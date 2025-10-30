Peruanos varados en Jamaica por el huracán Melissa niegan haber recibido ayuda del gobierno de Perú: “Estamos desesperados”

Ciudadanos peruanos en Jamaica alertan sobre escasez de alimentos y agua tras paso de Melissa. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Canal N/Reuters)

Un grupo de ciudadanos peruanos se encuentra varado en Montego Bay, Jamaica, luego del paso del huracán Melissa, que devastó gran parte del territorio y causó severos daños en viviendas, carreteras y el sistema eléctrico. Los afectados denuncian que no han recibido asistencia directa del gobierno peruano y han tenido que buscar por su cuenta el contacto del consulado.

“No, el gobierno no se nos-- no nos ha contactado para nada. Sí vimos ayer las noticias de que se estaban poniendo en contacto con los peruanos afectados acá, pero no hemos recibido ningún tipo de comunicación. Es más, nosotros hemos tenido que conseguir por nuestra parte el contacto de, de la embajada, del consulado acá en, en Jamaica, porque hasta el momento nadie nos ha escrito, nadie nos ha llamado y tampoco se ha preocupado por nuestra situación”, señaló Jorge Del Río, uno de los varados, en conversación con Canal N.

El grupo está alojado en el hotel Riu Montego Bay, ubicado a unos 20 minutos del aeropuerto. Aunque el hotel ha mantenido medidas de seguridad durante el huracán, la falta de electricidad y el racionamiento de agua y alimentos han complicado la estancia de los peruanos.

Peruanos varados en Jamaica denuncian falta de apoyo del gobierno tras el huracán Melissa. (Crédito: Canal N)

Cierre de aeropuertos

El huracán Melissa provocó daños graves en la infraestructura de Jamaica y obligó al cierre del aeropuerto internacional de Montego Bay. “El consulado nos ha dicho que están esperando que se pueda reaperturar el aeropuerto, que también ha sido afectado, eh, probablemente hasta el día 2 de noviembre, ¿no? Eh, nosotros hemos debido regresar ayer. Pero, como les comentaba, la situación es crítica acá”, declaró Del Río.

La emergencia dejó a gran parte de la población sin electricidad, afectando a más de 530 mil usuarios, y con carreteras bloqueadas que dificultan la movilidad y la distribución de suministros, según informó el ministro jamaiquino Desmond McKenzie.

El hotel, que aloja a turistas de diferentes nacionalidades, aplica racionamiento de alimentos y agua. “Tenemos algunas reservas de agua, galletas, snack, pero eso se acaba. El hotel se preocupa por nosotros, pero tampoco está en capacidad porque no somos los únicos turistas. Acá hay gente de muchos países. Nos dijeron que hay racionamiento y que en cualquier momento se puede agotar la alimentación y el agua”, añadió Del Río para el citado medio.

Falta de apoyo del gobierno peruano

A pesar de que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú confirmó que 14 ciudadanos peruanos permanecen en Jamaica y que se ha activado el mecanismo de asistencia consular, los afectados sostienen que no han recibido comunicación individual. “El gobierno no nos ha contactado para nada. Hasta el momento nadie nos ha escrito, nadie nos ha llamado y tampoco se ha preocupado por nuestra situación”, reiteró Del Río.

El consulado se limitó a indicar que esperaban la reapertura del aeropuerto, sin brindar soluciones inmediatas ni certeza sobre la repatriación. “No, ninguno, ninguno”, afirmó Del Río al ser consultado sobre la posibilidad de recibir ayuda.

“Pedimos, por favor, que el Gobierno peruano nos pueda ayudar. Estamos, básicamente, desesperados por volver porque acá la situación es dramática”, expresó el compatriota.

Comuncado de la Cancillería

Otros peruanos afectados

El grupo de nueve amigos peruanos estima que hay más compatriotas dispersos en distintos hoteles de Jamaica. “Tengo entendido que hay más peruanos. He visto en videos, eh, en otros hoteles, pero acá somos nueve. Pero yo estimo que somos muchos más. Realmente estamos dispersos porque la isla es muy grande, hay diferentes puntos donde se pueden alojar”, indicó para Canal N.

Mientras tanto, las autoridades jamaicanas continúan distribuyendo ayuda y reparando infraestructura crítica. Sin embargo, los ciudadanos peruanos varados siguen enfrentando la falta de alimentos, agua y electricidad, en un contexto que ha generado preocupación y desesperación.

Turistas peruanos en Montego Bay exigen ayuda urgente del consulado tras daños del huracán. (Foto: Captura video: Canal N)