Avión presidencial repatria a 24 peruanos afectados por el devastador huracán Melissa en Jamaica

El avión presidencial también trasladó dos toneladas de ayuda humanitaria hacia Jamaica para los damnificados por el fenómeno natural

Un grupo de 24 peruanos que resultaron afectados por el huracán Melissa en Jamaica retornó este martes a Lima en un vuelo del avión presidencial FAP Boeing 737, tras vivir momentos de angustia debido a la devastación provocada por el fenómeno natural. Los compatriotas llegaron en buen estado de salud y fueron recibidos en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, quien supervisó personalmente la operación de repatriación.

El vuelo presidencial no solo trasladó a los peruanos, sino que también transportó previamente dos toneladas de ayuda humanitaria desde el Perú hacia Jamaica, destinada a los damnificados por el huracán. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, 16 peruanos fueron evacuados desde Montego Bay, mientras que los otros 8 partieron desde Kingston, la capital del país caribeño.

Coordinación diplomática y logística

Debido a que Perú no cuenta con embajada ni consulado en Jamaica, la operación de repatriación se realizó mediante la coordinación con la embajada peruana en Panamá. Esta gestión permitió contactar a los 24 peruanos, varios de ellos turistas, quienes estaban en situación de vulnerabilidad y deseaban regresar al país ante la falta de acceso a agua, alimentos y transporte en las zonas afectadas por el huracán.

El ministro Hugo de Zela destacó la rapidez de la acción gubernamental: “Ni bien conocimos la noticia del devastador huracán, el Gobierno se preocupó por la situación de los compatriotas. Recién ayer se pudo regularizar la salida porque los aeropuertos estaban cerrados”, señaló. Asimismo, agradeció el trabajo del embajador Pedro Bravo, encargado de la operación del vuelo, por asegurar la coordinación y seguridad de los evacuados.

Estado de salud y recepción oficial

A su llegada a Lima, todos los peruanos fueron verificados médicamente y se confirmó que ninguno requería asistencia especial. Las autoridades aseguraron que todos estaban en buen estado de salud y agradecieron la colaboración de los equipos que participaron en la logística de la evacuación.

“No había acceso al agua, a comida, al transporte. Por eso reaccionamos rápidamente y los hemos traído. Todos ellos están bien de salud, ninguno expresó necesidad de ayuda especial”,expresó el canciller Hugo de Zela.

Dificultades de los peruanos por el huracán

El pasado 30 de octubre, un grupo de ciudadanos peruanos permaneció varado en Montego Bay, Jamaica, tras el paso del huracán Melissa, que causó graves daños en viviendas, carreteras y el suministro eléctrico. Los afectados denunciaron la falta de asistencia directa del gobierno peruano, señalando que tuvieron que gestionar por su cuenta el contacto con la embajada y el consulado para recibir información sobre su situación. Durante su estadía en el hotel Riu Montego Bay, a 20 minutos del aeropuerto, los peruanos enfrentaron racionamiento de agua y alimentos, cortes de electricidad y limitaciones de movilidad, lo que complicó la espera para ser repatriados.

La emergencia provocó el cierre del aeropuerto internacional de Montego Bay, lo que retrasó la salida de los compatriotas y aumentó su angustia. Jorge Del Río, uno de los afectados, relató que la comunicación con las autoridades peruanas fue prácticamente nula, mientras el hotel hacía lo posible por mantenerlos con provisiones limitadas. La situación se agravó por la dispersión de otros peruanos en distintos puntos de la isla y por la falta de certeza sobre la reapertura de los aeropuertos, generando preocupación y desesperación entre los ciudadanos en espera de asistencia consular y repatriación.

