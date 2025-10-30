Perú

Peruanos varados en Jamaica por el huracán Melissa niegan haber recibido ayuda del gobierno de Perú: “Estamos desesperados”

Los peruanos varados permanecen en el hotel Riu Montego Bay, donde el suministro de alimentos y agua ya está siendo racionado mientras esperan la reapertura del aeropuerto

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Ciudadanos peruanos en Jamaica alertan
Ciudadanos peruanos en Jamaica alertan sobre escasez de alimentos y agua tras paso de Melissa. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Canal N/Reuters)

Un grupo de ciudadanos peruanos se encuentra varado en Montego Bay, Jamaica, luego del paso del huracán Melissa, que devastó gran parte del territorio y causó severos daños en viviendas, carreteras y el sistema eléctrico. Los afectados denuncian que no han recibido asistencia directa del gobierno peruano y han tenido que buscar por su cuenta el contacto del consulado.

“No, el gobierno no se nos-- no nos ha contactado para nada. Sí vimos ayer las noticias de que se estaban poniendo en contacto con los peruanos afectados acá, pero no hemos recibido ningún tipo de comunicación. Es más, nosotros hemos tenido que conseguir por nuestra parte el contacto de, de la embajada, del consulado acá en, en Jamaica, porque hasta el momento nadie nos ha escrito, nadie nos ha llamado y tampoco se ha preocupado por nuestra situación”, señaló Jorge Del Río, uno de los varados, en conversación con Canal N.

El grupo está alojado en el hotel Riu Montego Bay, ubicado a unos 20 minutos del aeropuerto. Aunque el hotel ha mantenido medidas de seguridad durante el huracán, la falta de electricidad y el racionamiento de agua y alimentos han complicado la estancia de los peruanos.

Peruanos varados en Jamaica denuncian falta de apoyo del gobierno tras el huracán Melissa. (Crédito: Canal N)

Cierre de aeropuertos

El huracán Melissa provocó daños graves en la infraestructura de Jamaica y obligó al cierre del aeropuerto internacional de Montego Bay. “El consulado nos ha dicho que están esperando que se pueda reaperturar el aeropuerto, que también ha sido afectado, eh, probablemente hasta el día 2 de noviembre, ¿no? Eh, nosotros hemos debido regresar ayer. Pero, como les comentaba, la situación es crítica acá”, declaró Del Río.

La emergencia dejó a gran parte de la población sin electricidad, afectando a más de 530 mil usuarios, y con carreteras bloqueadas que dificultan la movilidad y la distribución de suministros, según informó el ministro jamaiquino Desmond McKenzie.

El hotel, que aloja a turistas de diferentes nacionalidades, aplica racionamiento de alimentos y agua. “Tenemos algunas reservas de agua, galletas, snack, pero eso se acaba. El hotel se preocupa por nosotros, pero tampoco está en capacidad porque no somos los únicos turistas. Acá hay gente de muchos países. Nos dijeron que hay racionamiento y que en cualquier momento se puede agotar la alimentación y el agua”, añadió Del Río para el citado medio.

Falta de apoyo del gobierno peruano

A pesar de que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú confirmó que 14 ciudadanos peruanos permanecen en Jamaica y que se ha activado el mecanismo de asistencia consular, los afectados sostienen que no han recibido comunicación individual. “El gobierno no nos ha contactado para nada. Hasta el momento nadie nos ha escrito, nadie nos ha llamado y tampoco se ha preocupado por nuestra situación”, reiteró Del Río.

El consulado se limitó a indicar que esperaban la reapertura del aeropuerto, sin brindar soluciones inmediatas ni certeza sobre la repatriación. “No, ninguno, ninguno”, afirmó Del Río al ser consultado sobre la posibilidad de recibir ayuda.

“Pedimos, por favor, que el Gobierno peruano nos pueda ayudar. Estamos, básicamente, desesperados por volver porque acá la situación es dramática”, expresó el compatriota.

Comuncado de la Cancillería
Comuncado de la Cancillería

Otros peruanos afectados

El grupo de nueve amigos peruanos estima que hay más compatriotas dispersos en distintos hoteles de Jamaica. “Tengo entendido que hay más peruanos. He visto en videos, eh, en otros hoteles, pero acá somos nueve. Pero yo estimo que somos muchos más. Realmente estamos dispersos porque la isla es muy grande, hay diferentes puntos donde se pueden alojar”, indicó para Canal N.

