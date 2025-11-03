Premier pedirá explicaciones a José Jerí por tener en su staff presidencial a Gina Gálvez, condenada a prisión por corrupción

Fuente: TV Perú

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, informó este lunes que pedirá explicaciones al mandatario interino José Jerí por la presencia de Gina Gálvez, funcionaria sentenciada a prisión por corrupción, en su entorno inmediato, tal como reveló Panorama.

“He tomado conocimiento, igual que todos ustedes, en los programas dominicales. Hemos tenido, hasta el momento, cuatro ceremonias, tanto en Palacio como fuera, y espero conversar con el señor presidente de ese punto en el transcurso del día”, declaró el jefe de Gabinete ante la prensa tras salir del Congreso.

“Tenemos una agenda muy recargada. En algún momento se conversará al respecto de esa persona (...), cuál es la situación y cuál es la actitud que debe asumir tanto Palacio como la PCM. En este momento no hay todavía certidumbre de (...) cuál es el rol que supuestamente podría tener esta persona en Palacio o en cualquier otro sitio del Estado”, afirmó.

Álvarez precisó que, “si es cierto” la allegada de Jerí “ha sido materia de una resolución judicial, las resoluciones judiciales se deben acatar en toda su integridad”.

El presidente de transición, José Jerí, saluda a los altos mandos militares y policiales tras su discurso por la unidad nacional y la seguridad.

Panorama expuso en la víspera que Gálvez recibió una condena en primera instancia a cuatro años de prisión por negociación incompatible y aprovechamiento indebido de cargo, permanece en el entorno cercano de Jerí, tiene acceso privilegiado y asiste al mandatario en actividades oficiales y desplazamientos.

El programa indicó que, pese a la sentencia, la funcionaria mantiene labores en la Comisión de Descentralización del Congreso y que realizó visitas recientes a Palacio. Los documentos consultados evidencian que la condena, emitida hace cinco meses, se debió a la contratación de personas allegadas en el Gobierno Regional de Áncash sin proceso de selección.

En una comunicación enviada al dominical, el despacho de Jerí confirmó la condena que afronta Gálvez, aunque indicó que se trata de un “tema que involucra directamente a ella”, pese a la “amistad personal” con el presidente.

“Los procesos que tiene la señora son de materia estrictamente judicial, por lo cual, Palacio de Gobierno no puede dar una opinión al respecto”, se lee en las respuestas remitidas.

Ante la consulta sobre la presencia de Gálvez junto al jefe de Estado, la oficina resaltó que la funcionaria “tiene un vínculo de confraternidad con el mandatario y en algunas ocasiones fue invitada por él mismo a alguna actividad, sin que esto signifique un vínculo laboral” con el Ejecutivo.

El presidente de transición, José Jerí, saluda a los altos mandos militares y policiales tras su discurso por la unidad nacional y la seguridad.

“La señora Gálvez acudió a invitaciones formuladas por la Presidencia del Consejo de Ministros, ya que forma parte del equipo de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, como asesora”, agregó.

Jerí se ha abanderado la lucha contra la criminalidad desde el inicio de su gestión y anunció la declaración de un estado de emergencia en la capital y en Callao por 30 días, bajo la consigna de que “las guerras se ganan con acciones y no con palabras”.

Según el decreto publicado en el diario oficial El Peruano, durante la vigencia de esta medida se suspenden derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, en un contexto donde surgen protestas contra el Gobierno y el Congreso por diversos motivos, incluida la inseguridad.