Mauricio Diez Canseco celebró Halloween con sus mellizos y conmueve a sus seguidores

El empresario Mauricio Diez Canseco, conocido popularmente como ‘Brad Pizza’, se mostró más feliz que nunca al celebrar por primera vez Halloween junto a sus mellizos, Doménico y Valentina, quienes nacieron hace solo seis meses.

A través de sus redes sociales, el carismático empresario compartió imágenes y un video de la tierna reunión familiar, donde no faltaron las risas, los disfraces y el espíritu festivo.

En la grabación se le puede ver acompañado de su novia, Aixa Sosa, disfrutando de la compañía de sus pequeños, quienes robaron el protagonismo con sus adorables atuendos.

“Estoy feliz de poder compartir con mis pequeños Doménico y Valentina su primer Halloween, en una reunión sencilla, pero muy especial donde compartimos con mi novia Aixa”, expresó emocionado Mauricio.

Un Halloween lleno de amor familiar

El fundador de la cadena de restaurantes ‘Rústica’ quiso aprovechar esta fecha especial para crear un recuerdo inolvidable junto a sus hijos. Los mellizos, fruto de su relación anterior con la cantante Daylin Curbelo, se convirtieron en el centro de atención del festejo.

Según se observa en el video que compartió Mauricio Diez Canseco, el ambiente fue cálido y familiar. No hubo grandes lujos, pero sí mucha ternura. Mauricio se mostró sonriente mientras cargaba a sus pequeños, quienes, con apenas medio año de vida, celebraron su primer Halloween rodeados de amor.

“Agradezco a Daylin por darnos la dicha de tener a mis hijos y pasar con ellos una linda tarde. Fue una celebración sencilla, pero muy significativa”, añadió el empresario en su mensaje.

El sueño cumplido de la paternidad

Como se recuerda, en abril de este año, Mauricio Diez Canseco y Daylin Curbelo se convirtieron en padres de los mellizos tras someterse a un procedimiento de inseminación in vitro. El nacimiento de Doménico y Valentina marcó un antes y un después en la vida del empresario, quien no ha dejado de compartir su alegría por esta nueva etapa.

“Ser papá de mellizos es un reto hermoso. Es el mejor regalo que la vida me ha dado”, confesó Mauricio meses atrás. Desde entonces, el empresario ha mostrado en sus redes varios momentos con sus pequeños, demostrando que está completamente involucrado en su crianza y bienestar.

Fuentes cercanas a su entorno señalan que Diez Canseco se organiza para poder pasar tiempo de calidad con sus hijos, pese a sus múltiples compromisos empresariales.

Aixa Sosa y Daylin Curbelo mantienen una buena relación

Uno de los aspectos que más llamó la atención entre los seguidores de Maurico Diez Canseco fue la madurez y armonía que existe entre su actual pareja, Aixa Sosa, y la cantante Daylin Curbelo, madre de los mellizos.

Lejos de las tensiones que suelen acompañar este tipo de situaciones, ambas mujeres han demostrado llevar una relación cordial y basada en el respeto. Aixa incluso ha sido vista compartiendo momentos con los pequeños, generando comentarios positivos entre los usuarios.

“Es muy bonito ver que todos se llevan bien por el bien de los niños. Eso demuestra madurez y cariño verdadero”, escribió una seguidora en los comentarios del post de Mauricio.

La modelo argentina Aixa Sosa ha estado al lado del empresario en esta nueva etapa familiar, mostrándose siempre cómplice y afectuosa.

Los mellizos Doménico y Valentina, la alegría del hogar

Aunque aún son muy pequeños, los mellizos Doménico y Valentina se han convertido en las verdaderas estrellas del hogar Diez Canseco. En redes sociales, los seguidores del empresario no tardaron en llenar de halagos las fotos de los bebés disfrazados por Halloween.

“Qué lindos están tus hijos, se nota que son tu mayor orgullo”, comentó una usuaria. “Es hermoso ver a un papá tan presente”, escribió otra.

La ternura de los bebés, combinada con la emoción de su padre, convirtió esta publicación en una de las más comentadas del fin de semana.