Mientras tanto, las autoridades jamaicanas continúan distribuyendo ayuda y reparando infraestructura crítica. Sin embargo, los ciudadanos peruanos varados siguen enfrentando la falta de alimentos, agua y electricidad, en un contexto que ha generado preocupación y desesperación.

Turistas peruanos en Montego Bay
Turistas peruanos en Montego Bay exigen ayuda urgente del consulado tras daños del huracán. (Foto: Captura video: Canal N)

Temas Relacionados

Huracán MelissaJamaicaPeruanosCancilleríaperu-noticias

Más Noticias

Ayacucho: Cornisa de iglesia del Centro Histórico se desploma y provoca la muerte de una mujer

Los escombros cayeron sobre un grupo de personas que hacía fila para ingresar al Banco de la Nación. También se reportaron varios heridos

Ayacucho: Cornisa de iglesia del

Dina Boluarte podría ser inhabilitados por 10 años para ejercer un cargo público: Edwin Martínez presenta denuncia constitucional

El congresista de Acción Popular también presentó la denuncia contra los exministros de Baluarte, Raúl Pérez Reyes y César Sandoval, de Economía y Transportes, respectivamente

Dina Boluarte podría ser inhabilitados

Jhonny Vidales ubica el éxito colectivo en Melgar por encima de su gran presente: “Fue un buen año, quiero cerrarlo con un torneo internacional”

El delantero peruano, de 33 años, se siente satisfecho por su despunte goleador en Liga 1 2025, aunque su mente se encuentra puesta en cerrar decorosamente la temporada en Arequipa

Jhonny Vidales ubica el éxito

Tren Lima-Chosica: revelan que MML alteró factura para ocultar un pago de casi $400 mil a empresas de EE.UU.

La comuna modificó una factura para encubrir un pago a proveedores de Estados Unidos vinculados al proyecto ferroviario Lima-Chosica, una gestión realizada sin la autorización previa del Concejo Metropolitano, según La Encerrona

Tren Lima-Chosica: revelan que MML

Estas son las 36 preguntas que deben hacerse dos personas para enamorarse en menos de una hora

En los años 90, un par de psicólogos estadounidenses crearon un cuestionario que tenía como objetivo que las dos personas que respondieran a las preguntas contenidas en él se enamoraran

Estas son las 36 preguntas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Asesores de congresista Lucinda Vásquez

Asesores de congresista Lucinda Vásquez revelan que padece de cáncer’: “A veces se desmaya y tenemos que auxiliarla”

TC anula investigación contra Fernando Camet por lavado de activos en el caso Interoceánica Sur

José Jerí habló con el secretario de estado de Donald Trump sobre seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico

Aníbal Torres ratifica que Pedro Castillo dio el golpe para evitar la vacancia y revela de dónde salió el discurso

¿Cuándo cumplirá su condena Vladimiro Montesinos? INPE confirma que no será en 2026

ENTRETENIMIENTO

Luigui Carbajal rechaza ser parte

Luigui Carbajal rechaza ser parte del reencuentro de Skándalo y pide que no usen su imagen: “No voy a participar”

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Magaly Medina arremete contra Pamela López por visitas de Christian Cueva a sus hijos: “Es fastidiar al otro”

Pietro Sibille regresa a la actuación tras rehabilitación: “Es una batalla cada vez menos dura”

Megadeth vuelve a Lima para su gira de despedida “This Was Our Life Tour”: fecha, lugar y entradas para el concierto

DEPORTES

Se filtró el motivo por

Se filtró el motivo por el que Guillermo Enrique no juega en Alianza Lima: ¿se complica su renovación?

“Yoshimar Yotún y Christofer Gonzales tienen que dar un paso al costado”: la ácida crítica de excampeón con Sporting Cristal

¿Rebaza perderá los puntos por reclamo de Soan? Presidente aclara polémica de jugar con cuatro extranjeras en Liga Peruana de Vóley

Perú vs Bolivia: día y estadio confirmado del último amistoso de la ‘blanquirroja’ en 2025

Diego Churín respondió si renovará o se irá de Universitario tras el tricampeonato en Liga 1