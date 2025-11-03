Perú

El ‘complot monárquico’ que indignó a Simón Bolívar y llevó a la caída del primer presidente de Perú

Las negociaciones secretas de Riva - Agüero con el Virrey La Serna para un “Reino del Perú” independiente, pero con corona española, provocaron la ira de Bolívar, quien ordenó su arresto y el exilio forzoso a Ecuador en un episodio crucial en la lucha por la Independencia

Guardar
Mientras el país se desmoronaba,
Mientras el país se desmoronaba, Riva-Agüero envió cartas al virrey La Serna proponiendo una monarquía peruana con sangre real europea, una audaz maniobra entre el ideal y la traición (Instituto Riva Agüero - PUCP / Ricardo Acevedo Bernal)

La historia de la independencia del Perú no es un relato lineal de unidad patriota, sino un complejo entramado de pugnas políticas, ambiciones personales y visiones contrapuestas sobre el futuro de la nación.

En el ojo de este huracán se encontró José de la Riva-Agüero y Sánchez-Boquete, una figura controvertida y el primer ciudadano en ostentar el título de Presidente de la República del Perú. Su gobierno, breve y asediado por las fuerzas realistas y la anarquía interna, culminó en un acto de desesperación política que selló su destino y lo enfrentó directamente con el hombre del momento: Simón Bolívar.

Hacia 1823, la causa independentista en el Perú pendía de un hilo. Lima, la capital virreinal, había sido capturada y recapturada por los realistas. El ejército patriota sufría derrotas humillantes, como el fracaso de la Primera Campaña de Intermedios, de la cual Riva-Agüero fue culpado por el Congreso. El gobierno, acorralado y sin recursos, se había trasladado al Real Felipe del Callao y luego a Trujillo.

En este ambiente de caos y desmoralización, el Congreso peruano, ansioso por una solución, puso sus esperanzas en Simón Bolívar, quien se encontraba en Guayaquil. Riva-Agüero, por su parte, recelaba de la intervención colombiana y temía que la “ayuda” de Bolívar terminara en la subordinación del Perú a la Gran Colombia, como él creía que había ocurrido en Quito y Guayaquil. Consideraba que la independencia debía ser “peruanizada”, es decir, lograda con fuerzas y liderazgo local.

La propuesta secreta: un reino con príncipe español

La caída de Riva-Agüero fue
La caída de Riva-Agüero fue tan abrupta como su ascenso. De presidente a prisionero, fue llevado al destierro con grilletes, mientras Bolívar consolidaba su dominio en el Perú. (FMurillo)

Frustrado por los fracasos militares, la falta de apoyo interno y el temor a la influencia bolivariana, Riva-Agüero optó por una vía arriesgada y secreta: la negociación directa con el enemigo, el virrey La Serna, que mantenía su cuartel general en Cusco.

La propuesta de Riva-Agüero no era un retorno a la colonia, sino una solución intermedia que ya San Martín había explorado en su momento: establecer un Reino del Perú independiente de España, pero que colocara en el trono a un príncipe de la Casa de Borbón. Esta fórmula buscaba apaciguar a la élite aristocrática limeña, que temía una revolución social radical, y mantener la estructura social existente, garantizando la estabilidad a través de una monarquía constitucional.

A través de una correspondencia clandestina, Riva-Agüero y La Serna intercambiaron misivas. Riva-Agüero argumentaba que esta era la mejor salida para evitar más derramamiento de sangre y consolidar una paz duradera. Desde la perspectiva del virrey, la propuesta podía ser una forma de mantener lazos con la metrópoli o, al menos, sembrar discordia en las filas patriotas.

La intercepción y la ira de Bolívar

Las comunicaciones secretas, sin embargo, no pasaron desapercibidas. Enterado de las intrigas, Simón Bolívar, quien ya había sido investido por el Congreso con poderes militares supremos para salvar la revolución, vio en las acciones de Riva-Agüero un acto de alta traición y un intento de sabotear la causa continental de la independencia.

Bolívar, con su visión republicana y panamericana, no podía tolerar un “reino” ni mucho menos uno vinculado a España. La situación se volvió insostenible. El Congreso, que ya había destituido a Riva-Agüero del mando supremo en junio de 1823 (mientras este se mantenía en rebeldía en Trujillo, desconociendo la autoridad del Congreso y la llegada de Sucre), se alineó con el Libertador.

Arresto, grilletes y destierro

El hallazgo de las negociaciones
El hallazgo de las negociaciones secretas desató la furia de Bolívar, quien veía en Riva-Agüero no solo a un opositor político, sino a un enemigo del proyecto continental. (BNP)

La orden fue clara: apresar a Riva-Agüero. La tarea recayó en el coronel Antonio Gutiérrez de la Fuente. El 25 de noviembre de 1823, Gutiérrez de la Fuente capturó a Riva-Agüero en Trujillo.

El trato al depuesto presidente fue severo, reflejando la gravedad con que Bolívar y sus partidarios percibieron su traición. A Riva-Agüero no solo se le arrestó, sino que, como un criminal común, le fueron colocados grillos en los pies. El castigo físico y la humillación pública buscaban ser ejemplares.

