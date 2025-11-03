Perú

Colapso parcial de la torre de la iglesia San Ignacio de Loyola dejó un fallecido y viviendas dañadas en la ciudad de Junín

Una de las torres del templo, joya del barroco andino en Junín, se desplomó de madrugada. Los escombros cayeron sobre tres viviendas y provocaron la muerte de un vecino, mientras autoridades declaran la zona en emergencia

Tragedia patrimonial en Junín: se desploma torre del templo San Ignacio de Loyola y causa la muerte de un vecino. (Facebook: Pepe Ponce)

Un ruido seco sorprendió a los vecinos de la ciudad de Junín durante la madrugada. La torre principal de la iglesia San Ignacio de Loyola colapsó de manera parcial y provocó un desplazamiento de escombros que afectó la vía pública y varias viviendas del entorno. El incidente llamó la atención de quienes viven cerca del templo y generó preocupación por el estado de la estructura histórica.

Residentes registraron un video que mostró la primera imagen del derrumbe. En la grabación se aprecia polvo en suspensión y parte de la torre desmoronada sobre techos contiguos. Serenazgo llegó poco después y acordonó la zona para impedir que personas se acercaran a sectores donde aún quedaban restos inestables.

La magnitud del daño se confirmó con rapidez. Entre las viviendas afectadas se encontraba la de un vecino que no logró ponerse a salvo durante el colapso.

Detalles del templo y antecedentes de daño estructural

La torre principal de la iglesia San Ignacio de Loyola colapsó parcialmente. (Ulcumaino Produccion)

El templo se ubica frente a la plaza principal de la ciudad y forma parte del patrimonio histórico local. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín indicó que la construcción original data de aproximadamente 1640 y conserva elementos del barroco andino. Sus muros de adobe y piedra, además de su retablo interior, representan un valor reconocido para la región. Durante décadas, el inmueble fue punto central de celebraciones religiosas y prácticas tradicionales que forman parte de la identidad local.

Autoridades municipales precisaron que la estructura se encontraba en situación de emergencia desde meses anteriores. El regidor Vicente Quispe informó que existían reportes de fisuras en torres y muros, asociadas al paso del tiempo y a problemas de humedad. La declaratoria buscaba activar medidas de protección, aunque los daños avanzaron más rápido de lo previsto.

Víctima hallada entre los escombros

Personal municipal y serenazgo retiró bloques de adobe y piedra que cayeron sobre tres viviendas colindantes. Durante esa labor, la Policía confirmó el hallazgo de Víctor Josué Alderete Izarraguirre, de 55 años, cuyo cuerpo se ubicó entre los restos de su propia casa, situada junto al templo. Según las primeras diligencias, el hombre descansaba en el inmueble en el momento del colapso.

La información incluida en los reportes oficiales detalló: “Una persona identificada como Víctor Josué Alderete Izarraguirre, de cincuenta y cinco años, fue hallada sin vida entre los escombros de su casa, ubicada junto a la iglesia San Ignacio de Loyola”. El informe preliminar del Ministerio Público indicó que la víctima falleció por asfixia tras quedar atrapada bajo elementos de la torre que ingresaron al interior del inmueble.

Otra parte del reporte señaló: “El cuerpo fue encontrado mientras el personal municipal y de serenazgo retiraba los restos de la torre que colapsó durante la madrugada”. Además, dos viviendas quedaron inhabitables y sus familias fueron trasladadas de manera temporal por personal de Defensa Civil. El mismo reporte indicó: “Estas dos familias están siendo trasladadas por Defensa Civil a un lugar más seguro para que puedan pasar la noche”.

Evaluaciones estructurales y acciones inmediatas

Colapso parcial de la torre de la iglesia San Ignacio de Loyola dejó un fallecido y viviendas dañadas en la ciudad de Junín

Defensa Civil declaró en emergencia las viviendas comprometidas y coordinó la reubicación temporal de las familias afectadas. Técnicos inspeccionaron las zonas donde cayeron los restos de la torre y detectaron daños severos que impiden el retorno de los vecinos a esos inmuebles.

Los reportes oficiales añadieron: También se va a solicitar la intervención de especialistas para evaluar los daños estructurales y determinar acciones para conservar el patrimonio histórico construido en el año 1640”. Las tareas de retiro de escombros continuaron mientras el municipio restringía el tránsito en las calles próximas al templo.

Hasta el cierre de la información disponible, autoridades locales indicaron que no existían otros heridos. Equipos municipales y de cultura mantienen vigilancia permanente en el perímetro para revisar el estado del resto de la estructura.

