Machu Picchu 2026: tarifas oficiales y aforo máximo para todos los circuitos de la Llaqta Inca

El Ministerio de Cultura ha aprobado las nuevas tarifas promocionales y el aforo máximo para el ingreso a la Llaqta de Machu Picchu durante el año fiscal 2026, según la Resolución Ministerial Nº 000284-2025-MC. Estas medidas, que establecen precios diferenciados por circuito, tipo de visitante y temporada, buscan fomentar el turismo interno y preservar uno de los patrimonios más emblemáticos del país.
¿Cuáles son los precios para Machu Picchu en el 2026?
Estos son los precios aprobados por el Ministerio de Cultura:
Circuito 1 o Panorámico
- Ruta 1-A: Montaña Machupicchu
- Tarifa general: S/ 112.00
- Estudiantes universitarios o técnicos: S/ 80.00
- Menores de edad: S/ 80.00
- Ruta 1-B: Terraza superior
- Tarifa general: S/ 64.00
- Estudiantes universitarios o técnicos: S/ 32.00
- Menores de edad: S/ 32.00
- Ruta 1-C: Portada Intipunku (disponible solo en temporada alta)
- Tarifa general: S/ 64.00
- Estudiantes universitarios o técnicos: S/ 32.00
- Menores de edad: S/ 32.00
- Ruta 1-D: Puente Inka (disponible solo en temporada alta)
- Tarifa general: S/ 64.00
- Estudiantes universitarios o técnicos: S/ 32.00
- Menores de edad: S/ 32.00
Circuito 2 o Machupicchu Clásico
- Ruta 2-A: Ruta diseñada
- Tarifa general: S/ 64.00
- Estudiantes universitarios o técnicos: S/ 32.00
- Menores de edad: S/ 32.00
- Ruta 2-B: Terraza inferior
- Tarifa general: S/ 64.00
- Estudiantes universitarios o técnicos: S/ 32.00
- Menores de edad: S/ 32.00
Circuito 3 o Circuito de la Realeza
- Ruta 3-A: Montaña Waynapicchu
- Tarifa general: S/ 112.00
- Estudiantes universitarios o técnicos: S/ 80.00
- Menores de edad: S/ 80.00
- Ruta 3-B: Ruta diseñada
- Tarifa general: S/ 64.00
- Estudiantes universitarios o técnicos: S/ 32.00
- Menores de edad: S/ 32.00
- Ruta 3-C: Gran Caverna (disponible solo en temporada alta)
- Tarifa general: S/ 112.00
- Estudiantes universitarios o técnicos: S/ 80.00
- Menores de edad: S/ 80.00
- Ruta 3-D: Huchuypicchu (disponible solo en temporada alta)
- Tarifa general: S/ 64.00
- Estudiantes universitarios o técnicos: S/ 32.00
- Menores de edad: S/ 32.00
Requisitos para acceder a las tarifas
Para acceder a estas tarifas, en la resolución se detalla que es indispensable presentar el documento nacional de identidad, carné de extranjería o pasaporte vigente que acredite la condición de peruano, residente extranjero o ciudadano de un país miembro de la CAN.
En el caso de estudiantes universitarios o técnicos, se requiere el carné de educación superior vigente emitido por la SUNEDU, el Ministerio de Educación o la institución universitaria o técnica extranjera correspondiente, siempre que pertenezca a la CAN.
La tarifa de menores de edad aplica para visitantes de 3 a 17 años cumplidos al momento de la visita; los menores de 3 años ingresan gratuitamente, pero todos los menores deben estar acompañados por un adulto responsable de su seguridad.
Aforo Machu Picchu y criterios de capacidad máxima
El aforo máximo de Machu Picchu para el año 2026 fue fijado en 5,600 visitantes diarios durante la temporada alta, según la Resolución Ministerial Nº 000285-2025-MC emitida por el Ministerio de Cultura.
Las fechas en que rige este límite de capacidad son: el 1 de enero, del 2 al 5 de abril, del 19 de junio al 2 de noviembre y del 30 al 31 de diciembre de 2026.