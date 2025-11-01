Perú

Tragedia en VMT: Un menor muerto y un herido deja enfrentamiento letal entre barristas de Alianza Lima y la ‘U’

La pelea entre hinchas en plena vía pública provocó daños materiales y sembró temor en vecinos, que reclaman mayor vigilancia en el lugar

VMT: Pelea entre barristas deja un muerto y un herido | Video: RPP Noticias

Un violento enfrentamiento entre barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes dejó un fallecido y un herido en el distrito limeño de Villa María del Triunfo. El incidente causó temor entre los residentes de la zona, quienes señalaron que el conflicto ocurrió cerca de las 22:00 y afectó viviendas y vehículos estacionados.

Según información de RPP Noticias, el enfrentamiento comenzó cuando un grupo de barristas de Alianza Lima realizaba un homenaje en la vía pública. Poco después, barristas de Universitario de Deportes llegaron al lugar, lo que desató una disputa que incluyó piedras y objetos contundentes; testigos mencionaron también posibles detonaciones de cohetes. Agentes de la Policía Nacional del Perú y unidades de serenazgo acudieron para intentar restablecer el orden.

Víctima mortal era menor de edad

La víctima mortal era un adolescente de 16 años que participaba junto al grupo de Alianza Lima, según información policial. El menor fue trasladado al Hospital de Emergencia Villa El Salvador, donde perdió la vida debido a las heridas sufridas. Otra persona resultó herida y recibe atención médica; las autoridades no han dado detalles adicionales sobre su identidad.

Barristas de la U y
Barristas de la U y de Alianza Lima se enfrentan en una calle del distrito de Villa María del Triunfo, en Lima | Foto captura y composición: Infobae Perú

Vecinos consultados por el medio citado señalaron que el altercado alteró la tranquilidad del barrio. “La bulla me obligó a salir a ver qué ocurría, todo duró unos quince minutos hasta que llegó el patrullero”, relató un habitante. Residencias y una mototaxi estacionada resultaron dañadas, según otro testigo, quien destacó el peligro para niños y adultos mayores presentes en el área.

Los vecinos afirmaron que es la primera vez que un hecho de tal magnitud ocurre en el sector y solicitaron mayor presencia policial, además de vigilancia comunitaria. “Que haya más cuidado, por acá camina gente que vuelve del trabajo, niños, cualquier mala maniobra puede causar otra desgracia”, advirtió un residente.

Las autoridades indicaron que la investigación fue derivada a la División de Investigación Criminal Sur (Depincri Sur) con el fin de esclarecer los hechos y determinar a los responsables La presencia de la policía y serenazgo permanece en la zona durante el desarrollo de las diligencias.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
  • Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

En casos como el hallazgo de cuerpos, situaciones de violencia o posible suicidio, es fundamental no intervenir directamente y contactar de inmediato a las autoridades competentes. En Perú, puedes comunicarte con los siguientes números de emergencia:

  • 105 – Policía Nacional del Perú (PNP): Para reportar crímenes, hallazgo de cadáveres o personas en peligro.
  • 106 – SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia): Brinda atención médica de emergencia y traslados en ambulancia.
  • 116 – Bomberos Voluntarios del Perú: En caso de rescates, incendios o apoyo en emergencias.
  • 100 – Línea contra la violencia familiar y sexual: Atención gratuita y confidencial las 24 horas para reportar situaciones de maltrato, abuso o riesgo.
  • 113, opción 5 – Salud mental del Ministerio de Salud: Ofrece orientación psicológica y apoyo emocional ante crisis, pensamientos suicidas o traumas.

