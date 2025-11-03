Perú

Ejecutivo podría plantear demandas de inconstitucionalidad contra las leyes del Congreso que afecten al presupuesto

El titular de la PCM afirmó que el Parlamento está cayendo en el “clientelismo”. Según el ministro, al interior del Ejecutivo no hay una opinión formada sobre la ampliación del Reinfo

Ejecutivo evalúa demandas de inconstitucionalidad contra leyes que afecten a la economía, afirma el ministro Ernesto Álvarez. (Video: Panorama)

El titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, indicó que el Ejecutivo podría plantear una demanda de inconstitucionalidad contra leyes promulgadas por el Congreso y que ponen en riesgo la economía del Perú, además de la lucha contra la criminalidad en el país.

Durante una entrevista con Panorama, Álvarez criticó al Poder Legislativo y afirmó que “la óptica individual del parlamentario tiene que ceder a una visión nacional, pero que actualmente ha caído en un clientelismo que ha generado que varias normas afecten a la estabilidad económica del Perú.

En ese sentido, el premier afirmó que “tenemos la posibilidad de que como Ejecutivo podamos presentar una demanda de inconstitucionalidad en aquellos casos donde se agravia seriamente la posibilidad de mantener el equilibrio presupuestal, que es el mandato constitucional”.

Ernesto Álvarez solicita al Congreso
Ernesto Álvarez solicita al Congreso poderes especiales para luchar contra el crimen: “El país exige respuestas firmes e integrales”

Álvarez aseguró que se dará ese paso y que tanto el Consejo de Ministros como el presidente José Jerí tienen la intención de ir por esa ruta para asegurar el presupuesto del Estado.

Durante su intervención también sostuvo que el Congreso necesita de un Senado. Sin embargo, ya se han indicado que la bicameralidad que será implementada a partir del año 2026 -con un Senado de 60 personas- tendrá el poder de modificar las normas aprobadas por los diputados sin necesidad de retornarla a la cámara baja, por lo que se convertirá en una suerte de “super Senado” cuyos integrantes serán de los mismos partidos que votaron a favor de las normas que ponen en riesgo el presupuesto de la República.

Ampliación del Reinfo

El ministro Álvarez también se pronunció sobre las posibilidades de que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) sea ampliado nuevamente por decisión del Congreso e indicó que el Ejecutivo aún no se ha formado una opinión respecto a este tema.

“Eso todavía no ha sido decidido en Consejo de Ministros y el Presidente (José Jerí) se ha cuidado muchísimo de sugerirnos o inclusive de manifestar su propia posición. Nosotros esperamos lo que resuelva el Congreso y sobre lo que resuelva vamos a tomar ya una posición”, aseguró a Panorama.

Diana Gonzáles rechaza nueva prórroga
Diana Gonzáles rechaza nueva prórroga del Reinfo y exige acción firme del Ejecutivo contra la minería ilegal. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Congresista Diana Gonzáles rechaza posible prórroga del Reinfo

Al interior del Congreso, la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana Gonzáles expresó su rechazo a la propuesta de algunos parlamentarios que buscan una nueva prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo plazo original vence este 31 de diciembre.

La parlamentaria de Avanza País sostuvo que prolongar el Reinfo sería un retroceso en la lucha contra la minería ilegal y advirtió que el Congreso no debería priorizar esta medida sobre la aprobación de la Ley Mape, orientada a la regulación de la pequeña minería y minería artesanal.

“Se está abriendo el debate para que los sectores involucrados puedan dar su punto de vista. Lo que deberíamos estar discutiendo es la Ley Mape y no la prórroga del Reinfo, pero como indicó el presidente (de la comisión) el plazo de 45 días es muy corto para debatir la Ley Mape, lamentablemente la comisión ha perdido 60 días y actualmente ha quedado abierto el debate para la ampliación del Reinfo”, afirmó Gonzáles para RPP.

