Paola Rubio se suma a sus excompañeros de ‘Son del Duke’ y renuncia: “Ya no se sentía como una familia”

Paola Rubio se suma a sus excompañeros de ‘Son del Duke’ y renuncia

Continúa la salida de los talentos de la agrupación chiclayana ‘Son del Duke’. A través de una publicación en sus redes sociales, Paola Rubio sorprendió a sus seguidores al anunciar su renuncia definitiva a la agrupación musical de Alex Duke, donde se había consolidado como una de las voces femeninas más queridas del elenco.

“Hoy quiero contarles que dejo de pertenecer a la agrupación Son del Duke”, expresó la artista en un comunicado que rápidamente se viralizó entre los fanáticos del grupo norteño.

En el mismo mensaje, la cantante aprovechó para enviar sus mejores deseos a quien fuera su director musical. “Solo quiero desearle lo mejor al señor Alex Duque”, escribió.

La noticia llega en medio de un clima de renuncias masivas dentro de la agrupación, pues Ale Seijas, Kassandra Chanamé y Jairo Campos ya habían anunciado su retiro días antes, despertando rumores sobre tensiones internas y un ambiente laboral desgastado.

Paola Rubio, ex vocalista de ‘Son del Duke’. IG.

Paola Rubio: “Ya no se sentía como una familia”

En su mensaje, Paola Rubio explicó las razones detrás de su decisión y fue contundente al describir el ambiente actual del grupo.

“Di todo de mí por el bien de la marca y lo seguiré dando a donde vaya, pero siéndoles sincera, ya no se sentía como una familia. Espero seguir contando con su apoyo, ustedes son mi fuerza”, expresó.

La intérprete aseguró que su salida no fue una decisión fácil y que, a pesar del cariño hacia sus compañeros y el público, necesitaba priorizar su bienestar emocional.

“Que todo lo que pasa es parte de un proceso. Guardaré en mi corazón los buenos momentos vividos; no me siento del todo feliz por tomar esta decisión”, añadió.

Estas declaraciones resonaron entre los seguidores de la agrupación, que lamentaron su partida y criticaron que abandone la orquesta en estos momentos.

Paola Rubio publica comunicado dando un paso al costado de ‘Son del Duke’. IG

Ale Seijas, Kassandra Chanamé y Jairo Campos también renunciaron

El caso de Paola Rubio no es aislado. Su salida se suma a las recientes renuncias de Ale Seijas, Kassandra Chanamé y Jairo Campos, tres integrantes que decidieron abandonar la orquesta casi al mismo tiempo, entre el 27 y 28 de octubre, generando una ola de comentarios en redes sociales sobre el verdadero estado del grupo.

Los comunicados difundidos por los artistas coincidieron en un punto clave: el desgaste emocional y la necesidad de buscar nuevos caminos personales y profesionales.“No todo lo que se ve desde fuera refleja lo que realmente se vive dentro. Aprendí mucho, sobre todo a reconocer mi propio valor y a no permitir que se menosprecie el esfuerzo ni el talento”, escribió Kassandra Chanamé en su despedida.

Por su parte, Jairo Campos, conocido cariñosamente como “El Santeño”, también confirmó su alejamiento explicando que su prioridad actual es cuidar de su salud y estabilidad emocional.“Decido priorizar mi salud, tanto física como emocional, y enfocarme en cumplir mis metas y sueños”, sostuvo el cantante.

Renuncia masiva en Son del Duke: tres integrantes de la orquesta dan un paso al costado

Ale Seijas prioriza su bienestar emocional

Otra de las figuras más queridas del grupo, Ale Seijas, también sorprendió a los fans al anunciar su salida. En su comunicado, fue honesta al reconocer que dentro del entorno musical había actitudes que ya no la hacían sentir cómoda.“Había situaciones y actitudes dentro del entorno que ya no me hacían sentir cómoda. Este no es un adiós, sino el cierre de un capítulo muy especial”, explicó.

Seijas también agradeció la oportunidad brindada por el líder del grupo, Alex Omar Duque, con quien —según sus palabras— mantiene un trato cordial. “Agradezco al señor Alex Omar Duque por la oportunidad y el espacio brindado”, expresó.

Ale Seijas anuncia su retiro de Son del Duke.

‘Son del Duke’ suspende sus conciertos

Con cuatro salidas casi simultáneas, el futuro de 'Son del Duke’ atraviesa una de las etapas más difíciles desde su creación. Los seguidores de la agrupación norteña han expresado su preocupación por el rumbo del proyecto y el silencio de su líder, Alex Duque, quien hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las recientes renuncias.

En medio de esta crisis interna, la agrupación suspendió su presentación en el conocido local El Huaralino, programada para el 31 de octubre como parte de las celebraciones por Halloween. La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del establecimiento.

Debido a que Son del Duke figuraba como artista estelar del evento, la administración de El Huaralino decidió cancelar el espectáculo y reprogramarlo con otros intérpretes. Asimismo, informó al público que las personas que adquirieron entradas podrán solicitar la devolución de su dinero a través de los canales oficiales.

Por otro lado, el vocalista Ronald Reque se pronunció mediante una transmisión en vivo para aclarar que la agrupación no participará en el aniversario de Yarita Lizeth, programado también para el 31 de octubre en el Parque Zonal Wiracocha. “No vamos a estar en el aniversario de Yarita. Nuestros eventos arrancan a partir del dos. Se viene nueva bendición, se vienen nuevas sorpresas”, comentó el cantante, dejando entrever que Son del Duke prepara una nueva etapa tras los cambios recientes.

Bus de la orquesta Son Del Duke fue atacado a balazos en San Martín de Porres. IG