PNP detiene a extorsionadores de Los Malditos de Gambetta que atacaron a empresa de transporte en Ventanilla

La Policía Nacional del Perú detuvo a dos presuntos miembros de Los Malditos de Gambetta tras el ataque armado a HRE Express en Ventanilla.

La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó la detención de dos presuntos miembros de la banda criminal Los Malditos de Gambetta, acusados de atacar con arma de fuego la sede de la empresa de transportes HRE Express en el distrito de Ventanilla, región Callao.

Las detenciones ocurrieron el domingo 2 de noviembre, tras un operativo policial desplegado como parte de las acciones por el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao.

Según reportó la Policía Nacional, los arrestados estarían implicados de manera directa en el atentado perpetrado contra dicha empresa.

Un conductor de autobús observa a dos soldados que montan guardia en una parada de autobús en Lima, Perú, el miércoles 22 de octubre de 2025, después de que el presidente José Jerí declarara el estado de emergencia debido a la inseguridad. (AP Foto/Martín Mejía)

“Tras efectuar un operativo policial en Ventanilla, agentes del Depincri capturaron a dos presuntos integrantes de la banda criminal Los Malditos de Gambetta, quienes estarían implicados en un atentado con arma de fuego contra una empresa de transportes. Durante la intervención se halló una motocicleta inmersa en el ataque y comprobantes de pagos vinculados", informó en una publicación en X.

De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad y difundidas por TV Perú, se registró cómo dos individuos se acercaron en motocicleta a la empresa, dispararon contra el portón principal y abandonaron una hoja con una amenaza.

La evidencia audiovisual permitió identificar los pasos de los autores materiales poco después de cometido el hecho. En el marco del operativo, los agentes de la PNP incautaron una motocicleta relacionada con el ataque, además de comprobantes de pagos, los cuales, según la versión policial, guardan vínculo con el intento de extorsión dirigido a la empresa afectada.

La gente reacciona mientras viaja en un autobús mientras las empresas de transporte público realizan una huelga para exigir más medidas contra el aumento de la delincuencia y la extorsión, en Lima, Perú, el 10 de octubre de 2024. REUTERS/Gerardo Marin

Estado de emergencia

La PNP, a través de su Departamento de Investigación Criminal (Depincri), movilizó recursos y personal especializado en Ventanilla como parte de las medidas extraordinarias implementadas durante el actual estado de emergencia.

El Comando Policial destacó que las acciones permitieron actuar de forma rápida para ubicar y retener a los dos sujetos, a quienes se investiga por presunta participación en el delito de extorsión agravada con el empleo de armas de fuego.

TV Perú reportó que las operaciones forman parte de la estrategia de contención de delitos graves y respuesta ante amenazas directas a empresas del sector transporte en el Callao.

Frente a la escalada de casos de extorsión y homicidios, el Ministerio del Interior (Mininter) anunció la implementación de una división especializada contra las extorsiones dentro de la policía.

El ministro del Interior anuncia la creación de una unidad especializada contra la extorsión. | TV Perú Noticias

En conferencia de prensa, el ministro Vicente Tiburcio afirmó que esta nueva unidad será uno de los “bastiones contra la extorsión” y estará compuesta por personal con formación específica en investigación criminal y recursos de inteligencia.

El anuncio se realizó en respuesta al incremento de delitos violentos, detallando que los homicidios aumentaron un 3 % respecto a 2024, al registrarse 2.118 casos a nivel nacional.

En el marco de los cambios estructurales, la nueva división estará liderada por el coronel Víctor Revoredo Farfán, quien cuenta con un historial relevante en investigación policial, según destacó el titular del Mininter.

Nuevo atentado contra el sector de transporte en pleno estado de emergencia. (Exitosa Noticias)

Durante la intervención desarrollada por la PNP, se logró decomisar una motocicleta utilizada en el atentado y comprobantes de pagos relacionados con actos de extorsión. La documentación aportada servirá como parte de la evidencia en la investigación que desarrolla el Depincri.

Portavoces de la policía informaron que la acción de la PNP forma parte de la estrategia nacional para contrarrestar la criminalidad organizada, concentrando recursos en los distritos con mayor riesgo y fortaleciendo la respuesta institucional mediante nuevas unidades especializadas.