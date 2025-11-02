Perú

Minedu destina más de S/ 175 millones para incremento salarial de 400 mil docentes en todo el país

La transferencia beneficiará a maestros de educación básica y técnico-productiva, garantizando el pago oportuno en 2025

El Ministerio de Educación (Minedu) autorizó la transferencia de más de S/ 175 millones a gobiernos regionales, el Ministerio de Defensa (Mindef) y el Ministerio del Interior (Minter) con el objetivo de financiar el incremento de remuneraciones docentes.

La medida, formalizada a través del Decreto Supremo N.º 229-2025-EF, permitirá mejorar los ingresos de más de 419 000 maestros nombrados y contratados de educación básica y técnico-productiva en todo el país.

Según información del Minedu, el monto transferido está destinado a complementar el financiamiento del primer tramo de incremento de la Remuneración Integra Mensual (RIM) y a cubrir asignaciones por jornadas de trabajo adicionales en cargos directivos, jerárquicos y de especialistas.

De esta forma se busca asegurar el pago correspondiente a docentes que desempeñan funciones de mayor responsabilidad, sin afectar el presupuesto global del sector.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, afirmó que “con esta medida, se garantiza el pago oportuno de la remuneración docente y se reafirma el compromiso estatal con el reconocimiento de la labor del maestro y el fortalecimiento de la Carrera Pública Magisterial”.

Los fondos serán distribuidos entre gobiernos regionales y los sectores de Defensa e Interior para llegar a todas las jurisdicciones en las que se requiera el refuerzo presupuestal.

Nuevos pisos salariales y marcos legales

De acuerdo con la reciente actualización, desde marzo el piso salarial docente se elevó de S/ 3 100 a S/ 3 300 para la jornada regular.

Aquellos con jornada de 30 horas perciben remuneraciones que van de S/ 3 300 a S/ 6 931, mientras que quienes trabajan 40 horas se ubican entre S/ 4 400 y S/ 9 241, en función de la escala magisterial.

Estas cifras forman parte del esfuerzo por fortalecer la Carrera Pública Magisterial y brindar mejores condiciones salariales a quienes cumplen un rol clave en la sociedad.

El Decreto Supremo N.º 229-2025-EF establece que la transferencia se realiza bajo el marco de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 y no implica nuevos recursos para el Tesoro Público, asegurando una ejecución con cargo al presupuesto institucional del Minedu.

Aumento aprobado en el Congreso

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso aprobó un dictamen que propone el incremento gradual y sostenible de la Remuneración Integra Mensual (RIM) para los maestros del sector público peruano.

La iniciativa, de origen multipartidario y respaldada principalmente por el congresista Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre), plantea que la RIM pase de los actuales S/110,02 a S/120 en 2026, S/140 en 2027 y S/150 en 2028 por cada hora de trabajo.

De aplicarse, los maestros de la primera escala magisterial que laboren 30 horas semanales podrían percibir S/4.500 en 2026, y los de la escala más alta sumarían hasta S/12.600 mensuales con 40 horas de trabajo en 2028.

Los incrementos buscan beneficiar a los más de 400 mil docentes nombrados y contratados en las ocho escalas magisteriales definidas por el Ministerio de Educación.

A modo de ejemplo, para 2026, los nuevos sueldos por 30 horas variarían desde S/3.600 en la primera escala hasta S/7.560 en la octava, y para 40 horas desde S/4.800 hasta S/10.080. En 2028, un docente en la primera escala alcanzaría S/6.000 mensuales, y en la octava hasta S/12.600.

Estos aumentos dependen todavía de la revisión y aprobación final en el Congreso, especialmente después de la observación presentada por la expresidenta Dina Boluarte respecto a la reforma de pensiones docentes.

