Asmir Young y Jota Gallardo emiten comunicados por separado tras incidente en Miraflores

Los artistas peruanos emitieron comunicados oficiales para aclarar rumores y pedir respeto a su privacidad, luego de que su presencia en la comisaría generara un intenso debate en redes y medios de espectáculos (Instagram)

El último fin de semana, las cámaras de un programa de espectáculos captaron a la cantante Asmir Young y a su pareja, Jota Gallardo, dentro de una comisaría en Miraflores. El hecho generó rumores sobre un presunto altercado que habría ocurrido entre ambos.

Luego de difundirse las imágenes y suscitar comentarios en redes, los involucrados decidieron pronunciarse por separado. Young publicó un mensaje apelando a su bienestar emocional y a la reserva del caso, mientras Gallardo negó las versiones difundidas, afirmando que la situación fue aclarada por las autoridades. Ambos solicitaron respeto y aseguraron que continuarán con sus actividades personales y profesionales con normalidad.

Asmir Young pide respeto y anuncia pausa temporal

Luego de su aparición en la comisaría, Asmir Young se pronunció con serenidad. Pidió no convertir su caso en espectáculo y afirmó que priorizará su bienestar antes de volver a la escena pública. (Instagram)

La exintegrante de Son Tentación recurrió a un comunicado oficial para referirse al incidente ocurrido durante el fin de semana. En el texto, la artista agradeció las muestras de apoyo recibidas y evitó entrar en detalles sobre lo ocurrido.

“Deseo agradecer sinceramente a todos aquellos que expresaron su preocupación por mí. No brindaré más declaraciones ni trataré este asunto como un tema mediático, ya que deseo enfocarme en cuidar mi salud emocional”, se lee en su mensaje.

La cantante también señaló que las autoridades realizaron las diligencias necesarias y que, por el momento, tomará algunos días de descanso. “Por ahora, me tomaré unos días de descanso para dar vuelta a esta página. Continuaré enfocada y trabajando en mis proyectos con la misma responsabilidad y ganas de siempre”, concluyó.

El comunicado generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la madurez de su pronunciamiento y le enviaron mensajes de respaldo. En redes sociales, figuras del medio musical también expresaron solidaridad, recordando la trayectoria de la intérprete dentro del circuito salsero y su proyección como artista independiente.

Jota Gallardo responde y desmiente versiones

El músico Jota Gallardo publicó su propio comunicado desmintiendo la información que circuló sobre él. “Nada ocurrió como se dijo”, escribió, insistiendo en que el caso fue aclarado oficialmente. (Instagram)

Por su parte, Jota Gallardo, pareja de la cantante, también se pronunció mediante un comunicado en el que negó las versiones difundidas en algunos medios y programas de espectáculos. Según su declaración, los hechos no ocurrieron de la forma en que fueron presentados.

“Hoy se han difundido versiones falsas e informaciones incorrectas sobre mi persona. El caso al que se hace referencia fue investigado por las autoridades y resuelto en menos de veinticuatro horas, determinando que no existía delito ni antecedentes previos de ningún tipo”, escribió el músico y productor.

Gallardo agradeció el apoyo recibido y manifestó su incomodidad ante lo que considera un mal manejo de la información. “Agradezco a quienes me han mostrado respeto y apoyo en este proceso”, puntualizó en su mensaje.

Su pronunciamiento buscó desmentir las interpretaciones que surgieron tras la emisión televisiva. Aunque evitó mencionar directamente a su pareja, su tono apeló a la tranquilidad y al cierre del tema, insistiendo en que la situación fue aclarada por las instancias correspondientes.

El comunicado de Gallardo se difundió pocas horas después del de Young, lo que evidenció la intención de ambos por zanjar el episodio sin prolongar el ruido mediático.

Una noche que se volvió mediática

Las imágenes de la pareja en una dependencia policial circularon rápidamente, convirtiendo un hecho privado en tema nacional. Horas después, ambos difundieron comunicados para detener los rumores. (Instagram)

El episodio que llevó a Asmir Young y Jota Gallardo a la comisaría de Miraflores se volvió noticia luego de ser difundido en un programa de entretenimiento. En las imágenes, ambos aparecían caminando por el interior de la dependencia policial, lo que desató una ola de especulaciones.

El informe televisivo indicó que la pareja habría protagonizado una discusión previa, aunque los detalles nunca fueron confirmados oficialmente. Horas después, los comunicados de los involucrados intentaron contrarrestar el impacto mediático generado por el material emitido.

Desde la difusión del caso, el tema ocupó espacio en redes sociales, donde abundaron comentarios y teorías sobre lo ocurrido. Algunos usuarios defendieron la privacidad de la pareja, mientras otros exigieron una aclaración pública. La respuesta llegó en forma de mensajes formales y medidos, sin alusiones personales ni referencias cruzadas.

En paralelo, distintos especialistas en comunicación y comportamiento público destacaron la importancia de las estrategias adoptadas por ambos artistas, señalando que el manejo prudente de sus declaraciones contribuyó a contener mayores daños en su reputación.