por Champions League 2025/2026

A qué hora juega Real Madrid vs Liverpool HOY: partidazo en Anfield por fase de liga de la Champions League 2025/2026

Carlos Galván se planta en contra de Williams Riveros ante constantes comparaciones: “No es mejor que yo, sin duda”