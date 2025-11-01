Estrella Torres se une a ‘Son del Duke’ tras renuncia de tres cantantes: “Ya estoy lista, ¿y ustedes?”

Estrella Torres sorprende al integrarse a ‘Son del Duke’ y pone fin a rumores de crisis en la orquesta

Luego de días de incertidumbre y renuncias consecutivas, la agrupación ‘Son del Duke’ sorprendió a sus seguidores al anunciar la incorporación de una de las voces femeninas más queridas del país: Estrella Torres.

La exintegrante de Puro Sentimiento y artista solista reconocida por su talento y carisma se une al grupo liderado por Alex Duque, marcando el inicio de una nueva etapa para la orquesta chiclayana.

“¡Le damos la bienvenida a una gran estrella! Es un honor anunciar oficialmente la incorporación de Estrella Torres a nuestra familia musical Son del Duke”, se lee en el comunicado oficial difundido por las redes sociales del grupo, acompañado de emoticones y el lema “Música para todos”.

‘Son del Duke’ anuncia su regreso a los escenarios

En el mismo comunicado, la agrupación confirmó su regreso oficial a los escenarios el próximo 2 de noviembre, tras semanas complicadas marcadas por salidas y rumores de crisis interna.

“Queremos agradecerles de corazón por el apoyo incondicional que nos han dado todo este tiempo. Su cariño, sus mensajes y cada muestra de afecto nos han llenado de fuerza y motivación para seguir adelante. Ustedes nos inspiran a seguir haciendo lo que más amamos: ¡música!”, señala el pronunciamiento del grupo, que rápidamente se viralizó en redes.

El texto culmina con una promesa clara a sus fans: “Prepárense para cantar, bailar y disfrutar junto a nosotros”.

Por su parte, Estrella Torres no tardó en pronunciarse, dejando un mensaje que entusiasmó a sus seguidores: “Ya estoy lista… ¿y ustedes?”. Con esta frase, la cantante confirmó su entusiasmo por esta nueva aventura artística.

Renuncias en cadena en ‘Son del Duke’

El anuncio de Estrella Torres llega justo después de una serie de renuncias que sacudieron a ‘Son del Duke’ en menos de una semana.

Primero fue Ale Seijas, luego Kassandra Chanamé y Jairo Campos (conocido como “El Santeño”), quienes entre el 27 y 28 de octubre informaron su salida casi simultánea, encendiendo las alarmas entre los seguidores del grupo.

A las pocas horas, Paola Rubio, una de las voces femeninas más representativas de la agrupación, confirmó también su retiro definitivo, dejando al grupo sin parte importante de su elenco vocal.

“Hoy quiero contarles que dejo de pertenecer a la agrupación ‘Son del Duke’. Solo quiero desearle lo mejor al señor Alex Duque”, escribió Paola Rubio en un comunicado compartido en sus redes sociales, el cual rápidamente se volvió viral entre los fans.

Paola Rubio explica los motivos de su salida

En su mensaje, Rubio fue clara al señalar que la decisión fue difícil, pero necesaria.“Di todo de mí por el bien de la marca y lo seguiré dando a donde vaya, pero siéndoles sincera, ya no se sentía como una familia. Espero seguir contando con su apoyo, ustedes son mi fuerza”, indicó.

La cantante también manifestó que, aunque siente nostalgia por dejar la agrupación, prioriza su bienestar emocional.“Guardaré en mi corazón los buenos momentos vividos; no me siento del todo feliz por tomar esta decisión”, agregó.

Estas declaraciones fueron interpretadas por los fanáticos como una señal de que existían tensiones internas y desgaste emocional dentro del grupo, situación que habría motivado también las renuncias de sus otros compañeros.

El renacer de ‘Son del Duke’ con nueva energía

Ante esta ola de renuncias, muchos pensaron que el futuro de ‘Son del Duke’ estaba en riesgo. Sin embargo, con el anuncio del regreso y la incorporación de Estrella Torres, el grupo busca renovarse y reconectar con su público.

Los seguidores han celebrado el ingreso de la intérprete, destacando su talento y energía, mientras que Alex Duque no ha ofrecido declaraciones directas, pero su equipo de trabajo ha dejado claro que esta nueva etapa llega con “nuevas metas, unión y buena música”.

Con su regreso programado para el 2 de noviembre, la agrupación promete volver con más fuerza a los escenarios. La expectativa es alta, y la presencia de Estrella Torres podría marcar un antes y un después en la historia reciente del grupo.