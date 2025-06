Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, confirma que está casada y cómo reaccionó su esposo a su triunfo

Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, confirma que está casada | América TV

Karla Bacigalupo, la flamante Miss Perú 2025, sorprendió a todos al confirmar que está casada. En una entrevista exclusiva con ‘América Espectáculos’, la reina de belleza compartió detalles íntimos de su vida personal, resaltando el firme apoyo de su esposo en su camino hacia la corona nacional y su próxima participación en el Miss Universo 2025 en Tailandia.

La reina de belleza, que ganó el certamen el pasado 15 de junio en Cusco, explicó que contrajo matrimonio antes de ingresar al certamen. Si bien prefirió mantener en privado la identidad de su esposo, Bacigalupo compartió que él vive con ella en Estados Unidos y ha sido su gran apoyo en este importante proceso.

“Yo sé que este sueño es de los dos. Los dos lo hemos conversado... Él está muy orgulloso de mí, me está apoyando. Le mando un beso desde aquí. Nosotros estamos soñando juntos. Sus sueños los apoyo lo más que puedo, él también está conmigo en este gran sueño”, dijo emocionada.

Para Bacigalupo, contar con el respaldo de su marido ha sido esencial para su éxito. “Es bonito tener el apoyo de tu familia siempre”, expresó la actriz de 33 años, quien espera representar a Perú con orgullo en el Miss Universo 2025.

Por otro lado, la Miss Perú 2025 se mostró emocionada por los avances en el certamen internacional, destacando que estos cambios reflejan una mayor inclusión y apoyo hacia todas las mujeres, sin importar su situación personal.

“Es maravilloso saber que la organización puede aceptar a todas las mujeres, sin importar estado civil o si tienen hijos. Esos aspectos son muy importante para nuestras vidas, pero no nos definen. Nunca puede ser un limitante. Siento un orgullo de poder representar a muchas mujeres que están cumpliendo sus sueños a esta edad y casadas. No importa el contexto, siempre pueden perseguir sus sueños”, sentenció.

¿Karla Bacigaulpo y Lucy Bacigalupo son familia?

Karla Bacigalupo y Lucy Bacigalupo no son familia. Aunque comparten el mismo apellido y han sido objeto de especulaciones sobre un posible parentesco, la reina de belleza ha aclarado públicamente que no existe ningún vínculo sanguíneo entre ellas.

“En redes me han preguntado eso varias veces. No es pariente directo”, expresó en entrevista con RPP Noticias. No obstante, no cerró la puerta a la posibilidad de algún parentesco lejano en generaciones pasadas. “Mi papá siempre ha dicho que si es Bacigalupo, es porque en algún lado de la rama debemos ser parientes; ya probablemente antes de que vinieran al Perú“, agregó.

Karla Bacigalupo se alista para el Miss Universo

Karla Bacigalupo, coronada como Miss Perú 2025, se prepara intensamente para representar al país en el certamen internacional Miss Universo, que se celebrará el 21 de noviembre en Tailandia. La organización nacional ha brindado un respaldo integral a la candidata, cubriendo todos los gastos relacionados con su preparación, incluyendo clases de oratoria, entrenamientos de pasarela, vestuario y viáticos.

Además, la Miss Perú 2025 recibirá una mensualidad durante su reinado y tiene la posibilidad de firmar contratos comerciales como imagen de diversas marcas, lo que le permitirá enfocarse plenamente en su desempeño sin preocupaciones económicas.

Bacigalupo, actriz y activista social, ha manifestado su compromiso de utilizar esta plataforma para impulsar causas sociales, como su colaboración con la ONG ’1000 Niños de Jesús’, que brinda apoyo a menores en situación de vulnerabilidad.Su participación en Miss Universo no solo busca destacar su belleza, sino también promover un mensaje de empoderamiento femenino y compromiso con el país.

Con el respaldo de la organización y su firme propósito de representar a Perú con orgullo, Karla Bacigalupo se alista para enfrentar el desafío del Miss Universo 2025, llevando consigo la esperanza y el apoyo de todos los peruanos.