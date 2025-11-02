Perú

Bus es baleado en Chorrillos: Hasta cinco veces dispararon en contra del chofer y pasajeros a bordo

No es la primera vez que la empresa Etusa recibe amenazas o que sus trabajadores sus víctimas de atentados de mafias dedicas a la extorsión

Guardar
Un bus de transporte público fue atacado en Chorrillos mientras rige el estado de emergencia en Lima y Callao. | Exitosa Noticias

El distrito de Chorrillos se convirtió otra vez en el escenario de un crimen a manos de extorsionadores. Un bus de transporte de la línea 52-T fue atacada a balazos la noche de este sábado 1 de noviembre, en pleno estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao.

El vehículo de la empresa Etusa —con pasajeros a bordo— fue interceptado en el cruce de la avenida Los Pinos con el jirón San Felipe. Allí, los criminales dispararon hasta en cinco oportunidades. El objetivo era el chofer, quien resultó con heridas leves.

Hasta el lugar de los hechos llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros del Serenazgo de la Municipalidad de Chorrillos para cercar la zona, además de interrogar sobre lo ocurrido a los testigos.

Vecinos alertaron a los medios de comunicación que no es la primera vez que ocurren este tipo de ataques contra empresas de transporte pública en dicha intercepción, por lo que claman por mayor presencia de las autoridades.

Tampoco es la primera vez que la compañía Etusa recibe amenazas o que sus trabajadores sus víctimas de atentados. El último caso ocurrió en San Juan de Lurigancho contra un bus de la línea 52-C.

Nuevo atentado contra el sector
Nuevo atentado contra el sector de transporte en pleno estado de emergencia. (Exitosa Noticias)

Paro de transportistas

El ataque ocurrido en Chorrillos refuerza el clima de tensión que se vive en Lima Metropolitana y Callao. Tras una serie de hechos similares, la preocupación se ha extendido entre los trabajadores del sector y las empresas de transporte público.

Ante esta situación, nuevas medidas de protesta cobran fuerza en la capital. Diversos gremios y compañías formales han optado por suspender sus operaciones temporalmente en un nuevo paro programado para este martes 4 de noviembre como respuesta a la persistente violencia y a la falta de soluciones concretas.

En las últimas semanas, los casos de extorsión y los atentados contra conductores, como el registrado en la empresa Etusa, han encendido las alarmas en el sector.

La aplicación del estado de emergencia no ha logrado frenar la escalada de ataques, lo que aumenta el malestar y la exigencia de acciones efectivas por parte de las autoridades.

El vocero de los transportistas formales y director de la Cámara Internacional de la Industria del TransporteMartín Ojeda. Según indicó, la medida responde al incumplimiento de acuerdos previos y al clima de inseguridad que persiste, a pesar de los compromisos asumidos en reuniones anteriores.

A este escenario se suma la postura de asociaciones como la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), cuyo presidente indicó que aún evalúan su adhesión a la paralización, reflejando la diversidad de opiniones y estrategias dentro del sector. Otras agrupaciones, como Asotrani y la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP), también presentan posiciones divididas frente al paro y sobre los avances en las acciones implementadas por el gobierno.

En este contexto, las demandas por mayor seguridad y cambios en la legislación vigente se tornan más apremiantes. Las estadísticas oficiales registran en los primeros quince días del actual gobierno 28 homicidios vinculados al entorno del transporte, un dato que revela la dimensión del desafío que enfrenta la ciudad.

Temas Relacionados

ChorrillosExtorsiónTransporte públicoEstado de emergenciaperu-noticias

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 EN VIVO: así marchan los equipos en el inicio de la fecha 2 del torneo nacional

Alianza Lima le ganó a Deportivo Wanka y sumó su segundo triunfo consecutivo. San Martín también celebró frente Rebaza Acosta en el Coliseo Miguel Grau. Entérate cómo marchan las ubicaciones

Tabla de posiciones de la

El Perú avanza en el camino de la correcta gestión del plástico

El país articula esfuerzos públicos, privados y académicos para implementar soluciones colaborativas que reduzcan la contaminación y optimicen el ciclo de vida del plástico

El Perú avanza en el

Mauricio Diez Canseco celebró Halloween con sus mellizos y conmueve a sus seguidores

El empresario festejó el primer Halloween de sus hijos Doménico y Valentina junto a su novia Aixa Sosa y compartió un emotivo mensaje de agradecimiento a Daylin Curbelo.

Mauricio Diez Canseco celebró Halloween

Nueva Esperanza, el cementerio más grande de América Latina que supera en tamaño al Vaticano

En Villa María del Triunfo, al sur de Lima, se extiende una necrópolis que alberga más de un millón de nichos y recibe a dos millones de visitantes cada Día de Todos los Santos

Nueva Esperanza, el cementerio más

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Se jugó el primer día de esta nueva jornada. Alianza Lima se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones

Resultados de la fecha 2
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimir Cerrón es inscrito como

Vladimir Cerrón es inscrito como precandidato presidencial de Perú Libre pese a estar prófugo

Tomás Gálvez remueve a la fiscal que descubrió el 85% de plagio en la tesis de Patricia Benavides

Carlos Espá, precandidato presidencial por SíCreo, propone crear ‘Super Ministerios’, pero no cerrarlos

Revelan que Dina Boluarte felicitó a José Jerí tras ser vacada: “Es tan demócrata”, dice su abogado

Viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, renuncia al Minsa ¿cuáles son los motivos?

ENTRETENIMIENTO

Carlos Galdós genera debate por

Carlos Galdós genera debate por negarse a comprar costoso disfraz de Halloween a sus hijos

Dua Lipa presume su dominio del español y emociona a sus seguidores con un gesto especial antes de su gira por Sudamérica

Ana Siucho vuelve a redes y lanza potente mensaje tras su separación de Edison Flores:“Mi nueva historia, me gusta más”

Estrella Torres se une a ‘Son del Duke’ tras renuncia de tres cantantes: “Ya estoy lista, ¿y ustedes?”

Paola Rubio se suma a sus excompañeros de ‘Son del Duke’ y renuncia: “Ya no se sentía como una familia”

DEPORTES

Resultados de la fecha 2

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Alianza Lima vs Wanka 3-0: resumen de la victoria ‘blanquiazul’ en la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Christofer Gonzales dice adiós a la Liga 1 2025: ‘Canchita’ sufrió una dura lesión que lo obligará a someterse a un tratamiento conservatorio

Nolberto Solano percibe con tardanza su salario en Pakistán tras la liberación de subvenciones por parte de la FIFA

Néstor Gorosito explica su insistencia en emplear la dupla Fernando Gaibor y Sergio Peña en Alianza Lima: “Tienen mucha clase”