Aunque circularon órdenes de fusilarlo a él y a sus partidarios, Gutiérrez de la Fuente no las cumplió, optando por una medida menos extrema pero igualmente definitiva. Riva-Agüero fue desterrado del Perú. Su destino inicial fue Guayaquil, en el actual Ecuador, que para entonces formaba parte de la Gran Colombia. Desde allí, continuaría su exilio hacia Europa, donde pasaría varios años antes de regresar al Perú.

¿Traición o un patriotismo mal entendido?

Este episodio selló el destino político de Riva-Agüero, quien en sus memorias escritas en el exilio (bajo el seudónimo de “Pruvonena”) tildaría a Bolívar de déspota y ambicioso.

Para sus defensores, Riva-Agüero fue un patriota que buscó una independencia “peruana” y receló justificadamente de las ambiciones de los libertadores foráneos. Para sus detractores, fue un conspirador y un traidor que, en el momento más crítico, estuvo dispuesto a negociar con el enemigo por intereses personales o de clase.

Lo innegable es que la purga de Riva-Agüero despejó el camino para que Simón Bolívar asumiera el control total de la situación militar y política del Perú, culminando en las decisivas batallas de Junín y Ayacucho, que sellarían la independencia definitiva de la América del Sur continental. La historia, en ocasiones, es escrita con grillos, destierros y visiones contrapuestas de lo que significa la libertad.

Temas Relacionados

Simón BolívarIndependencia del Perúperu-historiasperu-noticiasJosé de la Riva-Agüero

Más Noticias

Colapso parcial de la torre de la iglesia San Ignacio de Loyola dejó un fallecido y viviendas dañadas en la ciudad de Junín

Una de las torres del templo, joya del barroco andino en Junín, se desplomó de madrugada. Los escombros cayeron sobre tres viviendas y provocaron la muerte de un vecino, mientras autoridades declaran la zona en emergencia

Colapso parcial de la torre

El factor Betssy Chávez: Perú rompe relaciones diplomáticas con México, ¿qué está en juego y cuánto pesa el comercio entre ambos países?

La alianza Perú-México es considerada una de las más fuertes de la región, con un intercambio comercial que superó los 2.500 millones de dólares solo en 2024

El factor Betssy Chávez: Perú

José Jerí confirma ruptura de relaciones diplomáticas con México: las veces en las que AMLO y Claudia Sheinbaum intervinieron en la política peruana

Presidencia del Perú ratificó decisión anunciada por el canciller Hugo de Zela, en un contexto marcado por constantes manifestaciones de apoyo de líderes mexicanos a Pedro Castillo, procesado por el intento fallido de golpe de Estado

José Jerí confirma ruptura de

El precio de la gasolina en Lima hoy lunes 3 de noviembre

Además del valor promedio de los combustibles en la capital peruana, revisa los costos más bajos

El precio de la gasolina

Rafael López Aliaga sobre su presencia en CADE 2025: “No me corro de ningún foro, no digo que son pitucos elitistas”

El líder de Renovación Popular estará acompañado de Mario Vizcarra y Alfonso López Chau. Otros precandidatos presidenciales descartaron su participación

Rafael López Aliaga sobre su
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí confirma ruptura de

José Jerí confirma ruptura de relaciones diplomáticas con México: las veces en las que AMLO y Claudia Sheinbaum intervinieron en la política peruana

Rafael López Aliaga sobre su presencia en CADE 2025: “No me corro de ningún foro, no digo que son pitucos elitistas”

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

Abogado de Betssy Chávez asegura que no sabe si fue asilada por México, pero saluda decisión: “Es su derecho”

Betssy Chávez asilada por México: canciller peruano confirmó que se le otorgó refugio a expremier de golpista Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Claudio Pizarro sería papá otra

Claudio Pizarro sería papá otra vez tras la separación de Karla Salcedo: así lo anunció  Magaly TV La Firme

Crhiss Vanger habría registrado una dirección falsa en Reniec: sigue sin responder por denuncias de estafa

Quién es Crhiss Vanger: el tiktoker peruano acusado de estafar a más de 160 personas por más de un millón de soles

Leslie Moscoso revela fuerte episodio de violencia que vivió con Pedro Loli: “Vivía enferma de los nervios”

Leslie Moscoso revela que sufrió bullying en TV y como Mariella Zanetti y Tula Rodríguez le hicieron pagar ‘derecho de piso’

DEPORTES

Catherine Flood deja una excelente

Catherine Flood deja una excelente imagen de ímpetu en el arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Solo quiero ganar para Universitario”

Jefferson Farfán, Luis Advíncula y Roberto Guizasola pasaron tremendo susto en pleno programa: hincha hizo explotar una bombarda

Alex Valera se marca un propósito personal: “Mi sueño sería retirarme en Universitario y pasar a ‘Lolo’ Fernández”

Programación de la fecha 3 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

“Con Juan Reynoso clasificábamos al Mundial 2026″, la tajante opinión de Miguel Trauco sobre el desenlace de la selección peruana en las Eliminatorias