Día de Todos los Santos: familiares recuerdan a sus seres queridos con música y homenajes en el cementerio Nueva Esperanza

Entre flores, música y lágrimas, miles de familias se reunieron en el cementerio de Villa María del Triunfo para mantener viva la memoria de sus seres queridos

Las personas suelen llevar músicos
Las personas suelen llevar músicos para celebrar a los difuntos - crédito Andina

El cementerio Nueva Esperanza, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, volvió a llenarse de vida este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Desde las primeras horas de la mañana, miles de familias se congregaron en este camposanto —considerado uno de los más grandes de América Latina— para honrar a sus seres queridos con flores, música, comidas y momentos de profunda reflexión.

El ambiente, lleno de color y sentimiento, combinó lágrimas con sonrisas. Mientras algunos recordaban entre cantos y danzas, otros lo hacían en silencio o con rezos. Algunas personas contaron cómo recuerdan a sus seres queridos.

Familias peruanas visitan cementerios y
Familias peruanas visitan cementerios y templos en el Día de Todos los Santos |Foto: ANDINA/Andrés Valle

Música para recordar en familia

En uno de los sectores del cementerio, la familia de la señora Margarita se reunió para rendir homenaje a sus padres, ambos fallecidos hace varios años. Acompañados por una reconocida cantante de música ayacuchana, entonaron la canción “Yo soy del pueblo de Ayacucho”, tema favorito de los difuntos.

“A mis padres les encantaba esta música”, contó la señora Margarita a Exitosa. “Por eso siempre venimos en su cumpleaños y en esta fecha tan especial. Les traemos flores, comida, y música, porque eso les gustaba”.

La familia, conformada por varios hermanos, organizó incluso una pollada y compartió bebidas entre los presentes. “Nuestra mamá siempre quiso que estemos unidos, y eso seguimos haciendo. Al venir aquí, sentimos que seguimos con ella”, dijo emocionada. Antes de despedirse, Margarita levantó la mirada y expresó un deseo: “Que nos siga cuidando desde arriba y que sepa que la amamos con todo el corazón”, contó para Exitosa.

En el cementerio Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, una familia rindió homenaje a sus padres con música ayacuchana en el Día de Todos los Santos. (Crédito: Exitosa)

Un homenaje y pedido de justicia

No todas las visitas estuvieron marcadas por la alegría. En otro punto del cementerio, el señor Roberto Huayta llegó con el corazón destrozado. Hace apenas un mes perdió a su esposa, Hilda Huayta, durante un viaje familiar a Ayacucho. Según relató a Exitosa, la mujer falleció tras no recibir atención médica oportuna en una posta de salud de Pausa.

“El sistema de salud en nuestro país es pésimo”, denunció con indignación. “En Pausa no hay medicamentos, no hay atención. Todos los servicios están centralizados en Lima. Mi esposa se complicó, no había oxígeno, y falleció en el camino hacia Coracora”.

Mientras colocaba rosas artificiales en el nicho de su compañera, Roberto recordó entre lágrimas que Hilda era su “vida” y que juntos planeaban construir una casa para sus seis hijos. “Parece que la vida se ha derrumbado para mí”, expresó. Su historia se transformó, además, en un llamado a las autoridades: “Así como le pasó a mi esposa, le puede pasar a muchos. Queremos que haya medicamentos y atención en todas las provincias, no solo en Lima”.

Entre el dolor y la sonrisa: el recuerdo de un árbitro

Entre las lápidas adornadas, otra familia evocaba al señor Manuel Antonio García, un apasionado del fútbol que falleció el 12 de mayo de 2002, justo el Día de la Madre. Su esposa, María, llegó acompañada de sus hijos y nietos.

“Fue muy triste perderlo en esa fecha. Desde entonces, el Día de la Madre nunca volvió a ser igual”, contó a Exitosa. “Pero aprendí a seguir adelante. Cada año venimos no solo hoy, también el 30 de agosto, cuando se celebra el Día del Árbitro, porque él amaba ese deporte”.

María recordó que su esposo murió “haciendo lo que más le gustaba”. “Siempre le decía que dejara el deporte, pero él me respondía: ‘Ese es mi hobby, mi pasión’. En su ley se fue. Y yo sigo adelante, recordándolo siempre”, dijo con serenidad.

En el cementerio Nueva Esperanza, una mujer recordó a su esposo, quien perdió la vida mientras ejercía como árbitro de fútbol. (Crédito: Exitosa)

Alegría, música y unión familiar

Entre risas, aplausos y música en vivo, también destacó la familia del señor Dionisio Clemente Chávez, quien falleció en 2007. Su hijo, Domitilo, llegó junto a sus hermanas, sobrinas y nietas para rendirle homenaje con canciones, guitarras y bailes.

“Mi padre era muy alegre, le encantaba bailar. Por eso lo recordamos así, con alegría”, dijo Domitilo a Exitosa. “No estuve presente cuando falleció, pero cada año vengo a acompañarlo. Nunca nos olvidamos de él”.

El ambiente festivo contrastaba con el silencio de otras zonas del camposanto, reflejando la diversidad de emociones que se viven cada Día de Todos los Santos.

Hermanas recuerdan con música en vivo a su padre fallecido en el cementerio Nueva Esperanza en VMT. (Crédito: Exitosa)

Tradición y fe que perduran

El Día de Todos los Santos en el cementerio Nueva Esperanza volvió a mostrar la fuerza de las tradiciones peruanas. Entre flores, rezos, guitarras y comidas compartidas, las familias reafirman cada año su vínculo con los que partieron.

En palabras de una visitante, “venimos a recordar con alegría, porque el amor no termina con la muerte”. Así, entre la nostalgia y la esperanza, los visitantes de este inmenso camposanto en Villa María del Triunfo demostraron que la memoria, la fe y la música son formas de mantener vivos a sus seres queridos.

