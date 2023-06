Magaly Medina explicó por qué viajó a Cusco con Sheyla Rojas y le respondió a sus detractores

Magaly Medina explicó por qué viajó a Cusco con Sheyla Rojas. | Magaly TV La Firme.

Fuertes declaraciones. La periodista Magaly Medina sorprendió a más de uno el fin de semana al mostrarse al lado de la modelo Sheyla Rojas, uno de los personajes más criticados por la popular ‘pelirroja‘ tras la vida lujosa que lleva en México junto a Sir Winston, su actual pareja. Sin embargo, en esta oportunidad, la periodista dejó de lado sus críticas e hizo un reciente viaje al Cusco para celebrar el ‘Día del Padre’ con su esposo Alfredo Zambrano y con la compañía de la exchica reality y su pareja Sir Winston.

Te puede interesar: Magaly Medina y Sheyla Rojas viajaron juntas a Cusco con Alfredo Zambrano y Sir Winston

Ante ello, Magaly fue duramente cuestionada por sus ‘Haters’ ante la salida en parejas y no dudó en la reciente edición de su programa Magaly TV: La Firme referirse sobre su viaje al ‘Ombligo del mundo‘. Eso sí, dejó en claro que es una respuesta para su fanaticada y no para sus ‘odiadores’: “Bueno, las redes sociales, si hay alguna gente que se araña cuando me ve haciendo cosas raras, extrañas. Soy una señora que está casada con un abogado exitoso”, empezó diciendo Magaly.

“Pero tienen que entender que Magaly Medina, el personaje de la televisión conductora de Magaly TV: La Firme también es una señora que está casada con un abogado exitoso, pero muy amiguero. Mi esposo es muy sociable, mucho más que yo, que soy más antipática en ese sentido y como todo el mundo sabe y esa no es una explicación que la debo, pero a mi público sí, a los odiadores no, porque me importa ‘tres pepinos’”, agregó.

Según la popular ‘Urraca‘, no pudo evitar decirle que no a su esposo para realizar este viaje, pues fue un regalo por el ‘Día del Padre‘ y este le pidió de favor que lo acompañara. Magaly también resaltó la gran amistad que Alfredo tiene con Antonio Pavón y Sheyla Rojas por años, y en eso no puede involucrarse, pues es algo que ella respeta.

Te puede interesar: Farik Grippa denuncia a ‘Monumental Music’, la nueva vida de Lesly Reyna y los chats de Ale Venturo en ‘Magaly TV La Firme’

“Antonio Pavón todo el mundo sabe la relación de amistad con la familia de mi esposo. Sheyla es la mamá del hijo de Antonio y ellos siempre han tenido una relación. Aunque yo los critique o no los critique o los deje de criticar porque eso no tiene nada que ver con mi labor aquí”, sentenció.

En otra parte de sus declaraciones, Medina habló sobre su viaje con Sheyla Rojas y sus respectivas parejas. Todos decidieron visitar Machu Picchu. Durante su periplo en el tren, el notario y el empresario deleitaron a los demás pasajeros cantando en conjunto canciones como “Sacachispas” y “Cielito lindo”, mientras que ambas conductoras bailaban, se grababan y brindaban al ritmo de la música.

Magaly Medina tuvo problemas con el oxígeno en Cusco

A través de sus redes sociales, Magaly Medina no solo compartió gran parte de su viaje y la felicidad que vivía al estar al lado de su esposo, Alfredo Zambrano en las historias de Instagram, sino que también preocupó a sus seguidores al grabarse usando oxígeno para respirar.

Te puede interesar: Christian Meier manda curioso mensaje en redes y los chats que desmienten al paparazzi Jordi Martin en ‘Magaly TV La Firme’

Según detalló, Magaly tuvo problemas con el mal de altura y las largas caminatas por la ‘ciudad de los Incas’ y esto le habría pasado la factura. “Un shot de oxígeno para evitar el mal de altura (...) La caminata por las bellas callecitas cuzqueñas trajo consecuencias”, fue lo que compartió la figura de ATV en sus historias de Instagram.